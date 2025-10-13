Palpite País de Gales x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 13/10/2025

O País de Gales entra em campo contra os belgas, na segunda-feira, desapontado após uma derrota decisiva para a Inglaterra. Será que a equipe de Craig Bellamy pode vencer este jogo crucial?

Melhores palpites para País de Gales x Bélgica:

Bélgica vence, com odds de 1.80 na Betano;

Ambas as equipes marcam: Sim, com odds de 1.75 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 3.00 na Betano.

O jogo entre País de Gales e Bélgica terminará em uma vitória expressiva dos visitantes.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A equipe de Craig Bellamy se prepara para o maior jogo de sua campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 na tarde de segunda-feira, quando recebe a Bélgica.

Os preparativos incluíram amistosos contra Canadá e Inglaterra. Eles viajaram para Wembley na quinta-feira, onde sofreram três gols contra a Inglaterra de Thomas Tuchel nos primeiros 20 minutos.

Está claro que o time galês não está totalmente focado no jogo de segunda-feira em Cardiff.

A Macedônia do Norte está à frente do País de Gales por um ponto após jogar o mesmo número de partidas. Uma vitória sobre a Bélgica os colocaria em uma boa posição para liderar o Grupo J ou garantir uma vaga nos playoffs.

Bellamy provavelmente está satisfeito que sua equipe não sofreu lesões no jogo contra a Inglaterra.

Jogadores como Nico Williams, Ethan Ampadu e Ben Davies foram poupados após jogarem por uma hora para garantir que estejam descansados para segunda-feira.

Já a Bélgica também tem um período crucial de três dias pela frente. Os homens de Rudi Garcia enfrentam a Macedônia do Norte em Ghent na sexta-feira à tarde, antes de viajar para o sul do País de Gales no fim de semana.

A Bélgica lideraria o Grupo J se derrotar a Macedônia do Norte, três pontos à frente do País de Gales, com o mesmo número de jogos.

O time de Garcia estará sem o influente capitão Youri Tielemans devido a um problema na panturrilha. O ala em boa forma, Jeremy Doku, mantém seu lugar na equipe ao lado de jogadores experientes como Kevin De Bruyne e Axel Witsel.

Escalações esperadas para País de Gales x Bélgica

País de Gales: Darlow; Dasilva, Williams, Rodon, Davies, Ampadu, Cullen, Brooks, Wilson, Johnson, Moore;

Bélgica: Courtois; De Cuyper, Castagne, Theate, Debast, Raskin, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere.

País de Gales terá dificuldades em Cardiff

A Bélgica está em boa forma atualmente. Eles marcaram 17 gols em quatro jogos do Grupo J, com sua vitória mais recente sendo uma dominação de 6-0 sobre o Cazaquistão.

Eles vão tentar manter sua sequência invicta de cinco jogos contra a Macedônia do Norte e o País de Gales.

Não alcançar as finais da Copa do Mundo do próximo verão não é uma opção para a Bélgica. Eles têm muitos jogadores chave em sua equipe e há algum tempo são considerados capazes de causar grande impacto em um torneio importante.

O País de Gales venceu apenas uma de suas últimas seis partidas contra a Bélgica, ocorrida nas finais da Euro 2016.

Embora os dois últimos encontros no País de Gales tenham terminado em 1-1, a equipe de Garcia provavelmente derrotará os galeses.

Uma derrota em Cardiff colocaria em risco as ambições do País de Gales para a Copa do Mundo de 2026.

Palpite 1 para País de Gales x Bélgica: Bélgica vence, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto País de Gales x Bélgica nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se gols de ambos os lados

Os últimos seis encontros entre essas duas nações viram ambas as equipes marcarem. Curiosamente, em cinco desses seis jogos, a Bélgica marcou primeiro.

Os mercados de apostas indicam que há apenas 57,14% de chance de ambas as equipes marcarem na tarde de segunda-feira.

Isso parece muito baixo, considerando os dados históricos e a necessidade de pontos de ambas as nações.

Embora o País de Gales se contentasse com um empate, Craig Bellamy adota um estilo mais expansivo do que as administrações anteriores do País de Gales.

Embora os anfitriões provavelmente percam, eles marcarão.

Palpite 2 para País de Gales x Bélgica: Ambas as equipes marcam: Sim, com odds de 1.75 na Betano.

O histórico de confrontos diretos indica valor em um festival de gols

Três dos últimos seis confrontos diretos entre essas nações tiveram quatro ou mais gols. No entanto, os mercados de apostas sugerem que há apenas 33,33% de chance de este jogo ter mais de 3,5 gols.

Se a Bélgica não derrotar a Macedônia do Norte na sexta-feira, eles podem viajar para Cardiff precisando desesperadamente de uma vitória abrangente.

Independentemente do resultado do jogo da Bélgica com a Macedônia do Norte, o País de Gales sabe que precisa dos três pontos.

Eles provavelmente precisam vencer todos os três jogos restantes para ter uma chance real de liderar o Grupo J.