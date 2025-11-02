Palpite Manchester City x Bournemouth - Premier League - 02/11/2025

Estamos apostando em uma vitória do City contra os valentes Cherries, apoiados pela vantagem de jogar em casa no Etihad.

Melhores palpites para Manchester City x Bournemouth:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.66 na Betano ;

; Antoine Semenyo marca ou assiste, com odds de 2.90 na Betano ;

; Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.05 na Betano.

Palpite de placar: Manchester City 2-1 Bournemouth.

Nossa análise: momento das equipes

O Manchester City foi trazido de volta à realidade quando foi derrotado pelo Aston Villa. No entanto, eles voltaram a vencer na Copa da Liga Inglesa.

Antes da derrota para o Villa, estavam em uma ótima fase, com Erling Haaland em excelente forma. Agora, precisam provar seu valor se recuperando na Premier League.

Por outro lado, o Bournemouth justificou plenamente sua presença na elite, subindo para a segunda posição após vencer o Nottingham Forest na semana passada.

Eles estão invictos há sete jogos em todas as competições, e Andoni Iraola provavelmente está satisfeito com sua forma. Os Cherries não se veem como azarões aqui.

Prováveis escalações para Manchester City x Bournemouth

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, González, Marmoush, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland;

Bournemouth: Petrovic, Jiménez, Senesi, Diakité, Truffert, Adams, Scott, Tavernier, Culvert, Semenyo, Evanilson.

Apostando em falhas defensivas

O City não começou bem a temporada, com o time de Pep Guardiola sofrendo derrotas para Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion logo de cara.

No entanto, as coisas melhoraram, já que eles emendaram uma sequência de nove jogos sem derrota. Eles também parecem ter resolvido sua defesa, mantendo várias partidas sem sofrer gols.

No entanto, mostraram fragilidades também. Sete equipes, incluindo Burnley e Swansea City, encontraram um caminho para marcar contra eles, o que dará confiança ao Bournemouth.

Os Cherries também não são impecáveis defensivamente, tendo mantido apenas quatro partidas sem sofrer gols em toda a temporada.

Com nenhum dos lados particularmente à prova de falhas, este tem todos os ingredientes para ser um confronto de muitos gols. Haverá uma abundância de talento ofensivo em campo, todos capazes de causar problemas.

Palpite 1 para Manchester City x Bournemouth: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.66 na Betano.

O astro do Bournemouth

De todas as movimentações que o Bournemouth fez no verão, manter Antoine Semenyo provavelmente foi a melhor delas.

O jogador de 25 anos tem sido uma grande parte do sucesso deles até agora e está se mostrando um verdadeiro problema para os adversários. O City precisará estar atento à ameaça que ele representa.

Com nove gols e assistências em nove jogos da Premier League até agora, ele é uma grande ameaça no terço final.

Semenyo esteve envolvido em gols em cinco partidas diferentes, e depois de não marcar nos últimos dois jogos, pode estar pronto para outro. Guardiola garantirá que sua defesa tenha um plano claro para contê-lo.

Erling Haaland – que deve se recuperar de uma lesão para jogar – é visto como o artilheiro mais provável, mas há pouco valor nisso.

Enquanto isso, Omar Marmoush e Phil Foden são os outros favoritos dos apostadores para marcar. No entanto, após seu duplo contra o Liverpool no primeiro dia, Semenyo tem a mentalidade para um gol em um grande jogo.

Palpite 2 para Manchester City x Bournemouth: Antoine Semenyo marca ou assiste, com odds de 2.90 na Betano.

Jogo mais aberto no segundo tempo

Este confronto apresenta duas equipes que têm sido mais ativas após o intervalo do que nos primeiros 45 minutos.

O time de Iraola marcou o mesmo número de gols em cada tempo (8), mas sofreu mais de quatro vezes mais no segundo. Isso é algo que os Citizens estarão muito cientes – principalmente por causa de seu próprio histórico.

O City marcou mais e sofreu menos após o intervalo, então eles sentirão uma oportunidade à medida que o jogo avança.

As coisas provavelmente se abrirão, e isso pode jogar a favor dos anfitriões. Evanilson pode retornar para os visitantes, e isso seria um grande impulso, dado sua qualidade e ética de trabalho.

Esperamos que o time de Guardiola saia vitorioso, mas apenas por pouco, já que os Cherries lutam arduamente para manter sua sequência invicta.