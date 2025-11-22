Palpite Liverpool x Forest - Premier League - 22/11/2025

Os Reds têm passado por momentos difíceis ultimamente, mas esperamos uma vitória confortável do time de Arne Slot em Anfield, sua casa.

Dicas de apostas para Liverpool x Forest:

Liverpool vence sem sofrer gols, com odds de 2.50 na Betano;

Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.10 na Betano;

Mo Salah marca ou dá assistência, com odds de 1.65 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-0 Forest;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Mo Salah, Alexis Mac Allister.

O Liverpool precisa desesperadamente redescobrir sua forma após ter sido derrotado por 3-0 pelo Manchester City antes da pausa internacional.

Eles venceram apenas três dos últimos dez jogos em todas as competições, e duas dessas vitórias foram na Liga dos Campeões. Ainda assim, os Reds conquistaram sete vitórias em nove jogos em casa na temporada 2025/26.

O Nottingham Forest conseguiu uma grande vitória sobre o Leeds United em sua última partida. Eles marcaram três gols e diminuíram a diferença para os times acima deles.

No entanto, uma sequência de apenas uma vitória em 14 jogos antes disso mostra as dificuldades que enfrentaram nesta temporada. Eles também não venceram nenhum jogo fora de casa até agora, perdendo quatro de oito.

Escalações esperadas para Liverpool x Forest

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Forest: Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Dominguez, Jesus.

Um impulso muito necessário para os Reds

Se houve alguma chance para o Liverpool se recuperar, é agora. O time de Slot tem lutado para encontrar sua forma nas últimas semanas. No entanto, eles são claros favoritos com a chegada do Nottingham Forest.

A pausa internacional deve ter dado ao treinador a chance de resolver alguns de seus problemas.

Os Reds também recebem o Forest em Anfield sabendo que têm um dos melhores desempenhos em casa na Premier League. Além disso, o fato de os visitantes terem tido um desempenho muito fraco fora de casa torna fácil entender por que se espera uma vitória em casa.

O retorno de Alisson Becker seria um grande impulso, já que a maioria das derrotas do Liverpool ocorreram na sua ausência.

O Liverpool também perdeu apenas um jogo da liga em casa durante toda a temporada, enquanto o Forest ainda não venceu fora de casa. Os Tricky Trees marcaram apenas dois gols fora do City Ground até agora.

Apenas o Wolverhampton Wanderers tem um recorde pior. Portanto, embora os clean sheets tenham sido raros para os Reds, eles podem conseguir um aqui.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Forest: Liverpool vence sem sofrer gols, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Forest nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pontos cruciais com o jogo

Uma característica comum dessas duas equipes é que seus segundos tempos são muito mais ativos que os primeiros. As partidas do Liverpool tiveram nove gols a mais após o intervalo, enquanto as do Forest tiveram quatro a mais. A diferença, no entanto, está em para onde vão esses gols.

Para os Reds, o segundo tempo é o mais produtivo, com o dobro de gols marcados após o intervalo em relação a antes. Nos últimos 15 minutos, eles marcaram oito gols até agora.

O Forest, por sua vez, sofreu 12 gols no segundo tempo das partidas. Eles levaram oito gols entre os 76 e 90 minutos.

Os visitantes podem frustrar o Liverpool em alguns momentos. No entanto, Slot sabe que as chances surgirão à medida que o jogo avança. Por essa razão, espera-se que o time da casa conquiste os três pontos.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Forest: Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.10 na Betano.

Os Reds apostam em Salah

Pelos seus próprios padrões excepcionalmente altos, Mo Salah não teve a melhor das temporadas. No entanto, ele ainda mantém uma média de um gol ou uma assistência a cada dois jogos.

Ele registrou 8 em 16 em todas as competições. Ele também é o artilheiro do Liverpool na Premier League.

O egípcio marcou dois dos últimos quatro gols do Liverpool na liga. Ele estará ansioso para explorar a defesa vulnerável do Forest. Alexander Isak é o favorito das casas de apostas para marcar, mas ele ainda é dúvida após sua lesão na UCL.

Por isso, Salah é o mais provável de deixar sua marca enquanto o time de Sean Dyche enfrenta dificuldades em Merseyside.