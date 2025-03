Palpite Paraguai x Chile - Eliminatórias - 20/03/2025

Paraguai em alta desafia Chile em crise: Alfarismo contra tradição numa batalha crucial rumo à Copa do Mundo de 2026

Veja as melhores apostas para Paraguai x Chile com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Superbet Ambos marcam Sim 2,32 Gols Menos de 2.5 gols 1,51 Resultado Paraguai vence 1,80

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 20/03, às 9h13 am.

Um pouco de contexto

A decisão do Paraguai de demitir o seu treinador após um desempenho fraco na Copa América vai mostrando sinais de que foi uma decisão acertada. Com Gustavo Alfaro a equipe se encontra nesse momento invicta e aos poucos o time se aproxima do sonho de voltar a uma Copa do Mundo.

O Chile em anos anteriores era sempre visto como uma equipe qualificada, mas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 possui muitos problemas. A equipe ainda não conseguiu renovar o seu elenco e amarga a vice-lanterna do torneio, podendo ficar de fora da próxima edição da Copa do Mundo.

Um Paraguai muito qualificado

Em sexto lugar, o Paraguai neste momento estaria classificado de maneira direta para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, o desempenho recente também dá a oportunidade do torcedor de sonhar alto nos próximos anos, ainda mais se tratando de um time que teve inúmeros problemas nos últimos anos. Os resultados positivos diante de Argentina e Brasil trouxeram um alívio importante para a equipe.

Por outro lado, é preciso destacar que o Chile segue pressionado e precisa do resultado para não se afastar ainda mais da possibilidade de voltar para uma Copa do Mundo. Enquanto o Chile possui cerca de 9 pontos, a Bolívia, equipe que estaria indo para a repescagem, está com uma pontuação de 13 pontos.

A partida também vai ser uma oportunidade de acompanhar Omar Oderete, jogador paraguaio do Getafe da Espanha e que marcou o gol da vitória do Paraguai sobre a Argentina. Do lado do Chile, Lucas Capeda, do Colo-Colo, também se apresenta como uma boa opção para o futuro.

Escalações Prováveis para Paraguai x Chile

Escalação esperada do Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Salcedo, Junior Alonso; Balbuena, Villasanti, Galarza e Enciso; Almirón, Sández e Alex Arce. Técnico: Gustavo Alfaro.

Escalação esperada do Chile: Cortés; Hormazábal, Maripán, Paulo Díaz e Suazo; Vidal, Echeverría e Aravena; Vicente Pizarro, Cepeda e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

Ambos os times marcam

Mesmo com uma melhora no seu desempenho recente, o Paraguai ainda apresenta alguns problemas na sua defesa. Nos seus últimos 5 jogos, em pelo menos 3 oportunidades tivemos a marcação de pelo menos 1 gol do adversário e se ampliarmos a análise para os 10 jogos anteriores, observamos que esse cenário apareceu em pelo menos 6 oportunidades.

Quando atua diante do seu torcedor, o cenário também é um pouco semelhante. Nas últimas 5 vezes em que isso aconteceu, em pelo menos 3 oportunidades o Paraguai viu o adversário também ir às redes. Por conta disso, a aposta em ambos marcam nesse duelo apresenta muito valor.

Enquanto isso, o Chile balançou as redes em pelo menos 2 das suas últimas 5 partidas, mas é preciso destacar que o time deve se jogar ao ataque nesse duelo, principalmente porque precisa construir o resultado. Outro ponto importante para ficar de olho é de que nos últimos 5 encontros entre as equipes, em pelo menos 3 oportunidades o Chile balançou as redes.

Palpite 1 - Ambas as equipes marcam com odds de 2.32 na Superbet

Menos de 2.5 gols

Um outro mercado que apresenta muito valor é o de menos de 2.5 gols. Em confrontos realizados no Paraguai, em apenas 1 oportunidade tivemos a quebra da marca de 3 ou mais gols. Inclusive os donos da casa, quando atuam diante do seu torcedor, também não costumam apresentar um número alto de gols nos seus jogos.

O Paraguai, nos seus últimos 10 compromissos, só quebrou a linha de 2.5 gols nas vitórias sobre a Argentina e Venezuela por 2 x 1 e na derrota por 4 x 1 diante do Brasil. Diante do Chile, essa marca apareceu pela última vez em 2013. Por conta desse cenário, acreditamos que o duelo terá menos de 2.5 gols

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam na partida com odds de 1.51 na Superbet

Resultado: Paraguai vence?

Atuando diante do seu torcedor e após vencer Argentina e Venezuela, o Paraguai é amplamente favorito para esse duelo, ainda mais por estar enfrentando um time que ocupa a vice-lanterna da competição. Além disso, a equipe venceu em pelo menos 5 oportunidades o Chile quando atuou em casa, teve apenas 3 derrotas e os times empataram em 2 oportunidades.

O fator casa também é decisivo para o Paraguai. Nos seus últimos 10 compromissos, em pelo menos 6 oportunidades o time saiu vencedor, o que mostra que a equipe consegue usar a força do seu torcedor para ir em busca dos resultados pelas competições que disputa.

Outro ponto que é necessário observar é o desempenho do Chile quando joga longe da sua torcida. Nas últimas 10 partidas, o time conseguiu apenas 1 vitória e 3 empates, além de acumular 6 derrotas, um número bem elevado.

Inclusive contra Colômbia e Argentina, a equipe sofreu 3 gols e não mostrou nenhum poder de reação, o que faz com que a gente acredite em uma vitória do Paraguai nesse confronto.

Palpite 3 - Para o Paraguai vencer o jogo com odds de 1.80 na Superbet