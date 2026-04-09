Palpite Paraguai x Equador - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

Confira os palpites Paraguai x Equador para o confronto em Assunção, nesta quinta-feira (4), às 20h30, pelas Eliminatórias.

Melhores palpites de apostas para Paraguai x Equador

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Paraguai x Equador

Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.52 na Betano

Em um jogo equilibrado, o Paraguai deve vencer o Equador por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

De olho em uma vaga na próxima Copa do Mundo, Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Ainda sem vaga garantida, os paraguaios contam com um empate em casa para avançar para a disputa da Copa. Os equatorianos, por outro lado, já confirmaram a vaga e agora planejam testar o time até 2026.

Em 5º, o Paraguai tem 24 pontos conquistados em 16 jogos disputados. Ao todo, foram seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 10 sofridos. Nos últimos cinco jogos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. No último jogo, os paraguaios visitaram o Brasil e perderam por 1 a 0.

O Equador, por outro lado, já chegou ao mágico número de 25 pontos e carimbou sua vaga para a Copa do Mundo. Em 16 jogos, a equipe venceu sete, empatou sete e perdeu apenas dois. Foram 13 gols marcados e cinco sofridos até o momento. Nos últimos jogos, porém, o Equador venceu dois e empatou três seguidos.

Ao longo da história, Paraguai e Equador se enfrentaram em 41 jogos, com 22 vitórias paraguaias, sete empates e 12 triunfos equatorianos. No último encontro entre os dois, na primeira fase das Eliminatórias, empate por 0 a 0 em Quito.

Prováveis escalações de Paraguai e Equador

Paraguai: Gatito Fernández, Sández, Alderete, Gustavo Gómez e Velázquez; Bobadilla, Cubas, Villassanti e Almirón; Enciso e Pitta.

Equador: Galíndez, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Estupinan, Caicedo, Alan Franco e Preciado; Sarmiento, Yeboah e Enner Valencia.

Paraguai quer manter 100% em Assunção

A seleção paraguaia chega embalada pelo retrospecto impecável contra o Equador em Assunção. Em toda a história das Eliminatórias, o Paraguai venceu todos os confrontos como mandante diante dos equatorianos, mostrando que o fator local costuma pesar muito nesse duelo.

A equipe dirigida por Daniel Garnero aposta em sua defesa organizada e na pressão da torcida para transformar o jogo em mais uma vitória importante no caminho rumo ao Mundial.

Ainda que a equipe não viva sua melhor fase ofensiva, a consistência em casa faz diferença e coloca o Paraguai como favorito. O histórico é o maior argumento para acreditar que os paraguaios podem manter a escrita positiva.

Palpite 1: Paraguai vence, com odds de 2.40 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

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Gols para os dois lados são tendência em Assunção

Além da força do Paraguai como mandante, os confrontos entre as seleções em Assunção têm mostrado uma característica clara: as duas equipes costumam marcar gols.

Nos últimos cinco encontros no Defensores del Chaco, quatro terminaram com as duas seleções balançando as redes, reforçando a expectativa de equilíbrio ofensivo.

O Equador, que tem se destacado pela força física e pelas transições rápidas, tende a criar dificuldades para a defesa paraguaia. Por outro lado, o Paraguai sempre se impõe diante da torcida, o que aumenta a probabilidade de um jogo aberto.

Com jogadores de ataque em boa fase, os dois times devem encontrar espaço para incomodar e construir um placar movimentado.

Palpite 2: Ambos marcam na partida, com odds de 2.02 na Betano.

Mais de 1.5 gols é aposta segura para o confronto

O histórico recente e os números ofensivos das duas equipes indicam que a linha de gols deve ser ultrapassada sem maiores dificuldades.

O Paraguai, mesmo quando não apresenta grande volume ofensivo, consegue aproveitar o fator casa para marcar ao menos uma vez. O Equador, por sua vez, soma gols em quase todas as suas últimas partidas de Eliminatórias, mesmo quando joga fora.

Isso cria um cenário favorável para acreditar em pelo menos dois gols no jogo, independentemente do vencedor.

Além disso, o estilo intenso e físico do confronto costuma gerar espaços e lances de perigo para os dois lados, o que aumenta a confiança nessa linha.