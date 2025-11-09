Palpite Lyon x PSG - Ligue 1 - 09/11/2025

Apesar de jogar fora de casa, nosso especialista em apostas espera que o PSG conquiste mais uma vitória no Estádio Groupama.

Dicas de apostas para Lyon x PSG:

PSG vence, com odds de 1.83 na Betano ;

; Mais de 2,5 gols, com odds de 1.67 na Betano ;

; Segundo tempo com mais gols, com odds de 1.98 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Lyon 1-2 PSG;

Palpite de artilheiros: Lyon - Corentin Tolisso; PSG - Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.

As coisas não estão indo bem para o Olympique Lyonnais no momento. A derrota no meio da semana para o Real Betis na Liga Europa fez com que ficassem três jogos sem vencer, e eles ganharam apenas dois dos últimos sete. Sua forma caiu após um forte início de campanha na Ligue 1, e eles caíram para o sexto lugar antes deste confronto.

O PSG também foi derrotado na Europa esta semana, com os homens de Luis Enrique caindo diante de um Bayern de Munique avassalador. Eles também enfrentaram dificuldades com lesões, mas mantiveram sua posição no topo da tabela da liga em meio a uma sequência de seis jogos sem perder. Faz tempo que eles não perdem para o Lyon.

Escalações esperadas para Lyon x PSG

Escalação esperada do Lyon: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Morton, Tessman, Šulc, Tolisso, Moreira, Satriano;

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

O Lyon não é o Bayern de Munique

Tem sido um período difícil para o Paris Saint-Germain, que não só teve sua sequência invicta interrompida pelo Bayern de Munique, como também sofreu grandes baixas por lesão. A lista de lesionados agora inclui jogadores-estrela como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, enquanto Désiré Doué sofreu uma contusão recentemente também. Todos eles perderão o confronto com o Lyon, entre outros.

Eles estão enfraquecidos, mas não fracos, já que Enrique tem alguns talentos reais à sua disposição. Bradley Barcola pode precisar de um descanso, embora ele não queira perder a chance de enfrentar seu ex-clube. Ainda há muitos jogadores capazes de causar problemas aos Les Gones, que também estão enfrentando dificuldades.

Abner e Hans Hateboer estão suspensos, o que só fortalece a expectativa de uma vitória fora de casa. Esperamos outro encontro difícil para Paulo Fonseca e seus comandados.

Dica de aposta 1 para Lyon x PSG: PSG vence, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lyon x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos muitos gols

O PSG marcou dois ou mais gols em todos os últimos cinco confrontos com o Lyon, enquanto o OL também encontrou o caminho das redes em todos eles. São cinco vitórias consecutivas para Les Rouge-et-Bleu, e eles marcaram em todos, exceto um dos últimos 10 confrontos. Portanto, os visitantes têm uma clara vantagem psicológica ao se dirigirem para Auvergne-Rhône-Alpes.

Enquanto isso, mais de 2.5 gols foram marcados em todas as cinco dessas recentes vitórias parisienses sobre o Lyon. Mesmo com seus próprios problemas de lesão, os visitantes estarão confiantes aqui. Times menos potentes que o PSG conseguiram penetrar na defesa do Lyon nesta temporada.

Dica de aposta 2 para Lyon x PSG: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.67 na Betano.

Paciência é uma virtude

O PSG tende a marcar mais gols no segundo tempo dos jogos, e o Lyon sofre mais gols no segundo tempo. Esse padrão surgiu durante a temporada 2025/26 da Ligue 1. Os anfitriões sofreram três vezes mais gols após o intervalo em comparação com o início do jogo, o que é preocupante para Fonseca.

Os homens de Enrique também sofreram mais gols no segundo tempo, mas apenas ligeiramente, o que adiciona outro fator a ser considerado. Quando você junta os totais coletivos, houve 25 gols no primeiro tempo envolvendo essas duas equipes - e 33 no segundo. Isso sugere que o PSG se beneficiará de ser paciente, pois as oportunidades provavelmente aumentarão à medida que o jogo avança.

Os atuais campeões tropeçaram algumas vezes nesta campanha, empatando ou perdendo jogos que se esperava que vencessem. No entanto, dadas as dificuldades recentes do Lyon, é improvável que este seja um desses casos.