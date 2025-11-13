Palpite Moldávia x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo - 13/11/2025

Gli Azzurri precisam vencer antes do confronto decisivo com a Noruega, e estamos confiantes de que eles farão exatamente isso.

Dicas de apostas para Moldávia x Itália:

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.98 na Betano;

Segundo tempo com mais gols, com odds de 1.95 na Betano;

Mateo Retegui como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.66 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Moldávia 0-3 Itália;

Palpite de artilheiros: Itália - Mateo Retegui x2, Di Lorenzo.

A Itália está em uma boa sequência de resultados, especialmente nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A única desvantagem é que não têm sido tão eficientes quanto os líderes do Grupo I, a Noruega. Eles venceram cinco partidas consecutivas antes deste confronto. Apesar de terem derrotado Israel e Estônia no mês passado, ainda ocupam a segunda posição.

A qualificação tem sido tão difícil quanto o esperado para a Moldávia, que sofreu 26 gols em seis jogos e perdeu cinco deles. Eles somaram apenas um ponto até agora. No momento, ainda não estão eliminados, mas isso provavelmente mudará na quinta-feira contra uma equipe italiana muito superior.

Escalações esperadas para Moldávia x Itália

Escalação esperada do Moldávia: Avram, Forov, Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk, Caimacov, Rata, Bogaciuc, Postolachi, Nicolaescu;

Escalação esperada do Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Locatelli, Tonali, Orsolini, Retegui, Zaccagni.

A perspectiva de Gattuso

Mesmo com uma vitória sobre a Moldávia, a Itália pode enfrentar os play-offs na próxima primavera. Os noruegueses venceram todos os seus seis jogos e estão três pontos à frente. Portanto, a menos que percam para a Estônia em casa, estão garantidos na primeira posição.

Com isso em mente, Gennaro Gattuso afirmou que não focarão em Erling Haaland e seus companheiros, já que isso está fora de seu controle. Ele também indicou que pode experimentar alguns jogadores diferentes em Chișinău, o que pode fazer com que seu time demore um pouco para encontrar o ritmo.

Embora se espere uma vitória confortável fora de casa, não esperamos nada como a vitória de 11-1 da Noruega em setembro. Os italianos venceram apenas por 2-0 em casa contra os moldavos, e podemos ver um confronto semelhante se desenrolando neste jogo. Independentemente da escalação dos Azzurri em campo, eles devem ser fortes demais para os moldavos.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Moldávia x Itália nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Frustrações iniciais para os Azzurri

Como mencionado anteriormente, alguma rotação de Gattuso pode significar um início relativamente lento dos visitantes. Nicolò Barella está suspenso, Moise Kean está lesionado e Giacomo Raspadori é dúvida após sofrer uma pancada no treino. A ausência dos três reduz a ameaça ofensiva da Itália, e isso é algo pelo qual os Tricolorii serão gratos.

Os anfitriões, por sua vez, têm notícias mistas no que diz respeito a lesões. Nichita Motpan está ausente, o que é um golpe, mas os retornos de Artur Ionita e do maior artilheiro de todos os tempos, Ion Nicolaescu, proporcionam um impulso bem-vindo. Eles tentarão manter as coisas apertadas pelo maior tempo possível e podem segurar os italianos por um tempo.

No entanto, mantê-los fora por 90 minutos é outra história. Com a qualidade da Itália no banco, é provável que aumentem a pressão no segundo tempo. Eventualmente, o time da casa deve se desestabilizar — e vale a pena acrescentar que 13 dos gols da Itália nas eliminatórias vieram após o intervalo.

Dica de aposta 2 para Moldávia x Itália: Segundo tempo com mais gols, com odds de 1.95 na Betano.

O principal homem da Itália

Mateo Retegui não desacelerou na frente do gol desde que se juntou ao Al-Qadsiah na Arábia Saudita. O jogador de 26 anos tem seis gols em 10 jogos a nível de clube e tem estado em forma igualmente impressionante por seu país. Com cinco gols e quatro assistências em seus últimos quatro jogos, ele é a maior ameaça de gol de Gattuso.

Gianluca Scamacca é visto como o favorito das casas de apostas para marcar após retornar ao time, mas apenas por pouco. A forma de Retegui fala por si, e o ex-jogador da Atalanta estará ansioso para aumentar sua contagem para 2025. Com a Noruega a seguir em 16 de novembro, ele estará ansioso para encontrar sua forma antes desse confronto.