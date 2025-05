Palpite Palmeiras x Ceará - Copa do Brasil - 22/05/2025

Com a vantagem do primeiro jogo, Palmeiras busca garantir vaga nas Oitavas da Copa do Brasil, enquanto Ceará tenta surpreender.

O Palmeiras enfrenta o Ceará nesta quinta-feira jogando pela vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1x0. A partida rola às 19h30, no Allianz Parque.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Palmeiras x Ceará.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Resultado Final Palmeiras 1.44 Total de Gols do Ceará Menos 0,5 1.77 Time com Mais Escanteios Palmeiras 1.33

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 21/05, às 16h04.

Como chegam as equipes

O Verdão está vivendo uma fase excepcional nesta temporada e domina de forma isolada os dois torneios mais importantes em que participa. No Brasileirão, ocupa a primeira posição na tabela com 22 pontos, superando em quatro pontos o Flamengo, que está em segundo lugar. Na Copa Libertadores da América, apresenta a melhor campanha da competição, com aproveitamento de 100%, e já assegurou sua vaga nas Oitavas de Final, mesmo com uma partida ainda a ser jogada na fase de grupos. Em seu grupo, lidera com 15 pontos, oito a mais que segundo colocado.

Concentrando sua atenção apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Vozão tem apresentado algumas variações em seus resultados recentes, mas recentemente alcançou uma vitória em casa por 2x0 contra o Sport. Antes deste triunfo, a equipe empatou em 0x0 com o Santos, jogando fora de casa, em ambas as partidas válidas pelo Brasileirão. Com esses resultados, a equipe cearense ocupa a 9ª colocação na principal competição do Brasil, somando 15 pontos.

Prováveis escalações

Palmeiras : Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Allan e Felipe Anderson; Estêvão e Vitor Roque.

: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Allan e Felipe Anderson; Estêvão e Vitor Roque. Ceará: Fernando Miguel; Fabiano, Willian, Marllon e Diego; Matheus Bahia, Lourenço e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Galeano e Lelê (Pedro Raul).

Palmeiras é o favorito na partida

Com a vantagem no placar agregado e jogando em casa, o Palmeiras é claramente o principal candidato nesta partida decisiva e está mais próximo de alcançar as Oitavas de Final da Copa do Brasil. Ademais, o Palmeiras apresenta maior consistência em suas performances, já que não sofreu derrotas nas últimas seis partidas, enquanto o Ceará, no mesmo número de jogos, conseguiu apenas duas vitórias, tendo perdido e empatado duas vezes também.

Vale ressaltar que, como visitante, o Alvinegro não tem mostrado grande ameaça, pois não vence desde o jogo em que ganhou do Fortaleza por 1x0, na final do Campeonato Cearense. Desde então, o time participou de cinco partidas fora de casa, acumulando três derrotas e dois empates.

Também é importante lembrar que o primeiro encontro entre essas equipes encerrou a impressionante série de 21 jogos sem perder do Ceará jogando em seu estádio.

Com isso, levando em consideração a superioridade técnica do Palmeiras e a vantagem já existente, é provável que se concretize uma vitória do time da casa sem grandes obstáculos.

Palpite 1 - Vitória do Palmeiras com odd 1.44 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Ceará nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sem gols do Ceará

O Palmeiras indiscutivelmente é uma equipe muito forte e, devido à segurança de sua defesa, permitiu apenas cinco gols nas últimas dez partidas. No último domingo (19), sofreu um gol do Bragantino, mas saiu vitorioso com o placar de 2x1. Antes desse gol, o Alviverde não havia sido vazado em cinco jogos, desde a derrota por 1x0 para o Bahia, ocorrido há quase um mês.

Por outro lado, o Ceará conta com números positivos em relação a gols nesta temporada, tendo marcado 43 vezes em 27 jogos. Entretanto, nos últimos cinco encontros, conseguiu balançar as redes apenas em três ocasiões, somando quatro gols, sendo que dois deles ocorreram contra o fraco Sport, que é o lanterna do Brasileirão e possui uma das defesas mais vulneráveis do torneio, já tendo sofrido 16 gols em nove partidas.

Portanto, embora o Ceará exiba bons números em seu ataque, o Palmeiras, por sua vez, tem demonstrado grande solidez na defesa. Assim, nossa previsão é que o Verdão não sofra gols nesta partida.

Palpite 2 - Menos 0,5 Gols do Ceará com odd 1.77 na Sportingbet

Time com mais escanteios

Os escanteios têm sido uma grande força para o Palmeiras em seus últimos cinco confrontos, totalizando 46 cobranças, enquanto apenas 28 escanteios foram concedidos aos adversários. Em três dessas partidas, o time obteve dez ou mais escanteios, com destaque para o jogo contra o Bragantino, realizado no domingo, onde foram cobrados 12 escanteios para o Palmeiras.

Por outro lado, o Vozão apresenta um número bem inferior de escanteios em comparação ao seu oponente, com apenas 20 cobranças nas últimas cinco partidas, sendo que a maioria das vezes não ultrapassou três escanteios por jogo. Contudo, foram cedidos 26 escanteios, evidenciando as dificuldades do clube para se defender, enquanto permite muitos escanteios adversários. Assim, é provável que o Palmeiras registre o maior número de escanteios durante este embate.

Palpite 3 - Palmeiras com Mais Escanteios na Partida com odd 1.33 na Sportingbet