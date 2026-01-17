Palpite Manchester United x Manchester City - Premier League - 17/01/2026

Michael Carrick se prepara para assumir, pela primeira vez, como técnico interino do Manchester United contra o City de Pep Guardiola em Old Trafford.

Melhores palpites para Manchester United x Manchester City:

Nossa análise: momento ds equipes

O Manchester City viaja para Old Trafford, pronto para enfrentar um Manchester United renovado sob o comando do novo chefe interino, Michael Carrick.

O United tomou a ousada decisão de demitir Ruben Amorim, já que o técnico português não conseguiu fazer funcionar seu sistema 3-4-3 com os Red Devils. Embora Darren Fletcher tenha atuado nos últimos jogos, Carrick foi recrutado para liderar o time pelo restante da temporada.

Nem tudo está perdido para o United. Eles estão atualmente em sétimo lugar, mas apenas três pontos atrás do Liverpool, que está em quarto. Um resultado positivo contra o City poderia reacender suas esperanças de qualificação para a Champions League.

Embora tenham vencido apenas um dos últimos seis jogos da Premier League, também perderam apenas um desses confrontos, sugerindo que têm sido difíceis de derrotar, apesar de não dominarem os adversários.

O City empatou seus últimos três jogos da Premier League, permitindo que o Arsenal ampliasse sua liderança no topo para seis pontos.

O time de Pep Guardiola é o que mais marca na divisão, com 45 gols em 21 jogos. Eles adicionaram novo poder de fogo à sua linha de frente com Antoine Semenyo, que marcou dois gols em seus dois primeiros jogos desde que chegou do AFC Bournemouth.

Com tantas opções ofensivas à disposição do City, não é surpresa que tenham começado os jogos em alta recentemente. Eles marcaram primeiro em oito dos últimos nove jogos.

Se fizerem isso no sábado, será difícil para o United encontrar um caminho de volta ao confronto.

Prováveis escalações para Manchester United x Manchester City

Manchester United: Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martínez, Ugarte, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Šeško;

Manchester City: Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Aké, Khusanov, Rodri, Cherki, Silva, Foden, Semenyo, Haaland.

O time de Guardiola num pique avassalador

O Manchester City venceu cinco dos seus últimos seis jogos fora de casa em todas as competições.

A demolição na copa contra o Exeter foi impressionante, mas a sólida vitória na primeira mão da semifinal da Copa da Liga Inglesa em Newcastle foi ainda melhor.

O Newcastle havia vencido 11 dos seus últimos 13 jogos em St James' Park, mas o City os manteve à distância durante a maior parte do confronto.

O time de Guardiola mostrou que pode prosperar em atmosferas intensas, e o Old Trafford certamente estará vibrando no sábado.

O City está invicto nos últimos 13 jogos em todas as competições, e o United está em uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

Por isso, apostar nos visitantes parece uma jogada inteligente. O United venceu apenas dois dos seus últimos dez jogos em casa contra o City na Premier League.

Palpite 1 para Manchester United x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 1.95 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor em dois gols ou menos

Oito dos últimos dez encontros entre United e City tiveram três ou mais gols. No entanto, parece haver valor no mercado de Menos de 2,5 Gols neste fim de semana.

Três dos últimos quatro jogos do United em casa na Premier League terminaram com dois ou menos gols marcados.

Enquanto isso, quatro dos últimos cinco jogos do City também terminaram com vitórias em Menos de 2,5 Gols.

O City tem uma média de menos de um gol sofrido por jogo nesta temporada. Apesar de sua defesa central improvisada, eles têm sido dinâmicos e poderosos na defesa nas últimas semanas.

Olhando mais para trás nos livros de história, 44% dos últimos 50 clássicos de Manchester terminaram com dois ou menos gols marcados.

No entanto, os mercados de apostas precificam a probabilidade em apenas 40% neste fim de semana, então há um valor claro.

Palpite 2 para Manchester United x Manchester City: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.50 na Betano.

Outra contribuição de Semenyo para os gols

Tem sido um início maravilhoso na vida do Manchester City para o novo contratado, Antoine Semenyo. O ex-potência do AFC Bournemouth marcou duas vezes em seus dois primeiros jogos.

O ganês marcou um e deu assistência para outro na vitória por 10-1 do City na Copa da Inglaterra sobre o Exeter. Ele então marcou o primeiro gol do City na vitória por 2-0 na primeira mão da semifinal da Copa da Liga Inglesa em Newcastle.

Semenyo tem 13 contribuições de gol em 20 aparições na Premier League até agora em 2025/26. Em todas as competições, ele tem 16 contribuições de gol em 23 jogos a uma taxa de acerto de 69,60%.

No entanto, os mercados de apostas acreditam que ele tem apenas 51,28% de chance de marcar ou dar assistência no clássico de Manchester deste fim de semana.

Caso ele saia ileso do jogo contra o Newcastle, esta será a aposta de puro valor.