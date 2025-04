Palpite Palmeiras x Internacional - Brasileirão Série A - 16/04/2025

Com ambos os times lutando por posições no topo e trazendo qualidade no campo, este jogo promete fortes emoções.

O confronto entre as duas equipes talvez seja o duelo mais equilibrado dessa rodada e também é candidato a ser um dos confrontos de melhor qualidade técnica dessa rodada, ainda mais porque ambos brigam na parte de cima da tabela.

Nesse duelo, o Palmeiras vai com mais moral, principalmente porque venceu o Corinthians por 2 x 0 e por pouco não aplicou uma goleada no seu adversário. Enquanto isso, o Internacional vai revoltado para o confronto, principalmente porque empatou com o Fortaleza em um jogo que contou com uma penalidade não marcada para os gaúchos.

Mercado Palpite Odds na bet365 Gols Menos de 2,5 gols 1,60 Escanteios Menos de 10,5 escanteios 1,53 Gols Para o Palmeiras marcar primeiro 2,25

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/04, às 14h25.

Palmeiras parece que vai engrenar na temporada

Quase eliminado na primeira fase do Paulistão e apresentando um desempenho abaixo do esperado, o Palmeiras dá indicativos de que vai conseguir engrenar na temporada e voltar a ser um dos favoritos a conquistar os principais títulos do ano, principalmente após atuar muito bem diante do Corinthians.

Contra o Cerro Porteño a equipe até não conseguiu atuar bem, mas saiu com uma vitória apertada. Diante do Internacional, o confronto será marcado por um dos maiores desafios da equipe, já que os colorados estão invictos na temporada e desempenham um futebol de muita qualidade.

Também será a oportunidade de ficar de olho em qual deverá ser a postura do Internacional para o clássico diante do Grêmio, que irá rolar no próximo final de semana.

Escalações Prováveis para Internacional x Palmeiras

Escalação esperada do Internacional: Anthoni, Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Wesley e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Ânderson e Piquerez; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira

Menos de 2,5 gols

Com duas boas equipes, o confronto deverá ser marcado por muito estudo e deve apresentar um cenário de poucos gols, ainda mais por conta do histórico recente das equipes na temporada. O Internacional, que irá jogar em casa, empatou em 0 x 0 com o Fortaleza e até vem de 2 resultados de 3 x 0 diante de Atlético Nacional e Cruzeiro, mas é preciso observar o contexto dos jogos. Ambos os confrontos tiveram pelo menos uma expulsão.

O Internacional apresentou o cenário de menos de 2,5 gols em pelo menos 5 oportunidades nos últimos 7 jogos. Já o Palmeiras, teve esse cenário ocorrendo em 6 dos seus últimos 8 jogos, o que demonstra uma alta tendência a esses números também aparecem no duelo entre os times pelo Brasileirão.

Palpite 1 - Menos de 2,5 gols com odd 1.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 10,5 escanteios

Uma outra linha bem interessante para esse confronto é a de menos de 10,5 escanteios, principalmente pelo histórico recente dos times e também se formos observar o que ocorreu nos confrontos diretos entre os times. As linhas inclusive são bem parecidas, o que demonstra uma alta possibilidade de isso acontecer nesse confronto.

Dono da casa, o Internacional não superou os 10 escanteios em pelo menos 5 dos seus últimos 6 jogos, enquanto o Palmeiras não quebrou essa marca em pelo menos 4 oportunidades nos últimos 5 jogos. Mesmo essa linha tendo sido superado na maioria dos confrontos recentes dos times, o momento mostra que não devemos ter um número alto de cantos nesse confronto.

Palpite 2 - Menos de 10,5 escanteios com odd 1.53 na bet365

Para o Palmeiras marcar o primeiro gol

Uma aposta arriscada, mas que mostrou muito valor nos últimos jogos é para que o Palmeiras irá marcar o primeiro gol, principalmente por conta dos recentes resultados, em que a equipe mostrou um ataque muito qualificado e uma defesa sólida. Nos últimos 5 jogos, em pelo menos 4 oportunidades o Verdão marcou primeiro.

Um dos motivos que deixa essa aposta mais perigosa é o fato de que, diante do Palmeiras, o Internacional deverá ter todo o seu sistema defensivo de volta, o que vem sendo um dos principais pilares recentes dos Colorados.

Palpite 3 - Para o Palmeiras marcar o primeiro gol com odd 2.25 na bet365