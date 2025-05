Palpite Mirassol x Corinthians - Brasileirão Série A - 10/05/2025

Corinthians busca se recuperar após empate na Sul-Americana, enquanto Mirassol quer escapar da ameaça de rebaixamento

Mirassol e Corinthians jogam, neste sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).

Comandado por Dorival Júnior, o Corinthians quer deixar o tropeço na Sul-Americana para trás, enquanto o Mirassol precisa fazer valer o mando de campo para se afastar da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Mirassol x Corinthians

Mercado Palpite Odds da Betano Dupla Possibilidade Corinthians vence ou empata 1.39 Total de Gols Mais de 1.5 gols no jogo 1.40 Jogador Marca Depay marca a qualquer momento 2.70

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita dia 09/05, às 10 am.

Como chegam as equipes

Estreante na competição, o Mirassol tem um início esperado de Brasileirão. Em sete jogos disputados, são duas derrotas, quatro empates e apenas uma vitória, justamente como mandante, contra o Grêmio.

Na última segunda-feira (5), a equipe do interior paulista visitou o RB Bragantino e perdeu, com um gol de Pitta no final da partida. O revés acendeu um alerta na equipe, que pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota para o Corinthians.

Na atual temporada, o Mirassol atuou em 20 partidas, com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. A equipe não consegue uma vitória há três partidas, desde a goleada por 4 a 1 contra o Grêmio, em casa.

Pelos lados de Itaquera, a situação é um pouco mais tranquila. Mesmo com o dolorido empate contra o América de Cali na Copa Sul-Americana, o Timão ocupa a oitava posição no Brasileirão e vive dias calmos sob a batuta de Dorival Júnior.

O Corinthians não tem feito uma temporada ruim. Mesmo com a situação difícil na Copa Sul-Americana, o Timão foi campeão paulista e soma, ao todo, 18 vitórias, oito empates e seis derrotas em 32 jogos disputados.

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, o Timão aproveitou a noite inspirada de Yuri Alberto e venceu o Internacional por 4 a 2, com três gols do atacante.

O Corinthians chega com uma forte inscrita ao seu lado. Em 14 jogos disputados contra o Mirassol, são 10 vitórias e quatro empates, ou seja, a equipe jamais perdeu para o adversário. Essa é a primeira vez que os clubes se encontram pelo Brasileirão.

Nos últimos cinco jogos disputados entre os times, todos pelo Paulistão, cinco vitórias do Corinthians, marcando oito gols e sofrendo apenas um.

Prováveis escalações:

Mirassol : Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Fabricio Daniel; Edson Carioca e Cristian Renato.

: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Fabricio Daniel; Edson Carioca e Cristian Renato. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Romero (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Corinthians defende invencibilidade

Querendo uma vitória para deixar o clima tranquilo, o Corinthians tem uma forte aliada para a partida contra o Mirassol: jamais perdeu para o adversário na história do confronto. E mais: nos últimos cinco jogos, cinco vitórias seguidas contra o adversário.

Palpite 1- Corinthians vence ou empata, com odds de 1.39 na Betano

Promessa de gols é baixa

Nos últimos dois jogos em que visitou o Mirassol, em 2020 e 2021, ambas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians saiu com uma vitória, por 1 a 0, e um empate, por 1 a 1. Portanto, a tendência é de poucos gols no confronto deste sábado.

Palpite 2- menos de 1.5 gols no jogo, com odds de 2.95 na Betano

Depay quer voltar a marcar

Algoz do Mirassol no Paulistão deste ano, Memphis Depay quer seguir marcando gols na temporada. Na última partida, contra o América de Cali, deixou sua marca, somando seis gols em 25 jogos no ano. Ao todo, são 13 gols em 39 partidas com a camisa do Timão.

Palpite 3- Depay marca a qualquer momento, com odds de 2.70 na Betano