Palpite Milan x Feyenoord - Champions League - 18/02/2025

Veja nossas para Milan x Feyenoord no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Tudo aponta que o Milan irá reverter sua desvantagem.

Na próxima semana, Milan e Feyenoord se enfrentarão no segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a derrota por 1-0 em Roterdã, o Rossoneri busca reverter a situação e garantir a classificação diante de sua torcida no San Siro.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado da Partida Milan para Vencer 1.33 na bet365 Total de Gols Mais de 3.5 Gols 2.75 na bet365 Ambos os Times Marcam Sim 1.95 na bet365

Milan forte em casa

O Milan tem demonstrado solidez jogando em casa nesta temporada, com vitórias em 92% dos seus jogos na Série A 2024/25, e uma média de pontos por jogo que salta para 2.20 na Liga dos Campeões. Com esse histórico, a expectativa é que o time utilize o apoio da torcida para buscar a vitória sobre o Feyenoord.

Palpite 1 - Milan x Feyenoord - Milan para vencer: 1.33 na bet365.

Feyenoord disposto a atacar

Apesar da derrota mínima no primeiro jogo, o Feyenoord mostra um estilo de jogo ofensivo fora de casa. Na Eredivisie, eles marcam em média 2.27 gols por partida como visitantes. Com a necessidade de ampliar a vantagem, a expectativa é de um jogo aberto, com ambos os times buscando o gol.

Palpite 2 - Milan x Feyenoord - Mais de 3.5 gols: 2.75 na bet365.

Expectativa por gols de ambos os lados

Com a vantagem mínima, o Feyenoord não deve adotar uma postura totalmente defensiva e, dado o histórico das equipes, ambos os times têm boas chances de marcar. No San Siro, 80% dos jogos do Milan na Liga dos Campeões terminaram com ambos os times marcando.

Palpite 3 - Milan x Feyenoord - Ambos os Times Marcam (Sim): 1.95 na bet365.