Palpite RB Salzburg x Al-Hilal - Mundial de Clubes - 22/06/2025

Três palpites especializados para o confronto RB Salzburg x Al-Hilal no Mundial de Clubes em 22 de junho de 2025, incluindo na margem de vitória.

Nosso especialista em apostas espera que o Al-Hilal saia vitorioso quando enfrentar o RB Salzburg no domingo.

Dicas de apostas para RB Salzburg x Al-Hilal:

Mercado Palpite Odds na KTO Resultado 1x2 e Ambas equipes marcam Al-Hilal & Sim 3.00 Resultado 1x2 Al-Hilal 1.87 Margem de Vitória Al-Hilal para vencer por dois gols 5.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 20/06, às 13h50.

Al-Hilal deve vencer por 3-1.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Embora se esperasse que o RB Salzburg superasse facilmente a equipe mexicana Pachuca em sua estreia no Mundial de Clubes, o jogo foi bem diferente. O clube austríaco teve que lutar muito para conseguir a vitória por 2-1, o que os colocou no topo do Grupo H após o empate do Real Madrid.

Esses três pontos podem ser a única conquista dos Red Bulls na competição. Eles enfrentam uma formidável equipe da Saudi Pro League, o Al-Hilal, na manhã de domingo no Audi Field em Washington.

Os homens de Thomas Letsch tiveram sorte de escapar do jogo encharcado em Cincinnati com os pontos máximos. Isso se deve em grande parte ao goleiro estreante de 18 anos, Christian Zawieschitzky, que bloqueou os chutes do Pachuca.

O jovem fez cinco defesas incríveis e ganhou o prêmio de melhor em campo. No entanto, os sinais não são bons para o Salzburg, pois o Al-Hilal deve estar motivado após segurar o Real Madrid em um empate por 1-1 na noite de quarta-feira.

A influência de Simone Inzaghi foi evidente no clube saudita. O time trabalhou a bola com absoluta confiança e, por vezes, deu um baile em algumas das maiores estrelas do mundo vestindo o famoso uniforme branco do Real Madrid.

Muito crédito deve ser dado ao goleiro Bono, que defendeu um pênalti de Federico Valverde aos 92 minutos para garantir um ponto bem merecido. O veterano ganhou seu próprio prêmio de melhor em campo. Essa performance certamente dará ao Al-Hilal algum impulso antes do confronto com o RB Salzburg.

Escalações esperadas para RB Salzburg x Al-Hilal

Escalação esperada do RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Sulzbacher, Gloukh; Baidoo, Ratkov;

Escalação esperada do Al-Hilal: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic, Al-Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo.

Diversão garantida em ambos os lados

Os gols têm sido a marca registrada da temporada doméstica do Al-Hilal. Eles marcaram impressionantes 95 gols em 34 jogos, com uma média de 2.79 gols por partida. A Onda Azul nunca ficou sem marcar em um único jogo da liga, mas foram mais fracos na defesa, sofrendo 41 gols na última temporada.

Como resultado, não é surpresa que três dos seus últimos quatro jogos tenham produzido gols em ambos os lados. O recorde do Salzburg é semelhante, já que cada um dos seus quatro jogos anteriores contou com gols em ambos os lados.

Os Red Bulls são ligeiramente menos prolíficos que seus adversários sauditas na liga doméstica. Eles marcaram 33 gols em 22 jogos, com uma média de 1.50 gols por jogo. No entanto, também são propensos a falhas na defesa, sofrendo exatamente um gol por jogo em média.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto RB Salzburg x Al-Hilal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oposição dura para os Red Bulls

Os apostadores colocaram o clube da Saudi Pro League como favorito para este confronto, e é fácil entender por quê. O Al-Hilal tem estado em ótima forma, perdendo apenas uma vez nos últimos 10 jogos em todas as competições (6 vitórias, 3 empates).

O supercomputador do Opta Analyst deu a eles 50.5% de chance de chegar às oitavas de final, a segunda melhor do Grupo H. Com as riquezas em seu elenco e um técnico como Inzaghi, a Onda Azul será um desafio difícil para os Red Bulls.

O Salzburg perdeu três dos seus últimos 10 jogos (6 vitórias, 1 empate), e seu desempenho no jogo de estreia ficou aquém do esperado. A equipe mexicana pressionou os europeus ao máximo, sugerindo que eles podem ser vulneráveis.

O Al-Hilal não vai deixar passar essa oportunidade. Seu desempenho contra o Madrid provou que eles podem lutar contra qualquer adversário.

Uma vitória confortável

O valor chave neste jogo está na margem de vitória do Al-Hilal. Eles registraram cinco vitórias por um, três e quatro gols durante a campanha da liga da última temporada. No entanto, a margem de vitória mais frequente para eles na Saudi Pro League foi de dois gols, o que aconteceu oito vezes na temporada.

Vale a pena notar que três das suas últimas quatro vitórias foram por uma margem de dois gols ou mais. Entre elas, duas vitórias foram garantidas exatamente por dois gols. Sua força ofensiva, combinada com um xG de 1.88 contra o Real Madrid, sugere que podem marcar alguns gols contra o Salzburg na domingo.