Palpite Napoli x Sporting - Champions League - 01/10/2025

Segundo nossos especialistas, o Napoli permanecerá invicto em uma partida contra o Sporting, com pelo menos três gols no total.

Dicas de apostas para Napoli x Sporting:

Mais de 2.5 gols a odd 1.82 na Betano ;

; Ambas as equipes marcam + Mais de 2.5 gols a odd 1.70 na Betano ;

; Dupla Chance 1X + mais de 2.5 gols + ambas as equipes marcam a odd 2.70 na Betano.

Nossos especialistas esperam um resultado positivo para a equipe napolitana contra a de Lisboa, em um encontro com pelo menos três gols no total.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Duas semanas após o 0-2 sofrido no campo do Manchester City, o Napoli recebe o Sporting – e faz isso três dias após a primeira derrota na Série A.

O 1-2 em San Siro contra o Milan encerrou uma sequência positiva de quatro vitórias.

É igualmente verdade que – após dois jogos sem sofrer gols contra Sassuolo e Cagliari – os napolitanos sofreram gols pela quarta vez consecutiva. Antes e depois do confronto contra os "Citizens", a equipe de Antonio Conte viu o 3-1 em Florença e o 3-2 contra o Pisa.

O Sporting estreou nesta Champions com uma promessa mais fácil de ser cumprida, derrotando o Kairat Almaty por 4-1. Na Primeira Liga, o desempenho dos homens de Rui Borges é semelhante ao de Napoli.

Em sete rodadas, os "Leões" perderam pontos apenas no final de agosto, no 1-2 contra o Porto, com quem estavam empatados no topo.

Depois, os campeões de Portugal voltaram da pausa com o 2-1 contra o Famalicão, antes de vencer o Moreirense (3-0) e, no sábado, o Estoril (1-0).

Escalações esperadas para Napoli x Sporting

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund;

Sporting: João Virgínia, Vagiannidis, Araújo, Kochorashvili, Debast, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda, Hjulmand, Trincão, Pote; Suárez.

Veremos pelo menos três gols em Napoli x Sporting?

Em todas as últimas três partidas do Napoli na Série A, vimos mais de dois gols marcados.

A derrota por 2 a 1 no confronto direto contra o Milan veio após duas partidas com, respectivamente, quatro e cinco gols. O Napoli voltou da pausa com o 2-1 em Florença e, especialmente, com o 3-2 contra o recém-promovido Pisa.

O Sporting sofreu o último gol, até agora, em 18 de setembro, no 4-1 contra o Kairat Almaty. Mas o confronto contra os cazaques foi precedido pelo 1-2 contra o Porto e o 2-1 no campo do Famalicão. No final de setembro, veio o 3-0 contra o Moreirense e o 1-0 com o Estoril.

Vistos esses resultados, nossos especialistas consideram o Over 2.5 um cenário realista para o confronto entre Napoli e Sporting.

Palpite 1 para Napoli x Sporting: Mais de 2.5 gols a odd 1.82 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Napoli x Sporting nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

No Maradona, ambas as equipes marcarão?

Desde meados de setembro, todas as três partidas de campeonato do Napoli tiveram gols de ambos os lados.

Antes e depois do 0-2 sofrido em Manchester, os homens de Antonio Conte fizeram o 3-1 em Florença e o 3-2 contra o Pisa. Depois, no domingo, registraram a primeira derrota com o 1-2 no Meazza contra o Milan.

Para o Sporting, o 4-1 contra o Kairat Almaty marcou a quarta partida oficial consecutiva com gols de ambas as equipe.

Desde o final de agosto, a equipe de Borges viu o 4-1 no campo do Nacional da Madeira (atualmente em décimo terceiro), o 1-2 contra o Porto e o 2-1 com o Famalicão. No final de setembro, os "Leões" encontraram o 3-0 em casa contra o Moreirense e o 1-0 fora contra o Estoril, que ocupa a antepenúltima posição.

Apesar desses últimos jogos, a combinação Gol + Over 2.5 está entre os prognósticos a serem observados para o confronto no Maradona.

Palpite 2 para Napoli x Sporting: Ambas as equipes marcam + Mais de 2.5 gols a odd 1.70 na Betano.

Napoli x Sporting: os napolitanos vão subir na tabela da Champions?

Antes do 1-2 sofrido no domingo em San Siro contra o Milan, nesta temporada oficial o Napoli havia sofrido apenas o 0-2 em casa contra o Manchester City.

Na Série A, considerada tecnicamente superior ao campeonato português, havia aberto seu campeonato com quatro vitórias em quatro rodadas.

Após o 2-0 contra o Sassuolo e o 1-0 contra o Cagliari, os onze de Conte venceram por 3-1 em Florença e 3-2 contra o Pisa.

O Sporting chega ao Maradona após ter coletado os primeiros pontos nesta Champions graças ao 4-0 contra o Kairat Almaty. Mas é verdade que os "Leões" concederam um gol à equipe cazaque que fazia sua estreia absoluta. Depois, conquistaram o 3-0 contra o Moreirense e o 1-0 em Estoril.

Considerando esses desempenhos, a combinação Dupla Chance 1X + Over 2.5 + Gol está entre os resultados realistas para o confronto entre Napoli e Sporting.