Palpite PSG x Tottenham - Champions League - 26/11/2025

O Tottenham está, atualmente, invicto na fase de grupos, mas esperamos que os campeões atuais da Champions League apresentem um desafio completamente diferente.

Dicas de apostas para PSG x Tottenham:

PSG vence o 1º tempo, com odds de 1.77 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.20 na Betano;

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.77 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 3-1 Tottenham;

Palpite de artilheiros: PSG - Ramos, Kvaratskhelia, Neves; Tottenham - Kudus.

O Tottenham viaja para o Parc des Princes para seu quinto jogo da Fase de Grupos da Champions League contra o Paris Saint-Germain na noite de quarta-feira.

O PSG é o atual campeão da Champions League e venceu três dos seus primeiros quatro jogos nesta campanha. Além disso, eles são os artilheiros conjuntos da Champions League, igualando-se aos líderes atuais da Fase de Grupos, Bayern de Munique.

No cenário doméstico, o PSG também deve continuar a atuar em alto nível. Tanto o Marseille, quanto o Lens estão logo atrás da equipe de Luis Enrique. Isso ajuda a manter os jogadores focados e atentos, já que perderam apenas uma das suas 13 partidas na Ligue 1.

Enrique continua sem a dupla lesionada, Désiré Doué e Ousmane Dembélé, para este jogo. No entanto, Bradley Barcola deve retornar à ação na quarta-feira.

O Tottenham viajará enquanto se recupera de uma pesada derrota para o Arsenal no domingo. O Spurs perdeu dolorosamente por 4-1 no Emirates Stadium, deixando-os na nona posição, apenas dois pontos atrás do quinto colocado Crystal Palace.

Embora o Spurs tenha sofrido 14 gols em 12 jogos da EPL, seu desempenho defensivo na Champions League tem sido muito melhor. Eles sofreram apenas dois gols em quatro partidas da Champions League, mas o PSG e sua linha de frente talentosa apresentarão um desafio muito diferente.

Escalações esperadas para PSG x Tottenham

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Mendes, Pacho, Marquinhos, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos;

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Udogie, van de Ven, Romero, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison, Kolo Muani.

Apostando nos campeões para liderarem no intervalo

Pode não haver muito valor em apoiar o Les Parisiens para vencer diretamente na tarde de quarta-feira. No entanto, há algum valor em apoiar os anfitriões para liderar no intervalo. O Spurs tem estado perdendo no intervalo em quatro dos seus últimos cinco jogos. Eles também sofreram o primeiro gol em quatro dos seus últimos cinco jogos.

Além disso, o PSG marcou primeiro em oito dos seus últimos nove jogos, demonstrando a diferença de forma entre as duas equipes. Os mercados de apostas indicam que há apenas 56,50% de chance do PSG liderar no intervalo.

Como o Tottenham ainda está sentindo os efeitos da sua pesada derrota para o Arsenal, é provável que o PSG aumente sua miséria.

Dica de aposta 1 para PSG x Tottenham: PSG vence o 1º tempo, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto ofensivo parece provável

Seis dos últimos oito jogos envolvendo o PSG tiveram três ou mais gols marcados. O PSG também marcou três ou mais gols em 50% de seus jogos em casa nesta temporada. Além disso, o Spurs marcou em média 1,5 gols fora do Tottenham Hotspur Stadium.

Apesar disso, os mercados de apostas sugerem que há apenas 45,45% de chance deste jogo ter quatro ou mais gols. Isso indica que há 3%-4% de valor em apostar em mais de 3,5 gols.

Com o PSG pronto para receber Bradley Barcola de volta ao seu elenco, ele e Kvaratskhelia manterão os laterais do Tottenham ocupados durante todo o jogo. Gonçalo Ramos também tem estado em boa forma na Champions League em 25/26, marcando dois gols em três aparições. Isso iguala seus dois gols marcados em 13 jogos da Ligue 1 até agora nesta temporada.

Dica de aposta 2 para PSG x Tottenham: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.20 na Betano.

Há valor em ambas as equipes marcarem também

O PSG sofreu pelo menos um gol em 70% dos seus jogos em casa. Enquanto isso, o Spurs sofreu pelo menos um gol em 70% dos seus jogos fora de casa. Os mercados de apostas indicam que há apenas 56,50% de chance de ambas as equipes marcarem na quarta-feira.

Com base nos dados acima, há pelo menos 10% de valor nas odds disponíveis, tornando-a a aposta de valor deste trio de previsões para PSG x Tottenham.

Embora a defesa do Spurs na Champions League tenha sido forte até agora, o PSG tem muitas opções ofensivas. Eles também acabaram de sofrer quatro gols para o Arsenal, o que certamente reduzirá sua confiança. Com jogadores como Kudus, Richarlison e Simons em seu elenco, o Spurs também terá potencial para marcar um gol inesperadamente.