Palpite RB Bragantino x São Paulo - Brasileirão - 16/07/2025

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam em busca de resultados no Brasileirão. Espera-se jogo aberto, com ambas as equipes marcando devido às defesas inconsistentes.

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida será válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Sonhando com a liderança e motivado após o grande resultado contra o Corinthians, o Massa Bruta quer seguir somando pontos. O Tricolor, por sua vez, precisa reagir e se afastar da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para RB Bragantino x São Paulo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Ambos marcam Sim 2.10 Total de gols Mais de 1.5 1.49 Dupla chance Bragantino vence ou empata 1.30

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Com objetivos distintos neste momento no Brasileirão, RB Bragantino e São Paulo disputam, nesta quarta-feira (16), um confronto regional dos mais interessantes da rodada do campeonato.

Entre os três primeiros e vindo de uma vitória suada contra o Corinthians fora de casa, o Massa Bruta não quer vacilar em seus domínios e busca mais uma vitória.

Derrotado pelo Flamengo fora de casa, o Tricolor, agora bem próximo da zona do rebaixamento, quer um bom resultado para virar a chave e começar a olhar para cima.

Com 26 pontos, um a menos que Flamengo e Cruzeiro, o RB Bragantino atualmente é o terceiro colocado no Brasileirão. Em 13 jogos disputados, a equipe venceu oito, empatou dois e perdeu três, marcando 16 gols e sofrendo 12. A fase recente é boa, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Na temporada, a equipe comandada por Fernando Seabra também tem bons resultados. Ao todo, foram 30 jogos disputados, com 14 vitórias, seis empates e 10 derrotas.

Do lado do São Paulo, a situação é um pouco mais difícil. A equipe, atualmente, ocupa a 15ª colocação no campeonato, com duas vitórias, seis empates e cinco derrotas em 13 jogos disputados. Neste momento, a equipe está a apenas um ponto da zona do rebaixamento.

Na temporada, tem tido desempenhos distintos nos campeonatos que disputa. Na Libertadores, por exemplo, são quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Ao todo, são 35 partidas disputadas em 2025, com 14 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

Nos últimos cinco confrontos, porém, são quatro derrotas e apenas uma vitória no Brasileirão.

RB Bragantino e São Paulo já se enfrentaram em 56 partidas, com 27 vitórias do Tricolor, 15 empates e 14 vitórias do Massa Bruta. No último encontro entre os dois, no Paulistão deste ano, vitória do Bragantino por 1 a 0.

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Lucão; Sant’Anna, P. Henrique, Rodríguez, J. Capixaba; Gabriel, Ramires, Jhon Jhon; L. Barboza, Vinicinho, Sasha.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Oscar, Alisson, Antonio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Defesas pouco confiáveis

Mesmo com campanhas bem diferentes no Brasileirão, a solidez defensiva não é a marca de nenhum dos dois times. Por conta disso, é compreensível esperar um jogo em que as duas equipes marquem gols.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.10 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol é o que vale

Na mesma lógica do palpite anterior, em três dos últimos quatro jogos, o confronto teve mais de 1.5 gols. Esse cenário deve se repetir, principalmente imaginando que as duas equipes precisam da vitória para que seus objetivos sejam alcançados na competição.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols na partida, com odds de 1.49 na Superbet

Pela liderança

Em busca da ponta da tabela, o RB Bragantino vai com tudo pra cima do São Paulo. Ao lado do Massa Bruta, o retrospecto contra o rival em jogos como mandante é bom, com a última derrota acontecendo no Paulistão de 2019. De lá pra cá, são oito jogos com cinco vitórias e três empates.

Palpite 3- RB Bragantino vence ou empata, com odds de 1.30 na Superbet