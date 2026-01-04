Palpite PSG x Paris FC - Ligue 1 - 04/01/2026

Nosso especialista analisou as diferentes partidas desta 17ª jornada da Ligue 1. Encontre aqui o palpite PSG x Paris FC.

Melhores palpites para PSG x Paris FC:

O primeiro derbi parisiense da nossa Ligue 1 nesta temporada. Nosso especialista se debruçou sobre este destaque da 17ª jornada. Aqui estão suas escolhas e palpites para PSG x Paris FC:

Veja como se cadastrar com o código de indicação Betano;

Confira quais são as melhores casas de apostas legais e confiáveis para fazer apostas esportivas;

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas.

Nossa análise: momento das equipes

Os jogadores de Luis Enrique estão em segundo lugar na classificação após uma temporada histórica em que conquistaram o campeonato, a copa, a Liga dos Campeões e a Copa Intercontinental.

Com o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa, o técnico espanhol havia avisado que chegaria em plena forma para o mês de fevereiro.

Eles estão há cinco jogos sem derrota e nenhuma derrota no Parc des Princes.

Os recém-promovidos parisienses da Ligue 1 estão em maior dificuldade, ocupando a 14ª posição com apenas 16 pontos.

Com ambições, mas vindo de cinco jogos sem vitória e uma média de um ponto por jogo fora de casa, sua primeira confrontação contra o vizinho promete ser delicada e não chega no melhor momento para se recuperar.

Prováveis escalações para PSG x Paris FC

PSG: Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola;

Paris FC: Trapp - Sangui, Otávio, Mbow, De Smet - Cámara, López, Lees-Melou - Kebbal, Simon - Geubbels.

O PSG é superior ao PFC

O histórico dos companheiros de Marquinhos em casa é excelente: seis vitórias, um empate, 17 gols marcados e apenas três sofridos.

Com uma média de mais de dois gols por jogo, eles sabem controlar as partidas no Parc des Princes.

Contra o vizinho, com o estádio Jean Bouin a menos de 50 metros, eles terão como objetivo fazer uma boa exibição e afirmar seu status de favoritos.

Para a equipe de Maxime Lopez, este jogo promete ser muito difícil. Apesar de boas ambições, o início de temporada é trabalhoso, com resultados irregulares.

Capazes de vencer o Monaco em casa, também enfrentam dificuldades contra equipes mais fracas. A última derrota em casa por 3 a 0 contra o Toulouse é prova disso.

Contra uma equipe de calibre bem superior, será difícil obter um resultado positivo.

Palpite 1 para PSG x Paris FC: Paris SG ganha por 2 ou mais gols - odd de 1.47 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Paris FC nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bradley Barcola precisa se destacar

As armas ofensivas parisienses são numerosas, com um elenco repleto de talento. Todos os jogadores são eficazes na frente do gol, seja Dembélé, Doué, Barcola ou mesmo Gonçalo Ramos, habituado ao banco de reservas.

Para este jogo contra o Paris FC, é Bradley Barcola quem terá muito a provar. Menos destacado que seus companheiros, ele precisará brilhar para continuar tendo tempo de jogo.

Com a Copa do Mundo em junho, ele precisará se destacar nos jogos, e isso passa por uma grande performance já neste domingo.

Com Luis Enrique, adepto da rotação, ele terá tempo de jogo para se mostrar e recuperar a confiança após um início de temporada um pouco mediano.

Já autor de cinco gols, ele continua sendo uma aposta segura do elenco e o melhor artilheiro no campeonato.

Palpite 2 para PSG x Paris FC: Bradley Barcola como artilheiro - odd de 2.82 na Betano.

Gols e Dembélé

Este encontro tem tudo para nos proporcionar um ótimo domingo à noite de futebol. Entre um primeiro derbi parisiense, os melhores jogadores europeus e uma atmosfera incrível no Parc des Princes, a festa será bonita.

O PSG está em um nível superior ao dos seus adversários e deve fazer a diferença rapidamente neste encontro. Muitos atacantes estarão em destaque devido à rotação imposta por Luis Enrique.

O melhor jogador e vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, precisa recuperar o ritmo após um início de temporada prejudicado por lesões.

Este é o jogo perfeito para ganhar confiança e começar bem 2026. Destacada por um prêmio individual, a seleção francesa precisará dele em junho e pode esperar seu retorno à forma já neste domingo.