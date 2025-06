Palpite Mamelodi Sundowns x Fluminense - Mundial de Clubes - 25/06/2025

Confira nossos três palpites para Mamelodi Sundowns x Fluminense na decisão da Copa do Mundo de Clubes em 25 de junho, incluindo valor em um artilheiro consistente.

Nosso especialista em apostas sugere um confronto difícil, onde as equipes podem se anular. No entanto, os Sundowns podem surpreender.

Dicas de apostas para Mamelodi Sundowns x Fluminense

Mercado Palpite Odds na Superbet Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.77 Dupla Chance Mamelodi Sundowns/Empate 1.92 Artilheiro a Qualquer Momento Iqraam Rayners 3.70

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 24/06, às 16h05.

Esperamos um empate de 1-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Mamelodi Sundowns conquistou fãs ao redor do mundo no sábado à noite, apesar de perder por 4-3 para o Borussia Dortmund. A forma como o Masandawana assumiu a liderança para surpreender os alemães no início do jogo provavelmente foi celebrada em toda a África do Sul e em outras partes do mundo.

Os azarões prosperaram na Copa do Mundo de Clubes deste ano, como vários resultados mostraram na semana passada. Enquanto os Sundowns entram em seu último jogo de grupo em terceiro lugar, eles têm uma chance realista de terminar entre os 16 últimos.

Os homens de Miguel Cardoso devem usar o impulso dos últimos dois jogos contra o time brasileiro Fluminense para garantir a última vaga de qualificação no Hard Rock Stadium, na Flórida.

O Flu provavelmente está satisfeito com seu desempenho no torneio até agora. Eles entram na última partida no topo do Grupo F, após um empate contra o Dortmund e uma vitória contra o Ulsan no último jogo. Os comandados de Renato Gaúcho sabem que devem evitar a derrota para avançar para as oitavas de final, mas isso é mais fácil de dizer do que fazer.

Escalações esperadas para Mamelodi Sundowns x Fluminense

Escalação esperada do Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Cupido, Kekana, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Zwane, Matthews; Rayners;

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Hércules, Martinelli; Arias, PH Ganso, Serna; Cano.

Celebrações de gol em ambos os lados

O Mamelodi Sundowns marcou em todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Eles marcaram quatro gols em dois jogos, o que sugere que provavelmente marcarão nesta partida. A última vez que não marcaram foi na Liga dos Campeões da CAF, em abril.

A equipe de Tshwane encerrou sua temporada na liga marcando em 13 jogos consecutivos, e em seis dessas partidas, marcaram pelo menos dois gols. Além disso, eles podem estar confiantes em perfurar a defesa do Flu, já que o Ulsan já marcou duas vezes contra eles.

Enquanto isso, os líderes do grupo não marcaram no primeiro jogo contra o Dortmund. No entanto, retornaram com quatro gols nos últimos jogos, o que é uma média de dois gols por jogo. Ambos os lados são capazes de causar problemas na defesa um do outro. Além disso, ambas as equipes participaram de jogos com muitos gols, onde houve gols em ambos os lados na última vez.

Algumas vulnerabilidades para capitalizar

Embora os Sundowns tenham perdido dois dos últimos três jogos competitivos, eles podem ser adversários desafiadores, como demonstraram contra o BVB. Essa performance os incentivará a manter o ímpeto contra o Fluminense.

Eles têm uma pequena chance de vencer as tropas de Renato Gaúcho, mas não será fácil nos 90 minutos, especialmente com Thiago Silva liderando a linha defensiva. O Fluminense entra neste jogo com uma sequência de oito jogos invictos, tendo vencido seis e empatado dois.

No entanto, eles mostraram algumas vulnerabilidades em sua liga doméstica. Conseguiram vencer duas vezes, mas perderam três e empataram um dos seis jogos da liga fora de casa nesta temporada. Os Sundowns esperam aproveitar esses números.

Se não conseguirem uma vitória aqui, o resultado provavelmente será um empate. Nesse caso, Fluminense e Borussia Dortmund avançarão para as oitavas de final.

Consistência de Rayners

Enquanto o principal artilheiro da Premier Soccer League dos Sundowns, Lucas Ribeiro, era o jogador mais comentado antes da Copa do Mundo de Clubes, outro jogador de Stellenbosch tem sido mais consistente.

Iqraam Rayners marcou em cada uma de suas últimas três aparições pelo clube, incluindo ambas as partidas da CWC. Ele parece estar prosperando na Copa do Mundo de Clubes e pode liderar o ataque dos campeões da liga sul-africana na quarta-feira.

Vale notar que Rayners marcou 14 gols em suas 26 aparições na liga pelos Sundowns, apenas dois a menos que seu companheiro de equipe vencedor da Chuteira de Ouro, Lucas Ribeiro. Como ele é o principal atacante, certamente terá chances de marcar nesta partida.