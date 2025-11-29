Palpite Monaco x PSG - Ligue 1 - 29/11/2025

Os parisienses estão levantando vôo. Espera-se que superem o Monaco após a impressionante vitória na Champions League na quarta-feira.

Melhores palpites para Monaco x PSG

PSG vence, com odds de 1.61 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Khvicha Kvaratskhelia, com odds de 1.77 na Betano.

Palpite de placar: Monaco 1-3 PSG.

Nossa análise: momento das equipes

As últimas semanas têm sido boas para o Paris Saint-Germain. Os homens de Luis Enrique tropeçaram contra o Bayern de Munique no início deste mês. No entanto, essa é a única derrota nos últimos 12 jogos.

Eles viraram o jogo duas vezes para vencer o Tottenham Hotspur esta semana. Essas vitórias aumentaram ainda mais a confiança dos líderes da Ligue 1.

Em contraste, o Monaco teve algumas semanas difíceis. Seu histórico recente mostra apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Eles estão sem vencer há três partidas em todas as competições.

Os homens de Sébastien Pocognoli sofreram 10 gols nos últimos 240 minutos. Isso será uma grande preocupação para este confronto.

Prováveis escalações para Monaco x PSG

Monaco: Hradecky, Salisu, Kehrer, Henrique, Vanderson, Camara, Coulibaly, Outtara, Akliouche, Fati, Balogun;

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos.

O PSG chegará em ótima forma

Há um claro favorito no Stade Louis II, e não é surpresa que o PSG seja esperado para sair vitorioso. Os anfitriões têm passado por um momento difícil, enquanto os visitantes estão em excelente forma.

Os parisienses também dominaram o Monaco nos últimos anos. Eles venceram quatro dos últimos cinco confrontos e não perderam nenhum.

Os monegascos estarão novamente sem os lesionados Christian Mawissa e Eric Dier. Além disso, Denis Zakaria está fora por suspensão.

No entanto, eles recuperam Folarin Balogun após sua suspensão contra o Stade Rennes. Contudo, precisam mostrar uma melhora drástica após perderem dois jogos em casa seguidos.

Enquanto isso, o PSG estará sem Desire Doue e Achraf Hakimi devido a lesões, e há dúvidas sobre Nuno Mendes.

Porém, Ousmane Dembélé está de volta e certamente não faltam opções de ataque. Em termos de qualidade e forma, eles têm a vantagem para este jogo.

Palpite 1 para Monaco x PSG: PSG vence, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Monaco x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

PSG, time de goleadores

Apesar das várias preocupações com lesões nas últimas semanas, os gols não secaram para os homens de Enrique. Eles marcaram cinco contra o Tottenham no meio da semana e já haviam marcado três contra Le Havre e Lyon.

Les Rouge-et-Bleu também balançaram as redes sete vezes contra o Bayer Leverkusen no mês passado. Já viram 17 jogadores diferentes marcarem na temporada 2025/26.

Combinando isso com o péssimo histórico defensivo do Monaco recentemente, há bons motivos para suspeitar de uma chuva de gols neste jogo.

O PSG marcou 4+ em três dos últimos cinco jogos contra o Monaco. Eles só não marcaram em uma ocasião em todas as competições nesta temporada.

Com os anfitriões lutando para manter o gol intacto, os visitantes podem conquistar uma vitória tranquila aqui.

Les Rouge et Blanc marcam bastante. Eles têm 11 nos últimos sete jogos, mas nem sempre conseguem superar seus adversários. É exatamente isso que pode acontecer em Fontvieille.

Palpite 2 para Monaco x PSG: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na Betano.

O dilema do artilheiro

Com seis gols, João Neves é o artilheiro do PSG até agora nesta temporada. Ele é seguido de perto por Vitinha, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola com cinco gols.

Muitos jogadores contribuíram com gols em momentos importantes. É impressionante que o time tenha conseguido sem Dembélé e Doue. Isso é um testemunho do trabalho de Enrique em Paris.

No entanto, nosso foco está em Khvicha Kvaratskhelia contra o Monaco. Ele está em boa forma e é um problema comprovado para os adversários.

O georgiano também marcou na última vez que enfrentou Le Rocher. Kvaratskhelia contribuiu com 12 gols e assistências em 23 jogos desde a Copa do Mundo de Clubes, incluindo cinco nos últimos cinco.

Ambos os lados têm muitos jogadores capazes de encontrar o fundo das redes, o que torna difícil selecionar apenas um.

No entanto, estamos apostando no georgiano para causar problemas para esta defesa frágil.