Palpite Manchester United x Everton - Premier League - 24/11/2025

Nosso especialista em apostas prevê que este jogo terá alguns gols, com Bryan Mbeumo marcando em uma vitória em casa.

Dicas de apostas para Manchester United x Everton:

Manchester United vence, com odds de 1.75 na Betano;

Bryan Mbeumo marca a qualquer momento, com odds de 2.30 na Betano;

Mais de 2,5 gols, com odds de 1.76 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2-1 Everton;

Palpite de artilheiros: Manchester United - Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Everton: Iliman Ndiaye.

O Manchester United está desfrutando de uma temporada melhor sob o comando de Ruben Amorim e está invicto em cinco partidas antes deste confronto.

Seus últimos dois jogos resultaram em empates de 2-2 fora de casa contra o Nottingham Forest e o Tottenham. Este será seu primeiro jogo em casa desde a vitória por 4-2 sobre o Brighton há um mês.

O Everton, liderado por David Moyes, também parece estar se movendo em uma direção positiva. Eles venceram o Fulham por 2-0 em casa pouco antes da pausa internacional, encerrando uma sequência decepcionante de apenas uma vitória em sete jogos da liga para o clube de Merseyside.

Escalações esperadas para Manchester United x Everton

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Cunha, Diallo, Mbeumo;

Escalação esperada do Everton: Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry.

Os Red Devils conquistarão a quinta vitória consecutiva em casa

Embora o United não tenha jogado seu melhor contra o Spurs na última partida, o gol de Matthijs de Ligt aos 96 minutos salvou um ponto no final do jogo. Isso foi crucial para manter seu forte momento.

Os Red Devils têm sido particularmente impressionantes em casa, tendo vencido cada um dos seus últimos quatro jogos em Old Trafford. Eles tiveram uma média de 2,75 gols por jogo nesse período.

Os dados subjacentes também apontam para melhorias genuínas nesta equipe do Manchester United. Seu xGD de +5.3 em casa é o terceiro melhor recorde na Premier League. Eles criaram mais xG do que seus adversários em todos os jogos em casa até agora nesta temporada.

Além de uma vitória por 3-2 no clube da lanterna Wolves, o Everton só conseguiu um ponto em quatro jogos fora de casa nesta temporada. Eles também perderam seus últimos quatro jogos fora de casa em Old Trafford.

É provável que saiam sem pontos novamente na noite de segunda-feira.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Everton: Manchester United vence, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Everton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A sequência forte de Mbeumo continuará

O Manchester United investiu pesado em uma nova linha de ataque no verão. Enquanto Benjamin Sesko e Matheus Cunha começaram relativamente devagar, Bryan Mbeumo tem sido um sucesso.

O ex-jogador do Brentford marcou seis gols em 12 aparições pelo seu novo clube em todas as competições. Isso inclui quatro gols em suas últimas quatro aparições na Premier League.

Ele jogou apenas uma vez por Camarões durante a pausa internacional e deve estar totalmente revigorado antes deste jogo.

Antes desta rodada de jogos, apenas três jogadores superaram o total de 26 chutes de Mbeumo na Premier League 2025/26. Ele está se posicionando para muitos chutes e encontrou a rede em 53.8% de suas tentativas.

Com Sesko sendo uma preocupação por lesão, o jogador de 26 anos pode novamente atuar como o atacante central. Ele tem um bom valor para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 43.5%.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Everton: Bryan Mbeumo marca a qualquer momento, com odds de 2.30 na Betano.

Os gols fluirão em Old Trafford

Ainda há algumas falhas defensivas neste lado do Manchester United. Eles permitiram 16.4 xG nesta temporada, que é o terceiro pior recorde na Premier League. Isso contribuiu para alguns encontros emocionantes, com 73% de seus jogos produzindo pelo menos três gols.

O Everton é um time mais conservador sob Moyes. No entanto, eles adicionaram um pouco mais de criatividade ao seu elenco nesta temporada, com Jack Grealish criando quatro gols na Premier League. Esse é o melhor recorde da liga após 11 rodadas.

Kiernan Dewsbury-Hall é outro talentoso meio-campista criativo, enquanto o ala Iliman Ndiaye contribuiu com quatro gols. Eles têm qualidade suficiente em suas fileiras para testar uma defesa caseira frágil.

Isso sugere outro confronto relativamente de alta pontuação envolvendo os Red Devils. Mais de 2.5 gols pode ser apoiado com uma probabilidade implícita de 58.1%.