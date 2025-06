Palpite Pachuca x RB Salzburg - Mundial de Clubes - 18/06/2025

Confira os três palpites para Pachuca x RB Salzburg no jogo de abertura do Mundial de Clubes em 18 de junho de 2025, incluindo destaque em artilheiro.

Dicas de apostas para Pachuca x RB Salzburg

Mercado Palpite Odds na Betsul Total de Gols Mais de 2,5 gols 1.93 1x2 RB Salzburg 2.42 Artilheiro a qualquer momento Dorgeles Nene 3.45

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 17/06, às 10h

Prevemos uma vitória de 2-1 para o RB Salzburg.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O time mexicano Pachuca garantiu sua vaga no reformulado Mundial de Clubes deste ano, após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF no ano passado. Apesar desse sucesso, a temporada dos Los Tuzos não foi das melhores.

O Pachuca terminou em 16º lugar entre 18 times no Apertura da Liga MX, mas melhorou no Clausura, terminando em oitavo. Foram eliminados nas quartas de final após se classificarem para o mata-mata.

O Mundial de Clubes oferece aos homens de Jaime Lozano a chance de se testarem contra alguns dos melhores do mundo. Eles iniciarão sua campanha contra o RB Salzburg na quinta-feira de manhã em Cincinnati.

O time austríaco teve uma campanha decepcionante em casa, perdendo seu 18º título da Bundesliga por apenas dois pontos e apresentando um desempenho fraco no futebol continental. Após perder sete dos seus oito jogos da fase de grupos, terminaram a temporada em 34º lugar na tabela de 36 times.

No entanto, eles chegam aos EUA com duas vitórias consecutivas na Bundesliga, o que deve melhorar sua confiança coletiva. Com a Opta os colocando como os terceiros favoritos para avançar no grupo, eles precisam garantir três pontos contra os mexicanos na quinta-feira.

Escalações esperadas para Pachuca x RB Salzburg

Escalação esperada do Pachuca: Moreno; Berlanga, Bauermann, Aceves, Gonzalez; Pedraza, Montiel; Sigala, Bautista, Idrissi; Rondón;

Escalação esperada do RB Salzburg: Schlager; Trummer, Gadou, Baidoo, Mellberg; Nene, Bidstrup, Kawamura, Gloukh; Baidoo, Ratkov.

Pontos positivos nos respectivos ataques

Um dos pontos positivos da temporada de liga do Pachuca foi sua habilidade ofensiva. Eles têm o quinto melhor retorno de gols na Liga MX, com 29 gols em 17 jogos. Com uma média de 1,7 gols por jogo, é provável que causem problemas aos austríacos.

Salomón Rondón provavelmente liderará o ataque dos Los Tuzos. Ele foi crucial para a vitória na Liga dos Campeões da CONCACAF, marcando dois gols na final. Vale notar que 12 dos seus 17 jogos de liga tiveram mais de dois gols, o que equivale a 71%.

A forma recente do RB Salzburg aponta para o mesmo, já que quatro dos seus últimos cinco jogos tiveram mais de dois gols. De fato, isso foi uma tendência para o Die Roten Bullen na Bundesliga austríaca na última temporada. Nos seus últimos 20 jogos, 12 deles tiveram mais de dois gols, um cenário provável na manhã de quinta-feira (60%).

Eles marcaram mais de dois gols em 12 dos seus últimos 20 jogos. Portanto, há uma chance de 60% de isso acontecer na manhã de quinta-feira.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Pachuca x RB Salzburg nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Favoritos para vencer

Os apostadores colocam o Salzburg como favoritos para vencer, mas apenas por pouco. O time mexicano tem o suficiente em seu elenco para dar aos austríacos algo em que pensar, especialmente considerando a campanha de liga do RBS.

No entanto, as chances do Pachuca vencer são pequenas. Eles ganharam apenas um dos seus últimos cinco jogos competitivos, com dois empates e duas derrotas. Eles também precisaram de pênaltis para vencer o time africano Al-Ahly em um amistoso antes do início da competição.

O Die Roten Bullen tem um recorde ligeiramente melhor, tendo vencido três dos seus últimos cinco jogos. Nas suas últimas 10 partidas, venceram seis vezes no total com apenas três derrotas. Os homens de Thomas Letsch estão prontos para começar o Grupo H garantindo três pontos neste jogo.

Eles estavam em uma sequência de 10 jogos invictos antes dos playoffs do campeonato de liga, o que demonstra sua capacidade.

Homem em forma

Apesar das campanhas doméstica e europeia decepcionantes do RB Salzburg, sua luz brilhante tem sido o internacional malinês Dorgeles Nene. Ele contribuiu para 21 gols em 30 aparições na liga, o que representa uma participação de 40% nos gols.

Ele é crucial para os austríacos, especialmente dada sua forma recente. Nene marcou sete gols nos seus últimos sete jogos, tornando-o um candidato provável para se destacar contra o time mexicano na quinta-feira.