Palpite Monterrey x Inter de Milão - Mundial de Clubes - 17/06/2025

Após o colapso europeu e a mudança no comando técnico, a Inter busca redenção contra um Monterrey em transição.

Após as decepções na Série A e na Champions, a Inter – estreando com Cristian Chivu no comando – busca os primeiros três pontos no Mundial de Clubes. Pela frente, um Monterrey vindo de um Torneio Clausura decepcionante na Liga MX, que culminou com a demissão de Martín Demichelis. Para os principais bookmakers, a "Beneamata" é claramente favorita, mas nossos especialistas exploraram mercados alternativos.

Dicas de apostas para Monterrey x Inter

A seguir, algumas dicas de apostas para a partida do grupo E no Mundial de Clubes entre Monterrey e Inter. Aqui estão algumas odds:

Mercado Palpite Odds na KTO Total de Gols Mais de 2.5 gols 1.63 Resultado + Total de Gols Inter de Milão e 2,5 gols 1.84 Resultado do Primeiro Tempo Inter de Milão 2.07

Odds sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 16/06, às 16h40.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tanto Monterrey quanto Inter se apresentam com novos técnicos estreando no Mundial de Clubes. Enquanto Cristian Chivu substituiu Simone Inzaghi após a derrota contra o PSG na final da Champions, os mexicanos reagiram a um final de campeonato decepcionante. Assim, o espanhol Domènec Torrent assumiu o lugar de Martín Demichelis.

Nas últimas partidas sob o comando do ex-jogador argentino, o Monterrey foi eliminado nas quartas de final do playoff do Torneio Clausura da Liga MX. O Toluca levou a melhor devido à melhor colocação na temporada regular, vencendo por 2-1 na partida de volta. Na ida, os "Rayados" haviam revertido o 0-1 inicial, fechando em 3-2.

A Inter também está em busca de redenção após perder a corrida pelo Scudetto no fotofinish. Os nerazzurri, porém, venceram três das últimas quatro partidas na Série A. Antes do decisivo 2-2, a "Beneamata" venceu contra o Verona (1-0), no campo do Torino (2-0) e finalmente em Como com outro 2-0.

Escalações esperadas para Monterrey x Inter

Escalação esperada do Monterrey: Mele (Andrada); Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame;

Escalação esperada do Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Sucic, Dimarco (Luis Henrique); Thuram, Lautaro.

Monterrey x Inter: pelo menos três gols na estreia dos nerazzurri contra os mexicanos?

Antes do 0-5 na final da Champions contra o PSG, a Inter havia marcado pelo menos dois gols em cinco das seis partidas oficiais disputadas de final de abril a final de maio. A única exceção, o 1-0 contra o Verona em 3 de maio, ocorreu entre o 3-3 em Barcelona e o 4-3 contra os blaugrana em San Siro.

Depois, os homens então liderados por Simone Inzaghi marcaram duas vezes em todas as últimas três partidas de campeonato. Entre os dois 2-0 no campo do Torino e do Como, os nerazzurri registraram o 2-2 contra a Lazio. Além disso, o confronto contra os biancocelesti representou a terceira em cinco saídas dos nerazzurri em que se viram pelo menos três gols.

O mesmo aconteceu em três das mais recentes partidas na Liga MX do Monterrey. A exceção, o 2-0 contra os Pumas UNAM em 5 de maio, veio uma semana após o 1-2 sofrido contra o Pachuca. Depois, nas quartas de final do Torneio Clausura, os biancazzurri registraram contra o Toluca o 3-2 em casa e o 1-2 fora.

À luz desses resultados, o sinal Over 2.5 parece um cenário plausível para o confronto no Mundial de Clubes entre Monterrey e Inter.

Palpite 1 - Mais de 2.5 gols, com odds de 1.63 na KTO

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Monterrey x Inter nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os nerazzurri favoritos e espetáculo à vista?

A Inter venceu três de suas últimas partidas em uma Série A tecnicamente superior à Liga MX. Além disso, após o 1-0 contra o Verona, os nerazzurri marcaram dois gols tanto na casa do Toro quanto no derby em Como. No 2-2 contra a Lazio em 18 de maio, os biancocelesti empataram aos 90 minutos graças a um pênalti convertido por Pedro.

O Monterrey, após o 2-2 contra o Vancouver Whitecaps em meados de março, até agora disputou dez partidas de campeonato. Desde o final de abril, os homens agora liderados por Torrent registraram no play-in do Torneio Clausura o 1-2 contra o Pachuca e o 2-0 contra os Pumas UNAM. Depois, chegaram nas quartas dos playoffs contra o Toluca com o 3-2 diante de seu público e o 1-2 na casa dos "Diabos Vermelhos".

Assim, os biancazzurri – contra adversários teoricamente mais fracos que a Inter – perderam duas das últimas quatro partidas. Considerando esses antecedentes, o sinal 1 + Over 2.5 gols parece uma escolha realista para o confronto no Olímpico.

Palpite 2 - Resultado Final + Mais 2,5 gols com odds de 1.84 na KTO

Monterrey x Inter: a "Beneamata" fechará já o primeiro tempo em vantagem?

Antes da final da Champions contra o PSG, a Inter havia fechado em vantagem o primeiro tempo em cada uma das cinco partidas anteriores. No início de maio, os nerazzurri marcaram o 1-0 final contra o Verona já antes do intervalo, para depois ir ao descanso com 2-0 na semifinal de San Siro contra o Barcelona. Posteriormente, fecharam à frente também em Torino, no jogo em casa contra a Lazio e, finalmente, na última rodada no campo do Como, sempre com 1-0.

O Monterrey foi eliminado pelo Toluca nas quartas dos playoffs do Torneio Clausura da Liga MX devido à pior posição na tabela na temporada regular. No 3-2 em casa contra os "Diabos Vermelhos", os visitantes abriram o placar aos dezesseis minutos. Depois, em Toluca, os "Rayados" chegaram ao intervalo com 0-1, para depois perder por 1-2.

Observando as últimas partidas, o sinal 1° tempo 2 está entre as previsões plausíveis para o confronto entre Monterrey e Inter.

Palpite 3 - Resultado do Primeiro Tempo - Inter de Milão - com odds de 2.07 na KTO