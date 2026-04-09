Palpite Manchester City x Manchester United - Premier League - 14/09/2025

Esperamos uma vitória em casa, já que o City busca voltar aos trilhos. Uma derrota aumentaria ainda mais a pressão sobre Ruben Amorim.

Dicas de apostas para Manchester City x Manchester United:

Manchester City vence, com odds de 1.75 na Betano;

Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.05 na Betano;

Erling Haaland como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.95 na Betano.

O Manchester City deve superar o Manchester United com uma vitória por 2-1 no Etihad.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Foi um início de temporada difícil para o Manchester City de Pep Guardiola, com duas derrotas após a vitória esmagadora no primeiro dia contra o Wolverhampton Wanderers.

Muitos pensaram que o "serviço normal" havia sido retomado após uma temporada 2024/25 conturbada, mas as derrotas para o Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion levantaram preocupações. Este é o jogo perfeito para se recuperar.

O Manchester United está, na verdade, acima dos Cityzens na Premier League indo para este jogo, algo que não tem acontecido muito nos últimos anos.

Ainda assim, eles têm seus próprios problemas, já que a pressão sobre Ruben Amorim continua. Eles também mal passaram pelo recém-promovido Burnley em Old Trafford em seu último confronto, garantindo sua primeira vitória de 2025/26.

Escalações esperadas para Manchester City x Manchester United

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Stones, Ait-Nouri, Silva, Rodri, Reijnders, Bobb;

Manchester United: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Sesko, Cunha.

Um grande jogo para ambos os treinadores

Pep Guardiola não está acostumado a lidar com tais dificuldades em sua carreira de treinador, mas sua equipe está realmente lutando no momento. Ainda é cedo na temporada, e os novos contratados estão se adaptando, mas esperava-se que o City começasse com força – e isso não aconteceu.

A situação piorou com Omar Marmoush e Rayan Cherki entrando na lista de lesionados agora, e ainda há dúvidas sobre outros jogadores para este confronto. O City precisará elevar seu jogo se quiser garantir todos os três pontos contra seus rivais de Manchester.

O United venceu duas das últimas quatro partidas e não perdeu nos 90 minutos em nenhuma delas, mas tem lutado nesta temporada até agora. Guardiola estará desesperado para usar este jogo como trampolim para voltar ao caminho das vitórias. Seu time, sem dúvida, tem a qualidade para isso.

Palpite 1 para Manchester City x Manchester United: Manchester City vence, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Finalizando com uma chuva de gols

Como os encontros recentes indicam, é provável que haja gols nesta partida. Os dois times empataram em 0-0 na última vez que se encontraram, mas esse foi o primeiro empate sem gols entre eles desde 2020. Enquanto isso, oito dos últimos 10 resultaram em ambos os times marcando e o mesmo número viu mais de 2,5 gols.

Portanto, este pode ser um confronto interessante para os neutros, e as estatísticas desta temporada sugerem uma enxurrada de gols no segundo tempo.

Os jogos da Premier League desta temporada envolvendo os Red Devils viram o triplo de gols após o intervalo (6) do que antes (2). Enquanto isso, as partidas do City viram quatro gols marcados na segunda metade.

O time de Guardiola tem a vantagem de jogar em casa, e isso deve fazer a diferença. Além disso, eles estarão ansiosos para vingar sua derrota neste confronto em dezembro passado.

Palpite 2 para Manchester City x Manchester United: Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.05 na Betano.

A máquina de gols do City

Erling Haaland é um desafio para todos – e ele provou isso repetidamente. Ele não enfrentou nenhum time mais vezes do que o United e espera adicionar aos seus 9 G/A em oito partidas.

Os visitantes são vulneráveis, como exposto pelo Grimsby Town. O norueguês terá chances de se destacar neste jogo, especialmente após marcar seis gols em dois jogos por sua seleção nacional este mês.

O City não começou bem, mas isso não impediu sua máquina de gols de marcar três em três na Premier League.

Haaland também pode enfrentar um novo goleiro do United, Senne Lammens. Um rosto novo entre as traves pode seguir qualquer caminho, mas o jogador de 25 anos estará ansioso para inclinar as coisas a seu favor.