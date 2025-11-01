Palpite PSG x Nice - Ligue 1 - 01/11/2025

Nosso especialista em apostas prevê um jogo relativamente equilibrado, com o Nice mantendo-se firme até o intervalo. No entanto, Bradley Barcola pode fazer toda a diferença.

Melhores palpites para PSG x Nice:

1º tempo: empate, com odds de 3.00 na Betano ;

; Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano ;

; Bradley Barcola marca a qualquer momento, com odds de 2.15 na Betano.

Palpite de placar: PSG 2-1 Nice.

Nossa análise: momento das equipes

Tem sido um período agitado na Ligue 1, com PSG e Nice conciliando jogos no meio da semana com seus compromissos europeus.

O PSG conseguiu apenas um empate por 1-1 fora de casa contra o Lorient na noite de quarta-feira. Eles venceram apenas duas das suas últimas seis partidas na Ligue 1, então o time de Luis aEnrique não está em grande forma no campeonato nacional.

Apesar disso, eles ainda lideram a tabela e estão um ponto à frente do Monaco.

O Nice chega a este confronto em boa forma. Eles venceram suas últimas três partidas na liga contra Lyon, Rennes e Lille, que Les Aiglons derrotaram por 2-0 no meio da semana.

Prováveis escalações de PSG x Nice

PSG: Chevalier, Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Hakimi, Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola;

Nice: Diouf, Oppong, Bah, Mendy, Bard, Sanson, Samed, Diop, Gouveia, Boga, Carlos.

Tudo igual no intervalo

Lesões e uma política de rotação contribuíram para as dificuldades do PSG no campeonato. Eles sofreram um novo revés na última partida, com Désiré Doué sendo retirado de campo, e ele deve perder este jogo.

Com um confronto crucial da Champions League contra o Bayern de Munique em três dias, nomes como Nuno Mendes e Ousmane Dembélé também podem ser poupados.

Além disso, houve uma ligeira complacência dos campeões europeus em seus jogos da liga. Eles marcaram apenas três vezes antes do intervalo em casa na Ligue 1, sofrendo dois gols.

A tendência do PSG de começar devagar sugere que o Nice pode pelo menos manter o placar empatado até o intervalo.

Os visitantes têm se saído melhor no primeiro tempo de suas partidas fora de casa na Ligue 1, com um saldo de gols positivo no intervalo.

No entanto, eles sofreram seis gols no segundo tempo em suas viagens, marcando apenas uma vez.

Palpite 1 para PSG x Nice: 1º tempo: empate, com odds de 3.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Nice nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os times marcam em Paris

Após um início de temporada lento, com algumas saídas importantes no verão, o Nice mostrou melhora nas últimas semanas.

Franck Haise adotou uma abordagem mais direta, com sua equipe tendo menos de 50% de posse de bola em cada um dos seus últimos oito jogos competitivos. Essa tendência quase certamente se manterá em Paris no sábado.

Ainda assim, o Nice continua sendo uma ameaça nos contra-ataques, tendo marcado pelo menos uma vez em todos os seus últimos 12 jogos em todas as competições.

Oito dos últimos nove jogos do Nice viram ambos os times marcarem, assim como cinco dos últimos seis jogos envolvendo o PSG.

Isso sugere que há valor em apostar que haverá gols para ambos os lados aqui, com uma probabilidade implícita de 57,1%.

Palpite 2 para PSG x Nice: Ambos os times marcam, com odds de 1.75 na Betano.

Barcola marca pelos anfitriões

Após empatar com o Lorient, o PSG pode apresentar um ataque completamente renovado neste fim de semana.

Barcola e Khvicha Kvaratskhelia devem retornar, enquanto Gonçalo Ramos pode completar o trio de ataque.

Entre eles, Barcola tem estado em melhor forma nesta temporada. Ele é o artilheiro do time na Ligue 1, com quatro gols já marcados. Esses gols vieram a uma taxa de um a cada 144 minutos.

O jogador de 23 anos só deixou de registrar um chute no alvo em uma ocasião até agora na liga.

Ele marcou no último jogo em casa do PSG contra o Strasbourg e pode valer a pena apostar que ele marcará novamente, com uma probabilidade implícita de 46,5%.