Palpite Luxemburgo x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo - 14/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que Nick Woltemade marque, mas que a Alemanha vença um Luxemburgo competitivo no primeiro tempo por apenas dois gols.

Dicas de apostas para Luxemburgo x Alemanha:

Empate no 1º tempo, com odds de 3.75 na Betano;

Menos de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano;

Nick Woltemade marca a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Luxemburgo 0-2 Alemanha;

Palpite de artilheiros: Alemanha - Nick Woltemade, Serge Gnabry.

A Alemanha teve um início realmente ruim neste grupo, tendo perdido por 2-0 na Eslováquia, o que os deixou em risco de perder o primeiro lugar. Eles se recuperaram com três vitórias consecutivas, mas ainda não convenceram totalmente.

O time de Julian Nagelsmann garantiu uma vitória apertada por 1-0 contra a Irlanda do Norte no mês passado. Além disso, venceram Luxemburgo por 4-0 em outubro e estarão ansiosos para conseguir uma vitória convincente no jogo de volta para melhorar seu saldo de gols.

Seus adversários perderam todos os quatro jogos neste grupo, embora tenham competido bem em alguns jogos. Luxemburgo foi derrotado por 2-0 na Eslováquia em seu último jogo e está jogando por orgulho na sexta-feira.

Escalações esperadas para Luxemburgo x Alemanha

Escalação esperada do Luxemburgo: Moris, Bohnert, Selimovic, Korac, Jans, Olesen, Dardari, Barreiro, Martins, Sinani, Muratovic;

Escalação esperada do Alemanha: Baumann, Raum, Thiaw, Tah, Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Wirtz, Gnabry, Sané, Woltemade.

Os anfitriões competirão até o intervalo

Embora este confronto possa parecer um completo desequilíbrio, Luxemburgo não é mais o time fraco de antes. Eles venceram a Suécia em um amistoso no início deste ano e jogaram bem em seu último jogo contra a Eslováquia.

O time de Jeff Strasser teve 55% da posse de bola fora de casa contra os eslovacos, que são os principais rivais da Alemanha pelo primeiro lugar neste grupo. Seu sistema 4-1-4-1 funcionou bem, e eles criaram 0.77 xG naquele jogo, enquanto permitiram apenas 0.97 xG. A competitividade que demonstraram em Trnava deve lhes dar confiança antes deste confronto.

Luxemburgo empatou no intervalo em três dos seus quatro jogos neste grupo. A Eslováquia não conseguiu marcar até o minuto 90 quando visitaram este estádio em setembro. Eles podem ser capazes de manter uma defesa apertada pelo menos até o intervalo neste jogo.

Dica de aposta 1 para Luxemburgo x Alemanha: Empate no 1º tempo, com odds de 3.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Luxemburgo x Alemanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma vitória convincente da Alemanha é improvável

Embora uma vitória expressiva fosse útil para a Alemanha, já que se preparam para um provável jogo decisivo do grupo na segunda-feira, pode ser improvável. Eles não jogaram de forma convincente em 2025. Um motivo para isso pode ser a lesão de longa duração de sua jovem estrela Jamal Musiala. A má forma de Florian Wirtz desde que se juntou ao Liverpool é outra preocupação.

Eles entrarão neste jogo com uma linha de ataque inexperiente devido a problemas adicionais de seleção. Os três atacantes deste elenco têm um total combinado de apenas 11 aparições e apenas um gol na arena internacional.

Esses fatores sugerem que a Alemanha pode ter dificuldades para igualar os quatro gols que marcaram no jogo de ida. Eles jogaram contra 10 homens por 70 minutos naquela partida, após o cartão vermelho precoce de Dirk Carlson. Este jogo pode ser mais apertado, e pode haver valor em apostar em menos de 3,5 gols.

Dica de aposta 2 para Luxemburgo x Alemanha: Menos de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Woltemade marcará novamente

A ascensão de Nick Woltemade é provavelmente o maior ponto positivo da Alemanha este ano. O jovem de 23 anos teve uma rápida ascensão à fama, passando de uma impressionante apresentação no Campeonato Europeu Sub-21 para uma transferência para o Newcastle que envolveu uma grande taxa de transferência.

Woltemade marcou o único gol enquanto a Alemanha conquistava uma vitória crucial em Belfast no mês passado. Esse foi seu primeiro gol internacional sênior e deve garantir seu lugar na equipe titular para os próximos jogos das eliminatórias.

O atacante também teve um início promissor em sua carreira na Premier League, com quatro gols em suas oito primeiras aparições na primeira divisão inglesa. Esses gols vieram a uma taxa de um a cada 155 minutos.

A habilidade de Woltemade no jogo aéreo também fará dele uma ameaça nas bolas paradas neste jogo. Os visitantes provavelmente ganharão muitas dessas, então o atacante dos Magpies pode valer a pena ser apoiado para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 55,6%.