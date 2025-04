Palpite PSG x Aston Villa - Champions League - 09/04/2025

Os parisienses devem se mostrar mais fortes neste grande confronto da Liga dos Campeões.

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (09), em São Januário, às 16h. As equipes se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Champions League.

As odds estão sujeitas a alterações. A última alteração foi feita dia 08/04, às 16h

Como as equipes se apresentam

O Paris Saint-Germain entra neste jogo tendo recentemente conquistado o título da Ligue 1 pela 13ª vez. Luis Enrique guiou os parisienses a uma forte fase, e a derrota para o Liverpool foi o único jogo nos últimos 17 que eles não venceram. Eles estarão cheios de confiança, e seus atacantes estão em ótima forma.

Março foi um mês excelente para o Aston Villa, e eles continuaram assim em abril. Os homens de Unai Emery venceram todos os seus últimos sete jogos em todas as competições, mantendo cinco jogos sem sofrer gols nesse período. No entanto, este será definitivamente seu teste mais difícil em um tempo.

Escalações Prováveis para PSG x Aston Villa

Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Escalação esperada do Aston Villa: Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne, Tielemans, Onana, Rashford, Asensio, Rogers, Watkins

Vantagem para o PSG

O Paris Saint-Germain provou que pode competir com os melhores nesta temporada. Não só dominaram novamente a Ligue 1, mas também foram impressionantes na Europa. Precisaram de pênaltis para superar o Liverpool, mas criaram chances suficientes para vencer no tempo normal.

A forma recente do Villa é fantástica, e não faz muito tempo que marcaram dois contra o Liverpool. No entanto, eles têm tido dificuldades fora de casa até recentemente, então o PSG verá uma chance de capitalizar no primeiro jogo. Os parisienses venceram 16 de 21 no Parc des Princes nesta temporada e perderam apenas duas vezes.

Palpite 1 - PSG vence ou empata com odd 1.083 na bet365

Dembele está entre os mais cotados para marcar

É preciso voltar até novembro para encontrar a última vez que Ousmane Dembélé começou um jogo da liga e não marcou. Ele tem 32 gols em 40 jogos em todas as competições em 2024/25, e ainda somou sete assistências. É difícil argumentar que ele não está entre os melhores do mundo atualmente.

O PSG obviamente tem outras ameaças. Desire Doue marcou quatro gols nos últimos três jogos, e Bradley Barcola e Gonçalo Ramos têm 22 entre eles nesta temporada. No entanto, é o ex-jogador do Barcelona que está comandando o espetáculo.

Dembele marcou o crucial gol de empate contra os Reds, e tem mais quatro desde então. Os Villans têm muito com o que se preocupar quando viajam para a França, contudo, o número 10 do PSG está na frente e no centro.

Palpite 2 - Ousmane Dembélé para marcar a qualquer momento com odd 2.00 na bet365

Expectativa de gols

A forma recente do Villa os viu marcar 18 gols nos últimos oito jogos, e 15 deles foram no segundo tempo. Eles sofreram seis no mesmo período de tempo, e quatro deles foram na segunda parte também.

O PSG também tende a crescer nos jogos - eles marcaram 13 no segundo tempo dos últimos seis jogos. Com a riqueza de talento no banco, eles podem selar jogos no final.

Será fascinante ver como Marco Asensio se sai contra seu clube original, e há também o ressurgimento de Marcus Rashford. Este jogo terá uma grande influência no confronto como um todo.

Palpite 3 - Mais de 1,5 gols com odd 1.16 na bet365