Palpite Palmeiras x Corinthians - Brasileirão Série A - 12/04/2025

Palmeiras busca manter embalo após vitória na Libertadores, enquanto o Corinthians tenta se firmar no Brasileirão

Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado na Arena Barueri, às 18h30. O confronto é válido pela 3ª rodada do Brasileirão.

Confira dicas de apostas, mercados, análises e possíveis escalações para o clássico entre Palmeiras x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Palmeiras 2.05 Para Ambas os Times Receberem 2+ Cartões SIM 1.22 Total de Gols Menos 2,5 1.75

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 11/04, as 0h22.

Um pouco de contexto

Palmeiras e Corinthians se enfrentarão pela 4ª vez este ano, e no retrospecto recente, o Corinthians leva vantagem no clássico. O Alvinegro está invicto no Dérbi nesta temporada; nos três últimos jogos recentes, um pela fase de grupos e dois no mata-mata do Paulistão, o Corinthians venceu um e empatou dois, e se consagrou campeão do campeonato em cima do seu maior rival.



O Verdão chega para o clássico após uma vitória importante na Libertadores, na última quarta-feira (09), quando venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo G com 6 pontos. No Brasileirão, o Alviverde ocupa a 7ª colocação. Em seu último compromisso pela competição, a equipe superou o Sport por 2 a 1, no Recife.



Por outro lado, o Corinthians vem de um empate em 1 a 1 com o América de Cali, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No primeiro jogo, a equipe perdeu, jogando em casa, por 2 a 1 para o Huracán, e é a 3ª colocada do Grupo C com apenas 1 ponto. No Campeonato Brasileiro, o elenco comandado por Ramón Díaz vive um momento um pouco mais tranquilo, com uma vitória e um empate; o clube é o segundo colocado, até o momento.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque; Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Palmeiras é favorito no clássico

Embora o Corinthians tenha um aproveitamento superior no Dérbi este ano, o Palmeiras chega para o clássico em um momento melhor. Com três vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, contra apenas uma vitória do Alvinegro, seguida de uma derrota e dois empates.

O atual momento sugere um clima favorável ao Verdão, que jogará com o apoio de sua torcida e com o gás a mais de um resultado importante na semana, o que pode dar vantagem sobre o Corinthians, que vem de resultados inconsistentes nos últimos jogos.

Palpite 1 – Palmeiras para Vencer a Partida com odd 2.05 na bet365

Um jogo com muitos cartões

Ambas as equipes apresentam uma alta taxa de cartões por jogo. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras recebeu 10 cartões, com destaque para a partida contra o Sport, que teve um total de 10 cartões, sendo 4 para o Palmeiras. Já o Corinthians acumulou 8 cartões nos 4 compromissos recentes.

Em relação ao duelo entre os rivais, a quantidade de cartões é expressiva. Ao todo, foram 21 cartões distribuídos nos três duelos deste ano, com destaque para o jogo da final do Campeonato, que registrou a incrível marca de 14 cartões, incluindo 2 vermelhos para o Corinthians e outro para o Palmeiras.

Palpite 2 – Ambas Equipes Receberem 2+ Cartões com odd 1.22 na bet365

Total de Gols

Nos três confrontos entre os rivais até aqui, todos os jogos tiveram menos de 2,5 gols por partida. No mata-mata do Paulistão, o primeiro jogo teve apenas um gol, seguido de um 0 a 0 na final. Na fase de grupos, o empate foi por 1 a 1, que foi o jogo com mais gols entre as equipes na temporada.



Considerando o histórico recente de partidas entre os times, a previsão é que o jogo seja equilibrado e truncado, com poucas oportunidades de gols.

Palpite 3 – Menos de 2,5 Gols com odd 1.75 na bet365