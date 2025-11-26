Palpite Olympiacos x Real Madrid - Champions League - 26/11/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto com gols de ambas as equipes, com Ayoub El Kaabi e Jude Bellingham entre os artilheiros.

Dicas de apostas para Olympiacos x Real Madrid:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.70 na Betano;

Ayoub El Kaabi marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano;

Jude Bellingham marca a qualquer momento, com odds de 2.52 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Olympiacos 1-2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Olympiacos - Ayoub El Kaabi; Real Madrid - Jude Bellingham, Kylian Mbappé.

Apesar dos jogos favoráveis em casa contra Pafos e PSV, o Olympiacos tem lutado para causar impacto nesta competição. Eles só conseguiram empatar esses jogos, apesar de dominarem em alguns períodos.

Derrotas fora de casa para Arsenal e Barcelona os deixam fora do top 24. Os gregos venceram suas últimas duas partidas domésticas, mas precisam de uma grande reviravolta na quarta-feira.

Eles podem estar pegando o Real Madrid em um momento oportuno. O time de Xabi Alonso está há três partidas sem vencer em todas as competições.

O resultado mais recente foi um empate de 2-2 com o Elche no domingo, enquanto seu último jogo na Champions League terminou em uma derrota por 1-0 para o Liverpool. No entanto, os Blancos permanecem em uma posição forte na Europa, já tendo garantido nove pontos.

Escalações esperadas para Olympiacos x Real Madrid

Escalação esperada do Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Mouzakitis, García, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Camavinga, Güler, Vinícius, Bellingham, Brahim, Mbappé.

Ambas as equipes marcarão em Pireu

O Olympiacos sabe que não pode se contentar com um empate neste jogo. Eles vão precisar começar a vencer partidas se quiserem ter alguma chance de progredir. Isso deve garantir muita intenção ofensiva dos anfitriões, o que pode levar a um confronto mais aberto.

Seus últimos dois jogos na Champions League viram ambas as equipes marcarem. Quatro de seus últimos seis jogos em todas as competições tiveram o mesmo resultado.

O técnico do Olympiacos, José Luis Mendilibar, certamente não é estranho a este adversário. Seu time do Eibar uma vez surpreendeu o Real Madrid com uma vitória por 3-0 na La Liga. Em seis de seus últimos nove encontros com os gigantes espanhóis, os times de Mendilibar pelo menos marcaram um gol.

Sua abordagem direta deve garantir uma noite difícil para a defesa visitante. No entanto, o Olympiacos sofreu nove gols em suas últimas três partidas europeias. Apostar em ambas as equipes para marcar parece oferecer valor.

Dica de aposta 1 para Olympiacos x Real Madrid: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Olympiacos x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

El Kaabi causará problemas à defesa do Madrid

A principal ameaça ofensiva do time da casa é El Kaabi. O marroquino certamente liderará o ataque, e ele frequentemente deixou sua marca contra as equipes europeias mais fortes.

El Kaabi foi fundamental para a impressionante conquista do Olympiacos na Conference League 2023/24. Ele marcou cinco gols contra o Aston Villa na semifinal. Ele também marcou um pênalti, tendo um cabeceio anulado, contra o Barcelona no início desta campanha.

O Real Madrid pode estar especialmente vulnerável à sua velocidade e físico neste jogo. Isso porque os visitantes provavelmente estarão sem os zagueiros Éder Militão e Antonio Rüdiger devido a lesões.

Militão tem sido uma grande perda para os Blancos recentemente. Eles permitiram pelo menos 1,2 xG em cada um de seus últimos três jogos. Isso vai encorajar El Kaabi, que é uma boa escolha para marcar a qualquer momento.

Dica de aposta 2 para Olympiacos x Real Madrid: Ayoub El Kaabi marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano.

Bellingham encontrando o caminho do gol novamente

Kylian Mbappé tem sido, em grande parte, a principal ameaça ofensiva do Real Madrid nesta temporada. No entanto, sua forma caiu ligeiramente nas últimas semanas. Isso sugere que pode haver mais valor em apostar em outro jogador visitante para marcar neste jogo.

Jude Bellingham é o candidato mais claro. Alonso falou sobre a necessidade do inglês cobrir menos terreno e passar mais tempo em áreas perigosas. Isso contribuiu para sua maior ameaça de gol.

O jogador de 22 anos marcou e deu assistência enquanto os Blancos lutavam duas vezes para empatar o confronto com o Elche no fim de semana. Ele acertou o alvo em três ocasiões nesse jogo. Bellingham também registrou pelo menos um chute no alvo em cada uma de suas últimas nove aparições pelo Real Madrid.

Ele marcou em quatro de seus últimos seis jogos pelos gigantes espanhóis. Apostar em Bellingham para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 34,5%, parece oferecer valor aqui.