Palpite Newcastle x Chelsea - Premier League - 20/12/2025

Nosso especialista em apostas espera mais um encontro emocionante entre essas duas equipes, com o Newcastle saindo vitorioso.

Melhores palpites para Newcastle x Chelsea:

Nossa análise: momento das equipes

A temporada inconsistente do Newcastle na Premier League continuou com uma derrota decisiva para o Sunderland na semana passada. A derrota foi particularmente difícil por ter sido contra seus rivais amargos no Dia do Derby.

Essa derrota deixou os homens de Eddie Howe na 12ª posição na tabela da Premier League, seis pontos longe das quatro primeiras posições.

No entanto, os Magpies estão apenas um ponto pior do que estavam nesta fase na temporada passada. A equipe continua confiante de que pode eventualmente se classificar para uma competição europeia.

Os comandados de Howe ficarão felizes em retornar ao St James' Park. Até agora, eles só perderam dois jogos da liga em casa nesta temporada, contra Arsenal e Liverpool.

Essa vantagem em casa é exatamente o que precisam para fechar a diferença com o Chelsea, que atualmente está seis pontos à frente.

Os homens de Enzo Maresca viajarão para Newcastle com confiança após sua vitória por 3-1 nas quartas de final da Copa da Liga durante a semana.

Foi a sexta vitória consecutiva deles nas últimas oito da Carabao Cup. Os Blues parecem prontos para disputar esse troféu nesta temporada.

Atualmente na quarta posição na liga, o Chelsea não pode se dar ao luxo de perder mais pontos se quiser permanecer na corrida pelo título. Além disso, resultados ruins adicionais podem fazê-los cair das importantes vagas de qualificação europeia.

Prováveis escalações para Newcastle x Chelsea

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Miley, Murphy, Gordon, Woltemade;

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.

Os problemas defensivos de Howe

O Newcastle marcou pelo menos uma vez em cada um dos seus últimos oito jogos em casa na Premier League. Eles têm uma média de 1,75 gols por jogo no St James' Park, com 14 gols marcados em oito partidas.

No entanto, defensivamente, eles não têm sido tão sólidos como de costume sob o comando de Eddie Howe. Os Magpies não conseguiram registrar um único jogo sem sofrer gols nos últimos nove jogos consecutivos da liga.

Isso encorajará o Chelsea, que não conseguiu marcar nas duas visitas anteriores aqui, ambas na temporada passada.

Vale notar que apenas o Man City (16) marcou mais gols fora de casa na liga do que os homens de Maresca nesta temporada (15).

Além disso, 75% dos jogos de liga em casa do Newcastle tiveram gols em ambos os lados, enquanto 50% das partidas fora de casa do Chelsea terminaram com o mesmo resultado.

Enquanto isso, sete dos últimos oito jogos do Newcastle em todas as competições viram ambas as equipes marcarem.

Palpite 1 para Newcastle x Chelsea: BTTS: sim, com odds de 1.58 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um início forte dos Magpies

Os anfitriões são uma equipe difícil de marcar no primeiro tempo. Eles não sofreram gols na primeira etapa em 13 dos seus últimos 16 jogos de liga.

No entanto, tendem a sofrer mais tarde na partida, já que 80% dos gols sofridos nesta temporada vieram no segundo tempo.

Essas tendências mostram que os Magpies tendem a começar fortes em casa. No geral, abriram o placar em 62% dos seus jogos da Premier League.

Porém, no St James' Park, essa estatística sobe para 88%, o que significa que marcaram primeiro em sete dos seus oito jogos em casa.

O Chelsea também marcou o primeiro gol em 62% dos seus jogos de liga nesta temporada. Mas, quando estão fora de casa, fizeram isso apenas 38% das vezes, enquanto os anfitriões marcaram primeiro em 50% dos seus jogos fora de casa.

O Newcastle marcou o primeiro gol contra o Chelsea em três dos seus últimos cinco confrontos diretos, sugerindo que pode fazê-lo novamente.

Palpite 2 para Newcastle x Chelsea: Primeiro gol: Newcastle, com odds de 1.96 na Betano.

Um lugar difícil de visitar

O time da casa está em uma incrível sequência no seu estádio, pois está invicto nos últimos oito jogos dentre todas as competições, vencendo sete e empatando um. Isso mostra como é difícil vencê-los em casa.

O Arsenal foi o último time a vencer no St James' Park e precisou de um gol tardio para garantir a vitória.

Este não será um jogo fácil para o Chelsea, já que seus últimos cinco jogos fora de casa em todas as competições resultaram em duas vitórias e uma sequência de três jogos sem vencer.

Além disso, os Magpies venceram cada um dos últimos quatro confrontos diretos que sediaram. A última vitória dos Blues aqui foi em 2021.

Eles mostraram que têm dificuldades nos jogos fora de casa recentemente, então parece provável que não consigam garantir pontos neste fim de semana.