Palpite Mirassol x Santos - Brasileirão Série A - 19/07/2025

Mirassol e Santos se enfrentam neste sábado (19), às 18h30, no Estádio Campos Maia. O embate é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem perder há cinco rodadas, o Mirassol busca os três pontos em casa, enquanto o Santos tenta aproveitar o bom momento e pontuar longe de casa.

Confira algumas dicas de apostas, mercados e análises para Mirassol x Santos.

Mercado Palpite Odds na EstrlaBet Total de Gols Menos 2,5 1.54 Time da Casa: Total de Gols Mais de 1,5 2.66 Chance Dupla Mirassol ou Santos 1.36

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 18/07, às 14h38.

Como chegam as equipes

Na rodada anterior, o Santos garantiu uma vitória importante contra o Flamengo, líder do campeonato. Atuando na Vila Belmiro, a equipe da Baixada Santista assegurou os três pontos com um gol de Neymar no final da partida.

Com esse resultado, o Alvinegro saltou três posições na tabela e se afastou da zona de rebaixamento, agora ocupando a 13ª posição com 14 pontos.

Antes disso, na 12ª rodada, o Santos também conseguiu um triunfo relevante, desta vez contra o Fortaleza, onde reverteu o placar e venceu por 3x2, jogando fora de casa.

Vale lembrar que o time possui um jogo a menos, referente à partida postergada com o Palmeiras.

O Mirassol, assim como o Santos, também tem partidas adiadas: são duas, uma contra o Botafogo e outra com o Fluminense. Em sua última partida, empatou em 1x1 com o Palmeiras.

Anteriormente, o último jogo que disputou foi na 11ª rodada, onde triunfou sobre o lanterna do competição, o Sport, com um gol de Reinaldo. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição com 18 pontos.

Confronto com tendência a poucos gols

A partida entre Mirassol e Santos mostra uma forte probabilidade de ter menos de 2,5 gols. Isso se deve ao fato de que, ao observar as estatísticas dos mandantes neste Campeonato Brasileiro, em 12 jogos, apenas em cinco deles ocorreram mais de dois gols.

Além disso, nos últimos três confrontos, nenhuma dessas partidas ultrapassou a marca de dois gols.

Um padrão semelhante se verifica nas partidas do Santos que, em 13 jogos, também teve mais de 2,5 gols em apenas cinco ocasiões.

No que se refere ao desempenho ofensivo no Brasileirão, os anfitriões apresentam uma média de 1,5 gols por partida, contabilizando 18 gols desde o início do torneio. Já os visitantes anotaram apenas 12 gols, resultando em uma baixa média de 0,9 gol por jogo.

Quanto à defesa, os números das duas equipes são bastante parecidos, com o Mirassol recebendo 13 gols e o Santos, 14.

Diante disso, levando em conta os dados das duas equipes e a tendência a terem poucas redes balançadas, nossa previsão é de que sejam marcados menos de três gols nesse confronto.

Palpite 1 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.54 na EstrelaBet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Mirassol x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de gols do time mandante

Embora o Mirassol tenha conseguido marcar em todos os seus cinco jogos recentes, apenas em uma ocasião durante esse período a equipe realizou mais de quatro chutes ao gol, especificamente na partida contra o Corinthians, na oitava rodada.

Desde aquele jogo, todos os outros encontros do time tiveram menos de 4,5 finalizações no alvo. No confronto contra o Palmeiras, houve apenas um chute, o qual resultou no gol de empate.

Lembrando ainda que, na sua partida anterior, a defesa santista mostrou-se muito bem posicionada, o que pode dificultar as finalizações do ataque dos comandados por Rafael Guanaes.

Assim, a tendência é que o time da casa não alcance o total de gols de mais de 1,5.

Palpite 2 - Total de gols de mais de 1,5 do Time da Casa com Odd 2.66 na EstrelaBet.

Partida sem favorito definido

Mantendo uma consistência nas partidas mais recentes, o Mirassol apresenta uma série de cinco jogos sem sofrer nenhuma derrota e, quando analisamos apenas os resultados em casa neste Campeonato Brasileiro, o time ainda não foi superado como anfitrião. Foram cinco partidas jogadas em seu estádio, nas quais conquistaram três vitórias e empataram duas.

Por outro lado, o Santos tem melhorado seu desempenho nas últimas quatro partidas do campeonato, conseguindo três vitórias, sendo que duas delas foram longe de seus domínios.

Apesar do bom aproveitamento do Mirassol em casa, é importante considerar os resultados recentes do Santos e, tratando-se de um duelo direto entre duas equipes que estão na parte intermediária da tabela e buscam melhorar suas posições, não há um favorito claro para este confronto.

Assim, acreditamos que a aposta em uma chance dupla pode ser uma escolha interessante para esta partida.

Palpite 3 - Mirassol ou Santos com Odd 1.36 na EstrelaBet.