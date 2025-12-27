Palpite Nottingham Forest x Manchester City

Os Cityzens estão em ótima forma no final de 2025 e devem ter poder de fogo suficiente para superar os Tricky Trees.

Dicas de apostas para Nottingham Forest x Man City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de Placar: Nottingham Forest 0-2 Man City

Nottingham Forest 0-2 Man City Palpite de Artilheiros: Man City: Erling Haaland, Phil Foden

O Nottingham Forest perdeu por 1-0 para o Fulham na noite de segunda-feira, encerrando sua recente sequência de vitórias.

Antes disso, uma vitória por 3-0 sobre o Tottenham Hotspur foi sua sexta vitória em oito jogos em todas as competições.

Sean Dyche melhorou significativamente o desempenho da equipe. No entanto, agora eles enfrentam sua tarefa mais difícil em meses.

O Manchester City está em excelente forma. Eles venceram sete jogos consecutivos, incluindo cinco na Premier League, e estão marcando muitos gols.

Garantiram seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols ao derrotar o West Ham United por 3-0. Portanto, o Arsenal estará olhando por cima do ombro.

Escalações esperadas para Nottingham Forest x Man City

Escalação esperada do Nottingham Forest: John Victor, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Douglas Luiz, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Escalação esperada do Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, Gonzalez; Cherki, Bernardo Silva, Foden; Haaland

Vitória Fora de Casa

Dada a forma atual, é difícil ver algo além de uma vitória do Manchester City quando visitarem o City Ground.

No entanto, os Cityzens estão sem Omar Marmoush e Rayan Ait-Nouri, que estão jogando na Copa Africana de Nações.

Além disso, jogadores como John Stones, Jeremy Doku, Oscar Bobb e Rodri estão se recuperando de lesões.

Apesar dessas ausências, o time de Pep Guardiola tem se saído bem recentemente e estará confiante na vitória.

Quanto ao Forest, eles perderam Ibrahim Sangare e Willy Boly para a AFCON, enquanto jogadores como Ola Aina e Chris Wood são dúvidas devido a lesões.

Os anfitriões certamente não têm o mesmo nível de profundidade no elenco que seus homólogos de Lancashire.

Portanto, uma vitória fora de casa para o City é provável, já que são claros favoritos. Eles têm a forma ao seu lado e sua confiança está atualmente muito alta.

Dica de aposta 1 para Nottingham Forest x Man City: Manchester City para vencer com odds de 1,62 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Nottingham Forest x Man City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um Jogo Sem Sofrer Gols para os Visitantes

Os Cityzens estão defendendo bem além de marcar gols, o que é outro fator-chave. Na verdade, quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições resultaram em jogos sem sofrer gols.

Apenas duas equipes - uma das quais foi o Real Madrid - marcaram contra eles em dezembro.

Enquanto isso, o Forest não conseguiu marcar em três de seus últimos cinco jogos da Premier League, e isso aconteceu em quatro jogos em casa na temporada 2025/26.

Os visitantes estão se mostrando difíceis de marcar contra e desafiadores de defender — então pode ser uma tarde longa para os anfitriões.

Portanto, espera-se mais um jogo sem sofrer gols para Gianluigi Donnarumma.

Dica de aposta 2 para Nottingham Forest x Man City: Ambas as equipes marcam - não - com odds de 2,12 na Betano

Olhando além de Haaland para melhor valor

Erling Haaland é evidentemente o artilheiro mais provável do City e o mais provável no mercado de marcar/assistir.

No entanto, não há muito valor em apostar nele durante sua impressionante sequência de 19 gols em 17 jogos da liga, então vale a pena considerar outros jogadores.

As escolhas naturais são Phil Foden e Rayan Cherki, já que ambos brilharam recentemente pelos Cityzens.

No entanto, a melhor escolha seria Foden. Incluindo seus esforços na Copa do Mundo de Clubes, o internacional inglês registrou 18 G/A em 27 jogos pelo seu clube.

Sete deles vieram em suas últimas cinco partidas da liga também.

Guardiola provavelmente não fará muitas — se é que fará — mudanças no time que venceu o West Ham, então Foden provavelmente jogará novamente.

Com o talento ofensivo disponível para o time visitante, o Forest terá um jogo difícil e Foden estará ansioso para se destacar.