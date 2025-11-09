Palpite Manchester City x Liverpool - Premier League - 09/11/2025

Nosso especialista apresenta suas melhores dicas de apostas para Manchester City x Liverpool, confronto entre candidatos ao título da Premier League, no domingo.

Dicas de apostas para Manchester City x Liverpool:

Manchester City vence, com odds de 1.91 na Betano ;

; Mais de 3,5 gols, com odds de 2.15 na Betano ;

; Jogador com 4+ chutes: Erling Haaland, com odds de 1.95 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3-2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Haaland x2, Cherki; Liverpool - Ekitike, Salah.

Um confronto fascinante entre o segundo colocado Manchester City e o terceiro colocado Liverpool acontecerá no domingo no Etihad Stadium. O City venceu quatro dos seus últimos cinco jogos, enquanto o Liverpool perdeu quatro das suas últimas cinco partidas.

O City está aparentemente ganhando impulso, em grande parte devido à solidez de Donnarumma no gol, ao retorno de Rodri à forma física e à forma goleadora de Haaland. O talismã norueguês já marcou 13 gols em dez jogos da Premier League nesta temporada e cinco gols, em quatro partidas, pela Champions League.

Eles marcaram 20 gols em seus primeiros 10 jogos de 2025/26, estabelecendo-se como os maiores artilheiros da liga, sofrendo apenas oito gols nesse período. Seu sucesso europeu também aumentou a confiança do elenco. Permaneceram invictos na fase de grupos, vencendo três e empatando uma.

O Liverpool encerrou uma sequência de quatro derrotas na Premier League na semana passada. Sua vitória sobre o Aston Villa foi vital, pois foram eliminados da Premier League. Eles construíram sobre isso com uma vitória histórica por 1-0 em casa contra o Real Madrid na noite de terça-feira.

O técnico dos Reds, Arne Slot, provavelmente ficou satisfeito com as duas partidas sem sofrer gols. O retorno de Andrew Robertson à lateral parece ter adicionado alguma estabilidade à defesa dos Reds. No entanto, o Manchester City é uma proposta diferente. Suas ameaças ofensivas de ambos os flancos, bem como o ponto focal imponente de Haaland, fazem deles uma força formidável.

Escalações esperadas para Manchester City x Liverpool

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma; O’Reilly, Nunes, Dias, Gvardiol, Rodri, Gonzalez, Cherki, Doku, Foden, Haaland;

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili; Robertson, Bradley, van Dijk, Konate, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike.

O City atrapalha as esperanças do Liverpool de conquistar o título

Embora o Liverpool esteja invicto nos últimos quatro jogos contra o City e tenha vencido duas partidas consecutivas, este jogo provavelmente resultará em uma vitória em casa. O City marcou 13 de seus gols na liga em casa nesta temporada, provando ser uma força de ataque irresistível no Etihad.

O City marcou primeiro em oito dos seus últimos 10 jogos. Se abrirem o placar contra o Liverpool, pode ser uma tarde longa para os Reds. Além disso, o time de Slot sofreu o primeiro gol em sete dos seus últimos nove jogos, então é um cenário provável com base na forma atual.

No entanto, o time de Pep Guardiola não manteve uma folha limpa nos últimos 13 confrontos com o Liverpool. Portanto, é improvável que os Reds percam sem marcar. No entanto, uma vitória com muitos gols por uma margem de um gol é o resultado mais provável.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Liverpool: Manchester City vence, com odds de 1.91 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se uma disputa de ponta a ponta

Quatro dos últimos oito confrontos entre City e Liverpool no Etihad Stadium tiveram quatro ou mais gols. Os mercados de apostas indicam que há menos de 50% de probabilidade de isso acontecer na tarde de domingo. Na verdade, sugerem que há apenas 45,45% de chance de quatro ou mais gols serem marcados.

Embora o Liverpool tenha melhorado sua defesa nos últimos dois jogos, eles ainda parecem frágeis na retaguarda. Cabe aos maiores artilheiros da Premier League explorar essas fraquezas e aumentar a pressão sobre Arne Slot.

O City marcou quatro gols no Etihad na noite de terça-feira em sua vitória por 4-1 sobre o Borussia Dortmund. Eles também marcaram três gols contra o Bournemouth em alta e cinco gols contra o recém-promovido Burnley. Mais de 3.5 gols parece um resultado muito realista, dado que o Liverpool também tem uma linha de frente forte.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Liverpool: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.15 na Betano.

Apostamos que o Haaland vai bombardear o gol de Mamardashvili

Erling Haaland tem estado em excelente forma goleadora ultimamente. Tanto é que os mercados de apostas removeram todo o valor potencial de apostar nele para marcar a qualquer momento.

No entanto, o norueguês tem uma média de 4,51 chutes por jogo até agora nesta temporada. Há uma probabilidade de 52,63% de ele registrar quatro ou mais chutes contra o Liverpool, tornando esta a aposta de valor deste trio de previsões para Manchester City x Liverpool.

Com gols prováveis em ambos os lados, Haaland é provavelmente a principal ameaça de gol para o City. Ele está no 99º percentil para chutes realizados e chutes no alvo na Premier League nesta temporada. Ele também está convertendo quase um terço (30,23%) de seus chutes em gols.