Palpite Osasuna x Real Madrid - La Liga - 15/02/2025

Osasuna x Real Madrid se enfrentam na 24ª rodada da temporada da La Liga. A expectativa é que o Real vença, mesmo que os donos da casa marquem.

As duas equipes se enfrentarão neste sábado, em um confronto importante para as aspirações de ambas na temporada. Confira nossas previsões para o duelo entre Osasuna e Real Madrid no Estádio El Sadar.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate ou vitória do Real Madrid e Ambos os Times Marcam (Sim) 3.00 na Superbet Total de gols Mais de 1.5 1.20 na Superbet 1º Tempo Empate (1º Tempo) 1.97 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Forma consistente do Osasuna

O Osasuna entrou em boa forma nesta temporada, perdendo apenas seis de seus 23 jogos, um dos melhores registros fora da zona de classificação europeia. Apesar das dificuldades, especialmente com a suspensão de seu zagueiro Flavien Enzo Boyomo, a equipe se mantém competitiva em busca de mais pontos fundamentais em casa.

Osasuna também tem sido resiliente, registrando sete empates em seus últimos dez jogos.

Palpite 1 - Osasuna x Real Madrid - Empate ou vitória do Real Madrid e Ambos os Times Marcam (Sim): 3.00 na Superbet.

Real Madrid busca manter a liderança

O Real Madrid enfrenta esse duelo ciente da importância de se manter no topo da tabela, enquanto seus rivais se aproximam perigosamente. Os comandados de Carlo Ancelotti não tiveram uma campanha perfeita, mas mostraram ser capazes de virar situações adversas, como demonstrado na recente vitória contra o Manchester City na Liga dos Campeões.

Esse histórico de recuperação pode ser decisivo contra o Osasuna, que tem sido um adversário difícil, sobretudo jogando em casa.

Palpite 2 - Osasuna x Real Madrid - Mais de 1.5 gols no 1º Tempo: 1.20 na Superbet.

Expectativa de equilíbrio no início

Historicamente, jogos no El Sadar têm início mais lento, com o Real Madrid adotando uma postura cuidadosa nos primeiros momentos.

Com o Real frequentemente partindo para ataques mais incisivos na segunda metade dos jogos e o Osasuna mostrando resistência defensiva, há uma boa chance de o primeiro tempo terminar empatado.

A capacidade do Real Madrid de acertar a dinâmica do jogo pode ser o diferencial, principalmente com as substituições e ajustes táticos ao longo do confronto.

Palpite 3 - Osasuna x Real Madrid - Empate (1º Tempo): 1.97 na Superbet.