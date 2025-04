Palpite Melgar x Vasco - Sul-Americana - 02/04/2025

Após a virada diante do Santos, o Vasco chega com uma expectativa alta e com muita moral para o confronto diante do Melgar.

Em uma nova competição e diante de um adversário que joga em casa, os vascaínos querem já iniciar bem o torneio com uma vitória para não dar sorte para o azar. Além disso, apenas os primeiros colocados da fase de grupos conseguem uma classificação mais tranquila para a próxima fase e evitam ter que jogar contra os times que foram desclassificados da Libertadores.

Diferente do Santos, o Melgar apresenta números que preocupam o torcedor do Vasco. Os peruanos já jogaram 5 partidas da nova temporada do campeonato nacional e venceram todos os confrontos. Além disso, são 10 gols marcados e apenas 3 sofridos, com saldo positivo de 7 bolas na rede e um ponto na frente do segundo colocado.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Escanteios Menos de 10,5 escanteios 1.47 Cartões Mais de 4,5 cartões 1.75 Gols Ambos os times não marcam 1.72

As odds estão sujeitas a atualização. Última alteração feita dia 02/04, às 14h.

Vasco terá que tomar cuidado para não tropeçar

Por mais que as equipes peruanas sejam vistas como menos qualificadas, o Melgar já apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos jogos e o Vasco precisa tomar cuidado para não tropeçar logo no início da Sul-Americana.

O time brasileiro precisa tomar cuidado principalmente com Cristian Bordacahar, argentino de 33 anos e que já marcou em 2 oportunidades no campeonato peruano. Ele é o segundo jogador com mais passes decisivos na competição e uma das referências técnicas do time.

Outro nome que o Vasco vai ter que tomar cuidado é Kenji Cabrera. Ele possui apenas 22 anos e é figura presente na seleção nacional. É visto como um talento a ser lapidado e em breve deve ser vendido para o futebol europeu.

Escalações Prováveis para Melgar x Vasco

Escalação esperada do Melgar: Ricardo Farro; Pier Barrios, Matías Lazo, Leonel González e Nelson Cabanillas; Horacio Orzán e Walter Tandazo; Lautaro Guzmán, Tomás Martínez e Vivanco; Cristian Bordacahar. Técnico: Wálter Ribonetto.

Escalação esperada do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Menos de 10,5 escanteios

Uma das apostas que aparece com mais valor para esse jogo é o de menos de 10,5 escanteios no jogo. Mesmo sendo uma partida de abertura de competição, onde os times não se conhecem e que ainda não sabem como agir nas próximas rodadas, a tendência é de poucos escanteios nesse confronto, ainda mais observando o histórico recente das equipes.

Nos últimos 8 jogos do Melgar, em 7 deles o time teve 10 ou menos escanteios nos seus jogos. Enquanto isso, o Vasco em 6 dos seus últimos 7 jogos também apresentou o mesmo cenário. Por esse motivo, nossa aposta para esse confronto é de que teremos um número baixo de escanteios, mesmo que o cruz-maltino tenha Vegetti, um bom cabeceador, como sua principal referência técnica.

Palpite 1 - Menos de 10,5 escanteios com odd 1.47 na Sportingbet

Mais de 4,5 cartões

Uma outra linha que aparece com muito valor é a de mais de 4,5 cartões. O Melgar, dono da casa, costuma ser um time muito faltoso e deve adotar a mesma postura diante do Vasco, ainda mais se tratando de uma equipe que na teoria é mais qualificada que os adversários do Melgar no campeonato peruano.

Nos últimos 7 jogos do time da casa, em pelo menos 6 deles tivemos a marca de mais de 4,5 cartões sendo quebrada com certa facilidade. Além disso, é preciso estar atento que o árbitro do jogo será o paraguaio Derlis Lopez, que possui uma média de 5,09 cartões amarelos por jogo e 0,32 cartões vermelhos por partida.

Palpite 2 - Mais de 4,5 cartões com odd 1.75 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Melgar x Vasco nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os times não marcam

Assim como foi no duelo do Cruzeiro, o do Vasco deve ter um número limitado de gols e os cariocas vão enfrentar um problema bem grande, já que o Melgar possui uma defesa bem qualificada a possui, dentre as suas características, a valorização do seu sistema defensivo. Por esse motivo o time vem tendo a melhor defesa do campeonato peruano.

Além disso, quando atua em casa, o Melgar costuma complicar a vida dos seus adversários. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 derrota, além de somente em 2 partidas termos a quebra da linha de ambos marcam. Alinhado a isso está o fato de que longe do seu torcedor, o Vasco também não costuma ser efetivo.

Por fim, é preciso destacar que para esse confronto o Vasco irá enfrentar um décimo segundo jogador. Arequipa, local do duelo, fica 2.330 metros do nível do mar. Por isso, o Vasco deve enfrentar problemas com a altitude, diminuindo seu poder ofensivo e tendo que se preocupar em não deixar seus jogadores exaustos logo cedo.

Palpite 3 - Ambos os times não marcam com odd 1.72 na Sportingbet