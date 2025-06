Palpite Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 01/06/2025

Líder do Brasileirão, Palmeiras busca manter vantagem, enquanto Cruzeiro tenta assumir a liderança.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam, na noite deste domingo (1), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A bola rola às 19h30, em um dos confrontos que podem mexer com a parte superior da tabela.

Com as coisas emboladas no topo da tabela, qualquer tropeço pode ser fatal para uma das equipes, principalmente se o objetivo for o título do Campeonato Brasileiro.

Melhores dicas de apostas para Cruzeiro x Palmeiras

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Vbet Ambos marcam Sim 1.96 Total de escanteios Mais de 9.5 1.59 Total de gols Mais de 1.5 1.51

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 29/05, às 14h

Como chegam as equipes

Brigando pela liderança, Cruzeiro e Palmeiras farão um dos jogos mais interessantes da rodada do Brasileirão. Líder, o Verdão tem 22 pontos, com sete vitórias em 10 jogos. A Raposa ocupa o terceiro lugar, com 20 pontos somados e seis vitórias nos mesmos 10 jogos.

Mesmo após um início ruim de temporada, o Cruzeiro encontrou seu bom futebol sob o comando de Leonardo Jardim. Após eliminações traumáticas no Campeonato Mineiro e na Copa Sul-Americana, a Raposa passou a jogar bem e entrou na briga por uma posição na parte de cima da tabela.

Na quarta-feira (28), o Cruzeiro, já eliminado, recebeu o Unión e empatou por 0 a 0 na Copa Sul-Americana. Mesmo com a queda precoce, os números recentes da Raposa são bons, com sete vitórias e três empates nos últimos 10 jogos disputados. Ao todo, na temporada, o Cruzeiro disputou 28 partidas, com 12 vitórias, oito empates e oito derrotas.

Com a liderança do Brasileirão e a melhor campanha da Libertadores, o Palmeiras chega leve para enfrentar o Cruzeiro, passado o trauma da derrota para o Flamengo, no último domingo (25). Defendendo o topo da tabela, o time de Abel Ferreira espera ter uma boa atuação na partida, após ter recuperado o fôlego contra o Sporting Cristal.

Na partida desta quarta-feira, o Verdão venceu e convenceu a torcida. O 6 a 0 e os 100% de aproveitamento na Libertadores ditam o ritmo do que a torcida espera para o restante da temporada: bom futebol e campanhas esmagadoras. Na temporada, os números são bons, com 34 jogos disputados, 23 vitórias, sete empates e quatro derrotas apenas. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras soma oito vitórias e duas derrotas.

No retrospecto geral, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram em 96 oportunidades, com 33 vitórias da Raposa, 29 empates e 34 triunfos do Verdão. No último encontro, no Brasileirão de 2024, o Palmeiras venceu por 2 a 1, no Mineirão.

O Cruzeiro não vence o rival desde 2018. De lá pra cá, foram dois empates e seis derrotas em oito jogos disputados.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Gabigol e Kaio Jorge.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Mayke; Mauricio (Facundo Torres), Estêvão e Vitor Roque.

Jogo que pode valer a liderança

Valendo a ponta da tabela, o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras não será dos mais amistosos. Com as duas equipes querendo vencer, a tendência é de que os dois consigam balançar as redes na partida.

Palpite 1 - Ambos marcam na partida, com odds de 2.13 na Vbet

Jogo aéreo pode mudar os rumos da partida

Com as duas equipes tendo bons cabeceadores, a busca por escanteios, principalmente nos momentos iniciais e finais de partida, pode ser alta. Em um jogo que promete ser bastante pegado, a jogada aérea pode definir o resultado.

Palpite 2 - Mais de 9.5 escanteios na partida, com odds de 1.59 na Vbet

Todo mundo quer vencer

Com a liderança ao alcance das duas equipes, é provável que ambos joguem de maneira ofensiva. De escolas diferentes, Léo Jardim e Abel Ferreira têm um objetivo em comum neste domingo: a vitória.

Palpite 3 - Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.51 na Vbet