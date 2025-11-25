Palpite Manchester City x Bayern Leverkusen - Champions League - 25/11/2025

O City de Pep Guardiola espera se recuperar da derrota para o Newcastle na Premier League ao garantir uma vitória empolgante, em casa, contra o Bayer Leverkusen pela Champions League.

Dicas de apostas para Manchester City x Bayern Leverkusen:

Bayer Leverkusen +2 (handicap 3-vias), com odds de 2.20 na Betano;

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.91 na Betano;

Patrik Schick marca a qualquer momento, com odds de 3.25 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 2-1 Bayer Leverkusen;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Haaland, Doku; Leverkusen - Schick.

O Bayer Leverkusen viaja para enfrentar o Manchester City na tarde de terça-feira. Eles precisam desesperadamente de um resultado positivo para manter vivas suas esperanças de qualificação na fase de grupos da Champions.

O City conquistou dez pontos em seus primeiros quatro jogos da fase de grupos da Champions League nesta temporada.

Atualmente, está em quarto lugar e em boa posição para garantir uma vaga entre os oito primeiros, o que os qualificaria imediatamente para as fases eliminatórias.

Eles enfrentam o Leverkusen pela primeira vez na história esta semana. Guardiola provavelmente estará sem o meio-campista estrela Rodri. O craque espanhol está lidando com um problema na coxa e é considerado altamente duvidoso. Guardiola provavelmente fará mudanças após a derrota de sábado em Newcastle. Jogadores como John Stones e Savinho devem começar no meio da semana.

O Bayer Leverkusen está em 21º lugar na tabela da fase de grupos da Champions League após quatro jogos. Eles têm cinco pontos e estão apenas três posições acima do corte para os playoffs eliminatórios.

O Leverkusen está em terceiro lugar na Bundesliga alemã e tem quatro vitórias em cinco jogos no nível doméstico. Sua média é de quase três gols por jogo no campeonato, mas conseguiram apenas seis em quatro jogos da Champions League.

O maior problema tem sido mantê-los fora do outro lado. Eles sofrem uma média de 2,5 gols por jogo.

Escalações esperadas para Manchester City x Bayern Leverkusen

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Ait-Nouri, Lewis, Gvardiol, Stones, Savinho, Gonzalez, Reijnders, Doku, Foden, Haaland;

Escalação esperada do Bayern Leverkusen: Flekken, Tella, Belocian, Bade, Quansah, Maza, Grimaldo, Garcia, Poku, Tillman, Schick.

O Leverkusen evitará a derrota por mais de um gol de diferença

O mercado de handicap 3-vias é nossa melhor aposta para valor na noite de terça-feira. Apostar nos visitantes com um handicap de +2 parece ser o caminho a seguir aqui. Os mercados de apostas dão aos alemães uma chance de 45,45% de evitar derrota por dois ou mais gols.

O City perdeu por 2-1 para o Newcastle no sábado, então sua confiança provavelmente foi afetada. Seu meio-campo ainda carece de controle e estrutura sempre que Rodri está fora, e ele quase certamente perderá o jogo de terça-feira.

Leverkusen marca uma média de 1,5 gols por jogo na Champions League. Mesmo que consiga apenas um gol no Etihad, o City precisaria encontrar três ou mais para que esta aposta de handicap perca.

A um preço de odds contra, esta é a aposta de maior valor do nosso trio de previsões para Manchester City x Bayer Leverkusen.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Bayern Leverkusen: Bayer Leverkusen +2 (handicap 3-vias), com odds de 2.20 na Betano.

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Bayern Leverkusen nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor modesto em uma aposta em menos de 3,5 gols

50% dos jogos do Bayer Leverkusen terminaram com quatro ou mais gols marcados. No entanto, essa figura cai para 40% para o Manchester City. Usando uma média de 45% como referência, menos de 3,5 gols podem ser respaldados com uma probabilidade de 54,05%.

O City sofreu apenas três vezes em quatro partidas da fase de grupos da Champions League até agora nesta temporada. Mesmo que o Leverkusen marque, o City precisaria marcar três ou mais para perder esta aposta.

O Dortmund, uma equipe alemã de qualidade comparável ao Leverkusen, foi goleada por 4-1 pelo City. No entanto, o Leverkusen deve aprender com a abordagem ofensiva do Dortmund e frustrar o City.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Bayern Leverkusen: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.91 na Betano.

Grande valor em Schick para marcar pelos visitantes

É difícil encontrar valor entre os artilheiros do lado do City. No entanto, um nome se destaca pelo Leverkusen. O atacante tcheco Patrik Schick parece oferecer um valor sério no mercado de Artilheiro a Qualquer Momento.

Schick marcou cinco gols em nove jogos da Bundesliga e um gol em dois jogos da Champions League nesta temporada.

Os mercados de apostas acreditam que Schick tem apenas uma chance de 22,22% de marcar a qualquer momento no Etihad Stadium.

Isso está bem abaixo de sua taxa de acerto de 55,56% na Bundesliga e de 50% na Champions League.

No entanto, essa forma na Champions League vem de apenas dois jogos. No entanto, se o Leverkusen for marcar, Schick parece ser o candidato de valor.