Palpite PSG x Botafogo - Mundial de Clubes - 19/06/2025

Com seis vitórias consecutivas, os parisienses entram com moral elevado e esperam mostrar novamente sua força defensiva e ofensiva.

Nosso especialista em apostas de futebol compartilha seus melhores palpites para PSG x Botafogo, jogo pela 2ª fase de grupos, nesta quinta-feira, 19 de junho, às 22h.

Dicas de apostas para PSG x Botafogo

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Vitória sem sofrer gols PSG vence sem sofrer gols 1.67 Vitória por margem de gols PSG vence por 3 gols ou mais 2.10 Artilheiro a qualquer momento Doué como artilheiro ou seu substituto 1.82

Odds sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 18/06, às 14h50

Prevemos a vitória do PSG por 3-0 contra o Botafogo.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O campeão europeu parisiense enfrenta nesta quinta-feira a equipe brasileira do Botafogo. Paris, que vem de 6 vitórias consecutivas, tem a chance de se classificar para as oitavas de final ao vencer nesta segunda rodada, graças à sua primeira vitória contra o Atlético de Madrid na abertura da competição.

Um resultado positivo permitiria aos jogadores titulares de Luis Enrique descansarem na terceira rodada, que então seria sem importância. Motivados pela ideia de se tornarem o primeiro clube da história a conquistar um quíntuplo em uma temporada e movidos pelo desejo de vencer a primeira edição desta competição, os parisienses não deixarão espaço para dúvidas nesta quita-feira para ter o destino em suas mãos.

Do outro lado, os jogadores de Renato Paiva começaram bem sua competição ao vencerem por 2 a 1 contra o Seattle. Uma equipe experiente e talentosa que pretende causar problemas ao atual melhor time do mundo.

Escalações esperadas para PSG x Botafogo

Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Ramos;

Escalação esperada do Botafogo: John Victor, Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Artur, Igor Jesus, Savarino, Mastriani.

Paris vence sem sofrer gols

O Paris Saint-Germain entra em seu segundo jogo do Mundial de Clubes com confiança absoluta após sua demonstração contra o Atlético de Madrid (4-0). Muitos se perguntavam como Paris abordaria esta competição, e eles tiveram sua resposta neste domingo.

Sólido defensivamente há três jogos, o clube parisiense não sofreu gols desde 17 de maio, afirmando um domínio coletivo impressionante.

Diante de uma equipe do Botafogo claramente inferior em relação aos adversários anteriores do clube da capital, os parisienses têm todas as cartas na mão para vencer sem dificuldades. O duo Marquinhos–Pacho, bem posicionado ao lado de Mendes e Hakimi, tem feito inveja a toda a Europa e brilha há vários jogos.

Além disso, a eficácia ofensiva demonstrada (12 gols em 3 jogos) deixa poucas chances aos brasileiros de resistirem por muito tempo. Resta saber se Luis Enrique decidirá rodar seu elenco para descansar seus principais jogadores.

Mas se Paris mantiver o mesmo ritmo e intensidade, uma vitória sem sofrer gols parece muito provável.

Dica de aposta 1 para PSG x Botafogo: PSG vence sem sofrer gols, com odds de 1.67 na F12 Bet

Um PSG dominante faz Botafogo balançar

O PSG continua a demonstrar sua superioridade no cenário internacional e mostrou suas intenções nesta competição após a primeira vitória contra o Atlético de Madrid. Com uma dinâmica ofensiva impressionante e uma defesa impenetrável há três partidas, os parisienses parecem claramente superiores ao adversário do dia, Botafogo. A qualidade técnica e ofensiva deste time dispensa apresentações.

Com uma vitória por 5-0 na final da Liga dos Campeões e uma recente vitória por 4-0, os recursos ofensivos dessa equipe são numerosos e o perigo pode vir de todos os lados, até mesmo do banco de reservas. Acostumados aos Estados Unidos após um primeiro teste bem-sucedido no domingo, os parisienses estarão determinados a continuar.

Botafogo, devido à competitividade de seu campeonato e seus recentes adversários, parece limitado para resistir à pressão constante imposta pelos homens de Luis Enrique. Se o PSG impor rapidamente seu ritmo e converter suas chances como contra o Atlético, uma vitória ampla se torna mais do que plausível.

Dica de aposta 2 para PSG x Botafogo: PSG vence por 3 gols ou mais, com odds de 2.10 na F12 Bet

Doué inicia sua competição

Autor de uma temporada excepcional, coroada com o título de melhor jogador na final da Liga dos Campeões, o jovem prodígio francês é aguardado nesta competição.

Tendo passado em branco na vitória ampla contra o Atlético Madrid (4-0) e substituído aos 80 minutos, Doué estará determinado a mostrar serviço contra um adversário teoricamente mais acessível nesta quinta-feira. Sua qualidade de drible, visão de jogo e capacidade de criar diferenças em espaços pequenos fazem dele um elemento-chave no esquema ofensivo parisiense.

Diante de uma defesa brasileira que pode sofrer com sua explosão, tudo indica que ele finalmente encontrará o caminho das redes.

Apostar em Doué como artilheiro ou em seu substituto permite cobrir uma eventual saída precoce do jovem talento francês e contar com a capacidade de marcação de seu substituto. Uma opção que cobre as eventuais mudanças de Luis Enrique.

Determinado a se destacar neste Mundial de Clubes após uma temporada de todos os recordes, a joia parisiense pode se fazer notar em todo o mundo nesta quinta-feira.