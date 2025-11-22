Palpite Newcastle x Manchester City - Premier League - 22/11/2025

O City está invicto há quatro confrontos diretos com os Magpies. Com quatro vitórias em cinco partidas pela Premier League, será que os homens de Guardiola conseguem garantir a quinta?

Dicas de apostas para Newcastle x Manchester City:

Manchester City vence, com odds de 2.05 na Betano;

Erling Haaland dá 4+ chutes, com odds de 1.95 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.15 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Newcastle 0-2 Man City;

Palpite de artilheiros: Newcastle - N/A; Man City - Haaland, Foden.

O Newcastle United recebe o Manchester City na tarde de sábado, visando voltar à primeira metade da tabela da Premier League.

Os Magpies têm enfrentado dificuldades nesta temporada, ocupando atualmente o 14º lugar na tabela, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Sua campanha na Premier League, juntamente com a inesperada perda de Alexander Isak, tem sido difícil de lidar.

O desempenho em casa do United tem sido o principal motivo de seu sucesso nas últimas temporadas. Não é diferente em 2025/26, já que eles têm uma taxa de vitória de 60% diante de seus próprios torcedores.

No entanto, eles não derrotam o City na Premier League em casa desde janeiro de 2019.

O Manchester City viaja para Tyneside em ótima forma antes da pausa internacional de novembro. O time de Pep Guardiola parece ser agora o principal desafiante ao título contra os atuais líderes da liga, Arsenal.

Erling Haaland redescobriu sua forma de artilheiro, tendo marcado 14 gols em apenas 11 jogos, apesar de um xG de apenas 11.09.

O retorno de Rodri à plena forma melhorou muito a defesa do City. A contratação de Gianluigi Donnarumma do PSG também ajudou, já que ele pode ser o substituto de longo prazo para Ederson.

O City tem uma média de 2,1 gols marcados por jogo em 2025/2026, enquanto o Newcastle tem uma média de apenas um gol marcado por jogo. Se o City conseguir frustrar os Magpies, eles têm o poder de fogo para criar e aproveitar suas chances.

Escalações esperadas para Newcastle x Manchester City

Escalação esperada do Newcastle: Ramsdale; Lascelles, Thiaw, Trippier, Botman, Guimarães, Tonali, Willock, Barnes, Murphy, Woltemade;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma; Aké, Dias, Gvardiol, Nunes, Silva, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland.

O City visa garantir sua quinta vitória em seis jogos

É muito difícil apostar contra o Manchester City atualmente. Com Haaland em ótima forma e o núcleo da equipe parecendo mais confiável do que na temporada passada, eles têm conseguido vencer partidas apertadas.

Claro, vários de seus jogadores estiveram ativos durante a pausa internacional. Portanto, seu desempenho na viagem a Tyneside dependerá de quanta energia eles ainda têm.

No entanto, eles marcaram primeiro em nove dos últimos dez jogos contra os Magpies. Se eles marcarem primeiro na noite de sábado, será difícil para a equipe de Eddie Howe se recuperar.

O Newcastle também estará sem o influente defensor Dan Burn, que foi expulso na derrota por 3-1 para o Brentford.

Dica de aposta 1 para Newcastle x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Haaland de volta à melhor forma

Erling Haaland voltou à forma nos estágios iniciais da temporada 2025/26. Após uma campanha relativamente tranquila em 2024/25 pelos seus próprios padrões impecáveis, o norueguês redescobriu sua forma de artilheiro.

Haaland marcou 14 gols em 11 aparições na Premier League. Ele até marcou 17 gols em nove aparições em 2025 pela seleção norueguesa, uma média de quase dois gols por jogo.

Dada sua impressionante sequência de gols, há pouco valor em apostar que ele marcará na maioria das semanas. No entanto, há quase 50% de probabilidade de ele registrar quatro chutes no sábado.

Segundo o WhoScored, a média atual de Haaland é de 4.1 chutes por jogo.

Ainda assim, os mercados de apostas indicam apenas uma chance de 51.28% de isso acontecer contra o Newcastle. Esta é a aposta de valor deste trio de previsões Newcastle x Manchester City.

Dica de aposta 2 para Newcastle x Manchester City: Erling Haaland dá 4+ chutes, com odds de 1.95 na Betano.

Um confronto mais acirrado do que muitos esperam

Cinco dos últimos sete encontros entre Newcastle e Manchester City tiveram dois ou menos gols. No entanto, os mercados de apostas sugerem que há menos de 50% de chance de isso acontecer nesta partida.

De fato, eles indicam que há apenas uma chance de 46,51% de este jogo ter menos de 2,5 gols. No entanto, o Newcastle tem tido dificuldades para marcar gols desde a saída de Isak. Eles têm uma média de apenas um gol marcado por jogo.

O City parece ter a estrutura defensiva para impedir que o time de Eddie Howe marque. Manter um clean sheet mostrará se o time de Guardiola pode marcar três ou mais.

Atualmente, eles têm uma média de 2,1 gols por jogo. Dado que o Newcastle sofreu apenas 1.27 gols por jogo em média, o City pode não marcar mais do que dois nesta partida.