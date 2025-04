Palpite Manchester United x Manchester City - Premier League - 06/04/2025

Previsão para o clássico de Manchester aponta vitória do City e gol de Marmoush.

Confira os melhores palpites para Manchester United x Manchester City com dicas de mercados, análises e prováveis escalações.

Mercado Palpite Odds na Novibet Jogador para marcar a qualquer momento Omar Marmoush 2.25 Resultado final Manchester City para vencer 2.15 Ambos os times marcam SIM 1.55

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 04/04 às 17h13.

Nossa análise dos times

O Manchester United teve uma temporada ruim, estando em 13º lugar na tabela da Premier League. Eles perderam por 1-0 para o Nottingham Forest em sua última partida.

O time de Ruben Amorim ainda está em busca de um troféu na Europa, tendo chegado às quartas de final da Liga Europa.

O Manchester City também foi decepcionante nesta campanha. Eles estão em quarto na Premier League e estão lutando para se qualificar para o futebol da Liga dos Campeões na próxima temporada. Eles venceram o Leicester por 2-0 em sua última partida.

No entanto, nem tudo é ruim para o City. Eles têm uma semifinal se aproximando na FA Cup, o que mantém suas esperanças de um troféu vivas.

Escalações Prováveis para Man United x Man City

Escalação esperada do Manchester United: Onana, Yoro, De Ligt, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Eriksen, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Zirkzee

Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Kovacic, Foden, Savinho, Grealish, Marmoush.

Marmoush para marcar no Old Trafford

Com Haaland machucado, o City recorreu a Marmoush para marcar gols, e ele tem entregue nos últimos dois jogos. O egípcio marcou contra Bournemouth e Leicester em seus últimos dois jogos.

Desde que chegou em janeiro, Marmoush teve um forte desempenho para o City, marcando cinco gols em oito jogos na Premier League. Antes de sua transferência, Marmoush estava em forma estelar pelo Frankfurt, registrando 20 gols e 13 assistências em apenas 26 jogos.

As oportunidades estão lá para o jogador de 26 anos. Ele tem uma média de 1,42 chutes ao alvo por 90 minutos e 3,63 chutes por 90.

Marmoush também está superando seu xG de 2,60, o que mostra o quão clínico ele é. Ele também demonstrou essa eficiência notável na Bundesliga pelo Frankfurt, marcando 15 gols de um xG de 8,87.

Palpite 1 - Omar Marmoush para marcar a qualquer momento com odd 2.25 na Novibet

City pode arrancar três pontos no clássico

Quando esses times se encontraram no Old Trafford na temporada passada, o City saiu com uma impressionante vitória por 0-3. O time de Guardiola venceu em três de suas últimas quatro visitas ao estádio do rival. Eles não sofreram gols em todas essas partidas.

O City tem conseguido resultados recentemente, à medida que avançaram para as semifinais da FA Cup, e atualmente estão na quarta posição na Premier League. Eles venceram quatro e empataram uma vez em seus últimos cinco jogos.

Embora ainda estejam desempenhando abaixo de seu padrão habitual, o City tem sido forte fora de casa na liga. Eles venceram seis e empataram três jogos.

A forma do United em casa também tem sido muito ruim, pois perderam mais jogos do que ganharam no Old Trafford na Premier League. Conquistar 20 pontos em 15 jogos é algo que Amorim não ficará feliz.

Palpite 2 - Manchester City para vencer com odd 2.15 na Novibet

Expectativa de gols dos dois lados

Em oito dos últimos nove encontros entre esses rivais de Manchester, apenas um jogo viu qualquer uma das equipes manter um clean sheet. O Manchester United não conseguiu manter um clean sheet em seus últimos 10 jogos contra o City.

O time de Amorim manteve apenas um clean sheet em suas últimas 11 partidas. O recorde defensivo do Man United na Premier League não é dos melhores, pois concederam em média 1,4 gols por 90 minutos. No Old Trafford, o United sofreu mais do que marcou.

Apesar de o City ter impedido o Leicester de marcar em sua última partida, eles haviam mantido apenas um clean sheet em sete partidas. Defensivamente, o City não tem sido muito melhor do que seus rivais, pois concederam em média 1,3 gols por 90 minutos.

Fora de casa, o City sofreu 21 gols. Dada sua vulnerabilidade defensiva, ambas as equipes podem ter dificuldades para manter um clean sheet neste próximo derby.

Palpite 3 - Ambos os times para marcar com odd 1.55 na Novibet