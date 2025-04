Palpite Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores - 09/04/2025

Palmeiras encara Cerro com foco na vitória; Paraguaios chegam pressionados após derrota no clássico.

Vitória diante do Sport acalmou o ambiente palmeirense

Ainda em um ambiente tumultuado, o Palmeiras vai mais leve para esse confronto, principalmente após uma vitória diante do Sport, fora de casa. Mesmo com um desempenho ruim, o time conseguiu superar as adversidades e conquistou importantes pontos na Ilha do Retiro.

Diante do Cerro Porteño, a equipe não quer passar o mesmo sufoco do confronto diante do Sporting Cristal, quando abriu 3 x 1, mas por pouco não sofreu o empate. Vale lembrar que o time paraguaio conta no seu elenco com Gatito Fernandez, ex-goleiro do Botafogo e com Iturbe, com passagem apagada pelo Grêmio, mas que é nesse momento a principal referência técnica e tática da equipe.

Escalações prováveis para Palmeiras x Cerro Porteño

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Martínez e Lucas Evangelista; Estêvão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação esperada do Cerro Porteño: Alexis Martín; Alan Benítez, Bruno Valdez, Guillermo Benítez, Matías Pérez; Jorge Morel, Wilder Viera, Gastón Giménez; Alexis Fariña, Gabriel Aguayo, Jonathan Torres. Técnico: Diego Martinez.

Mais de 2,5 gols

Para esta partida, um dos mercados mais interessantes é o de gols. Ambos os times possuem ataques muito qualificados e efetivos nas suas ações. O Cerro Porteño, por exemplo, apresentou em quatro dos seus últimos cinco jogos a quebra da linha de 2,5 gols, sendo que diante do Bolívar, o jogo terminou em 4 x 2 para os paraguaios.

Em confrontos diretos entre os times ao longo da história, essa linha também costuma bater com certa facilidade. Nos últimos cinco encontros, em pelo menos 4 tivemos 3 ou mais gols. Outro ponto interessante para ficar atento é que o jogo anterior do Palmeiras na Libertadores acabou em 3 x 2 para os paulistas.

Menos de 10,5 escanteios

Uma aposta arriscada, mas que possui altas chances de bater é a de que o jogo deverá ter menos de 10,5 escanteios, principalmente por conta da postura das equipes e também pelo histórico recente do Cerro Porteño, que nessa partida irá jogar como visitante.

Nos últimos 7 jogos do Cerro Porteño, em pelo menos 6 deles tivemos menos de 10,5 escanteios. Para esse jogo, mesmo que com times muito ofensivos, o cenário deverá se manter o mesmo.

Ambos os times não marcam

Outra aposta bem interessante para esse jogo é que ambos os times não marcam, inclusive se pegarmos o histórico recente de confrontos entre os times e também as últimas partidas de cada uma delas na temporada.

Nas últimas cinco partidas como mandante, em pelo menos quatro delas o Palmeiras não bateu a linha do ambos marcam. Enquanto isso, o Cerro Porteño apresenta esse mesmo cenário em três dos seus últimos quatro jogos. Em confrontos recentes entre as equipes, mais precisamente nos últimos cinco jogos, essa linha bateu em pelo menos quatro oportunidades.

