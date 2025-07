Palpite Mirassol x Vitória - Brasileirão Série A - 26/07/2025

Mirassol e Vitória se enfrentam neste sábado (26), às 18h30, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).

Surpresa do Brasileirão e grande sensação da competição, o Mirassol quer continuar com sua sequência de vitórias no torneio. O Vitória, por sua vez, precisa encontrar regularidade se quiser se afastar da zona do rebaixamento e sonhar com outras possibilidades no campeonato.

Como chegam as equipes

Em pontas diferentes da tabela, Mirassol e Vitória se encontram na noite deste sábado (26), no Estádio Campos Maia, em Mirassol. Enquanto o time do interior paulista apresenta um futebol sólido e sonha até com vaga na Libertadores, o tradicional time baiano pensa, primeiramente, na fuga do rebaixamento.

Em sétimo, o Mirassol vive um sonho em sua estreia na Série A. Com 24 pontos somados, a equipe tem, em 14 jogos, seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. Em sua última partida, o Leão da Alta visitou o Ceará, no Castelão, e venceu por 2 a 0.

Na temporada, os números do Mirassol são equilibrados. Por conta da campanha abaixo da expectativa no Paulistão, a equipe tem 27 jogos em 2025, com 11 vitórias, sete empates e nove derrotas. São 44 gols marcados e 36 feitos.

Já o Vitória, mesmo com o investimento feito no início da temporada, luta, mais uma vez, contra o rebaixamento no Brasileirão. Em 16 jogos, o Leão da Barra soma exatos 16 pontos, com três vitórias, sete empates e seis derrotas. Nos últimos cinco jogos, foram três empates, uma derrota e uma vitória.

Em sua última partida, contra o Sport no Barradão, um gol no último lance evitou a vitória da equipe, que saiu vaiada pela torcida.

Na temporada, a equipe tem 45 jogos disputados, com 17 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. São 53 gols feitos e 37 sofridos.

Este será apenas o quarto jogo entre Mirassol e Vitória na história. Com um retrospecto equilibrado, os resultados são de uma vitória para cada lado e um empate. No último confronto entre os dois, na Série B de 2023, o resultado foi um empate por 0 a 0.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Gabriel, Yago Felipe e Neto Moura; Alesson, Negueba e Chico da Costa.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho, Erick, Lucas Braga e Renato Kayzer.

Entre os Leões, o paulista é favorito

Sensação do Brasileirão em 2025, o Mirassol é o grande favorito para vencer o Vitória na noite deste sábado (26), no Campos Maia. Sem perder há cinco jogos, a equipe sonha com uma vaga na Libertadores.

Jogo estudado

Com a expectativa de um jogo mais estudado e tático, a tendência é de que, mesmo que haja um número considerável de gols, não seja algo exagerado. Por conta disso, a partida deve ter menos de três gols.

Repertório aéreo

Com jogadores altos, tanto Mirassol quanto Vitória buscam criar chances através de escanteios. Nesta partida, não deve ser diferente. A tendência é de que as duas equipes busquem essa jogada durante todo o jogo.

