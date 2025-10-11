Palpite Portugal x República da Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 11/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que os portugueses vençam de forma categórica em Lisboa. No entanto, os irlandeses podem balançar as redes contra os anfitriões.

Dicas de apostas para Portugal x República da Irlanda:

Ambas as equipes marcam, com odds de 2.35 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betano;

João Félix marca ou assiste, com odds de 1.77 na Betano.

Esperamos uma vitória de 4-1 de Portugal sobre a República da Irlanda.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Portugal está tendo um bom ano, já que perdeu apenas uma vez em todas as competições e venceu a final da Liga das Nações.

No mês passado, mostraram-se muito difíceis de vencer e marcaram oito gols ao derrotar a Armênia e a Hungria. Isso é, fora o fato de que Cristiano Ronaldo continua em excelente forma de artilheiro.

Enquanto isso, a República da Irlanda está em uma situação mais complicada. No entanto, eles também demonstraram sua resiliência, pois venceram a Bulgária duas vezes e empataram com Senegal.

A derrota para a Armênia no último jogo é preocupante, já que buscam se classificar para sua primeira Copa do Mundo desde 2002.

Escalações esperadas para Portugal x República da Irlanda

Portugal: Costa, Mendes, Dias, Neves, Cancelo, Palhinha, Vitinha, Neto, Fernandes, Silva, Ronaldo;

República da Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Scales, Ogbene, Cullen, Smallbone, Manning, Azaz, Ferguson.

Falhas defensivas de Portugal

Roberto Martinez tem muita qualidade em seu elenco, por isso é evidente por que Portugal é o grande favorito neste jogo.

Cristiano Ronaldo está em boa forma de artilheiro, eles têm jogadores jovens e experientes, e são os atuais campeões da UNL.

No entanto, podem sofrer gols. A Hungria marcou dois contra eles no último jogo, a Dinamarca os venceu em março, e eles sofreram oito gols em seis jogos este ano.

Isso é suficiente para aumentar a confiança de Heimir Hallgrímsson e sua equipe, mesmo que seja difícil vencer.

Outro fator que jogará a favor deles é que a República da Irlanda só não marcou em um jogo este ano. Embora os adversários deste fim de semana sejam confortavelmente os mais difíceis que enfrentaram.

Portanto, espera-se ação em ambos os lados.

Palpite 1 para Portugal x República da Irlanda: Ambas as equipes marcam, com odds de 2.35 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portugal x República da Irlanda nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Seleção digna de bilheteria

Os jogos envolvendo os portugueses são sempre emocionantes para os torcedores neutros. Seus seis jogos em 2025 tiveram 26 gols marcados, o que é uma média de 4,3 por partida.

Enquanto isso, todos, exceto um dos encontros deles com a Irlanda, viram ambas as equipes marcarem, e seis terminaram com mais de 2,5 gols.

Portanto, há bons motivos para esperar muita emoção neste encontro no Estádio José Alvalade, mesmo que os portugueses marquem mais gols.

Ronaldo está mirando 150 gols internacionais, então estará ansioso para marcar. Além disso, Martinez tem outros finalizadores como Bernardo Silva, João Félix, Pedro Neto e Gonçalo Ramos à sua disposição.

Enquanto isso, Evan Ferguson pode estar esperando seu primeiro gol na Série A, mas teve um bom retorno no nível internacional este ano.

Ele marcou em ambas as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês passado e estará determinado a marcar pela terceira vez consecutiva neste fim de semana.

Palpite 2 para Portugal x República da Irlanda: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betano.

Artilheiro favorito

Ronaldo é o favorito das casas de apostas para marcar, o que não é surpresa, já que ele marcou em seus últimos cinco jogos por Portugal. Além disso, ele marcou cinco vezes em seis jogos pelo Al-Nassr nesta temporada.

Enquanto isso, Ramos, Rafael Leão e Trincão podem ser uma dor de cabeça, assim como Adam Idah e Troy Parrott no outro time.

No entanto, Félix é o principal candidato a marcar ou assistir, dada sua confiança. O jogador de 25 anos tem 10 G/A em nove partidas no nível de clube nesta temporada, e três gols em seus últimos três jogos por Portugal.

Além disso, seu brace contra a Armênia aumentou muito sua confiança.

Ele pode não começar a partida, dada a abundância de opções disponíveis em Portugal. No entanto, ele pode causar problemas para o lado irlandês, mesmo entrando como substituto.