Palpite Racing x Corinthians - Sul-Americana - 15/05/2025

Racing recebe o Corinthians nesta quinta-feira no Estádio Osvaldo Roberto, às 19h.

O confronto é válido pela 5ª rodada do Grupo C da Sul-Americana.



Confira dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Racing c Corinthians.

Mercado Palpite Odds Resultado Final Corinthians 1.73 na Betnacional Marcar 1º Gol no 1ºT Corinthians 2.13 na Betnacional Total de Gols Menos 3,5 1.23 na Betnacional

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/05, às 23h40.

Prováveis escalações

Racing: Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Gastón Bueno e Maximiliano Pinela; Augustín Pereira, Lucas Rodríguez, Juan Bosca e Martín Ferreira; Mateo Caceres, Santiago Ramirez e Bautista Tomatis. Técnico: Cristian Chambian.



Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon (Maycon), André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Desempenho das equipes

O Racing entra em campo já sem chances de avançar na Copa Sul-Americana. Com um péssimo desempenho, a equipe uruguaia não conseguiu marcar pontos em nenhum dos quatro jogos que realizou, chegando à quinta rodada da fase de grupos sem nenhum ponto.



Em situação não tão boa, porém menos vexatória que a de seu adversário, o Corinthians, que obteve uma vitória e dois empates, ocupa a terceira posição com cinco pontos e ainda mantém esperanças de se classificar.



No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro caiu duas posições após perder por 2x1 para o Mirassol, ficando no meio da tabela, na décima colocação, com um total de 10 pontos.

Resultado final

Precisando de um resultado para chegar ao último jogo da fase de grupos com possibilidades matemáticas, o Corinthians viajará ao Uruguai com um time misto. Mesmo assim, ainda pode representar uma ameaça ao Racing, que teve pouco desempenho na competição.



A La Academia está passando por um período difícil e não comemora uma vitória há sete jogos. Seu último sucesso foi há mais de um mês, quando venceu o Plaza Colonia por 1x0 no Campeonato Uruguaio.



Como mandante, o clube não tem mostrado bom rendimento, ganhando apenas três das nove partidas em 2025. Em contrapartida, o Timão não tem obtido bons resultados fora de casa, registrando apenas duas vitórias em dez confrontos.



No entanto, mesmo que o Corinthians entre em campo sem sua equipe principal, o Racing não tem mais objetivos a cumprir e provavelmente não representará uma grande ameaça, assim como ocorreu ao longo de toda a sua campanha na Sul-Americana. Portanto, é mais provável que o Corinthians saia vitorioso em Montevidéu.

Palpite 1 - Vitória do Corinthians com odd 1.73 na Betnacional.

Corinthians tem chances de abrir o placar

Com um desempenho positivo no ataque nos jogos recentes, o Timão vem apresentando uma sequência em que se mostra dominante em relação aos adversários nos primeiros minutos. Em seus últimos quatro jogos, conseguiu abrir o placar cedo, anotando gols na primeira etapa, totalizando sete gols marcados.

Por outro lado, o Racing apresenta um desempenho ofensivo abaixo da média nas últimas sete partidas, tendo conseguido marcar apenas três gols. Porém, a equipe sofreu 11 gols neste período. A vulnerabilidade na linha defensiva dos comandados por Cristian Chambian se relaciona com o bom desempenho ofensivo dos brasileiros. Esse aspecto pode ser crucial para que os alvinegros consigam novamente se colocar à frente no placar na primeira parte do jogo.

Palpite 2 - Primeiro Gol no 1ºT do Corinthians com odd 2.13 na Betnacional.

Ambas marcam (NÃO)

A atual temporada do Racing tem se mostrado bastante desmotivadora, com a equipe alcançando somente 15 gols em 18 partidas, enquanto sofreu 21. Nos últimos cinco encontros, o time conseguiu marcar em apenas duas ocasiões, conseguindo um gol em cada uma delas.

No que diz respeito à Sul-Americana, os números se tornam ainda mais alarmantes, já que a equipe registrou apenas dois gols, ao passo que levou 12. Por outro lado, o Corinthians também apresenta uma baixa contagem de gols neste torneio, totalizando quatro gols, fazendo um em cada partida e também sofrendo a mesma quantidade. No geral, a performance ofensiva de ambos os times está aquém do que se esperava na competição, uma vez que somente um jogo do Corinthians teve mais de dois gols, enquanto o Racing conseguiu alcançar essa marca em três ocasiões distintas.

Embora a equipe mandante tenha sofrido muitos gols na Sul-Americana, o Corinthians não tem demonstrado uma atitude muito agressiva no ataque, não conseguindo marcar mais do que uma vez por jogo. Dessa forma, a expectativa de uma partida com poucos gols parece ser uma boa aposta no mercado.

Palpite 3 - Menos 3,5 com odd 1.23 na Betnacional.