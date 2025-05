Palpite Palmeiras x Bolívar - Libertadores - 15/05/2025

Com classificação antecipada, o Palmeiras busca manter os 100%, enquanto o Bolívar sonha com vitória para seguir na competição.

Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque. A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Confira as melhores dicas de palpite, mercados, análises e prováveis escalações para Palmeiras x Bolívar.

Mercado Palpite Odds Resultado Final Palmeiras 1.24 na Superbet Ambas Marcam & Mais 3,5 Gols SIM 3.05 na Superbet Chute ao Gols Estêvão Mais 0,5 1.22 na Superbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/05, às 16h36.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Goméz e Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez e Maurício (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.



Bolívar: Federico Lanzillota; Yomar Rocha, Jesus Sagredo, Jairo Quinteros e José Sagredo; Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Ramiro Vaca, Jesus Senzano e Jhon Velásquez; Dorny Romero. Técnico: Flavio Robatto

Como chegam as equipes

Classificado para as oitavas de final, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para cumprir tabela e tentar manter os 100% de aproveitamento na competição. Com cinco pontos à frente do segundo colocado, Cerro Porteño, que já tem cinco jogos, o alviverde não pode ser mais alcançado na tabela e, com isso, já comemora a classificação antecipada.



O clube de Abel Ferreira fez, até o momento, uma campanha impecável na fase de grupos, conquistando quatro vitórias e somando 12 pontos. A boa fase não se limita apenas ao cenário internacional, pois no domingo (11), venceu o rival São Paulo por 1x0, graças ao gol de Vitor Roque nos acréscimos do segundo tempo. Antes disso, também falando de jogos do Brasileirão, havia vencido o Vasco da Gama pelo mesmo placar. Com esses resultados, o Verdão é o líder do campeonato com 19 pontos.



Em situação diferente, o Bolívar é o lanterna do Grupo G com três pontos conquistados em sua única vitória no torneio, no 3x0 sobre o Sporting Cristal na segunda rodada. Apesar da má fase na Libertadores, o time faz boa campanha no Campeonato Boliviano e ocupa a vice-liderança com 18 pontos, um a menos que o líder Allays Ready.

Resultado final da partida

Em boa fase, o Palmeiras mais uma vez chega como favorito em uma partida pela Libertadores, o que já é esperado, visto que o alviverde saiu vitorioso em quatro dos quatro jogos disputados até o momento.

Por sua vez, o Los Celestes vive momento totalmente oposto e corre risco de ser eliminado do torneio nesta rodada. Em quatro jogos, os bolivianos venceram somente um, resultando em três derrotas desde então.

Sem conseguir bons resultados até aqui, é pouco provável que o Bolívar consiga ganhar pontos na partida diante do Palmeiras, um dos principais cotados ao título e dono da melhor campanha da fase de grupos. Além disso, o Palmeiras é o mandante da partida e conta com o apoio de sua torcida no Allianz Parque.



Palpite 1 - Vitória do Palmeiras com odd 1.24 na Superbet.

Um jogo com muitos gols

O Palmeiras tem nove gols marcados e quatro sofridos nesta Libertadores, dois desses gols que levou foram feitos pelo Bolívar, no jogo da terceira rodada, que terminou 3x2, na Bolívia. Além disso, é válido ressaltar que os Celestes têm bons números em relação ao seu ataque, tendo marcado em todas as partidas e ficando abaixo dos dois gols por jogo somente diante do Sporting Cristal, quando balançou as redes uma vez.

Com bons números no setor ofensivo, definitivamente não se pode dizer o mesmo da defesa do Bolívar, já que a equipe tomou nove gols no geral e em todos os confrontos teve sua zaga vazada no mínimo duas vezes, uma média de 2,25 gols sofridos por jogo.

Ambos os times protagonizaram jogos intensos e com muitos gols. O clube comandado por Flavio Robatto tem três disputas com a quantidade de bolas na rede acima de 3,5, enquanto o Palmeiras registrou esse número em duas de suas partidas.

Pressionado, o Bolívar certamente encara este duelo como tudo ou nada e deve jogar para cima e, assim como nas partidas anteriores, deve marcar gols. Logo, a expectativa é para uma disputa movimentada, com muitos gols e ambas as equipes marcando.



Palpite 2 - Ambas as Equipes Marcam & Mais 3,5 Gols com odd 3.05 na Superbet.

Chutes ao gol de Estêvão

Com três gols marcados, Estêvão é o artilheiro do Verdão na Libertadores. O jovem meia tem se destacado na competição e só não marcou contra o Cerro Porteño. Em todos os jogos que marcou, o atleta balançou as redes próximo ao fim do primeiro tempo.

Em números gerais na temporada, foram oito gols na conta da promessa alviverde e três assistências. Na Libertadores, o jogador tem em média 1,5 finalizações ao gol por jogo. Contra a fraca defesa dos bolivianos, a tendência é que o meia consiga encontrar espaço para jogadas perigosas.

Com isso, é esperado que Estêvão faça no mínimo uma finalização ao gol.

Palpite 3 - Para Estêvão Chutar 0,5 ao Gol com odd 1.22 na Superbet.