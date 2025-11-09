Palpite Rayo Vallecano x Real Madrid - La Liga - 09/11/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo equilibrado em Vallecas, mas acha que ele deve se abrir após o intervalo e, possivelmente, terminar empatado.

Dicas de apostas para Rayo Vallecano x Real Madrid:

Rayo Vallecano vence ou empata, com odds de 2.60 na Betano

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano

Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.00 na Betano

Uma difícil viagem a Vallecas para os Blancos

O Rayo Vallecano se especializou em tirar pontos dos grandes clubes desde seu retorno à La Liga em 2021. Eles empataram três dos últimos quatro jogos contra o Real Madrid, enquanto estão invictos em três partidas em casa contra seus grandes vizinhos da cidade. O Rayo também frequentemente causou problemas ao Barcelona, que só conseguiu empatar em Vallecas no início desta temporada.

Isso tem o potencial de ser outra tarde difícil para os visitantes. Embora tenham tido dois dias a mais para se recuperar após o jogo europeu, o Rayo descansou a maioria de seus titulares na Conference League. Eles provavelmente farão oito ou mais mudanças aqui, o que deve permitir que joguem em seu estilo usual de alta intensidade.

O Real Madrid encontrou dificuldades para lidar com esse estilo de jogo em Liverpool no início da semana. Eles criaram apenas 0,5 xG e tiveram apenas dois chutes a gol nos 90 minutos.

Dica de aposta 1 para Rayo Vallecano x Real Madrid: Rayo Vallecano vence ou empata, com odds de 2.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Rayo Vallecano x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um provável jogo apertado

O Rayo assume riscos, mas sua habilidade em recuperar a bola no alto do campo também alivia a pressão sobre sua defesa. Eles mantiveram o gol intacto em todos os jogos da liga em outubro. Enquanto isso, todos os quatro jogos em casa na La Liga nesta temporada tiveram menos de 2,5 gols no total.

O Real Madrid tem sido inconsistente em termos de ameaça ofensiva. Eles foram excelentes no último fim de semana contra um fraco Valencia. No entanto, conseguiram apenas uma vitória suada por 1-0 em seu último jogo fora de casa na La Liga, contra o Getafe.

Arda Güler tem sido sua força criativa mais influente, com cinco assistências e 2,5 passes-chave por jogo na primeira divisão espanhola. No entanto, como o Liverpool mostrou no meio da semana, quando as equipes adversárias conseguem mantê-lo quieto, o serviço para a perigosa linha de frente do Real Madrid é significativamente reduzido.

Dica de aposta 2 para Rayo Vallecano x Real Madrid: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano

Mais ação após o intervalo

A maioria dos poucos gols nos jogos em casa do Rayo geralmente ocorre após o intervalo. Notavelmente, 83% dos gols marcados no Estádio Vallecas nesta temporada da La Liga ocorreram no segundo tempo. A exceção foi um pênalti controverso de Lamine Yamal para o Barcelona em agosto, que foi concedido quando problemas técnicos com o VAR impediram uma revisão.

O Rayo dominou amplamente o segundo tempo daquela partida e lutou para empatar. No geral, 50% dos seus gols na liga ocorreram após o 60º minuto. Eles também marcaram duas vezes após o 80º minuto e transformaram a derrota em vitória na Europa esta semana.

Também houve ligeiramente mais gols no segundo tempo dos jogos fora de casa do Real Madrid na liga. 75% dos gols que eles sofreram fora de casa em todas as competições ocorreram após o intervalo.