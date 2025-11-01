Palpite Liverpool x Aston Villa - Premier League - 01/11/2025

Nosso especialista em apostas visualiza um resultado em aberto e prevê uma noite difícil para o Liverpool, que tenta recobrar a boa forma da última temporada.

Melhores palpites para Liverpool x Aston Villa:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.63 na bet365 ;

; Dupla chance: empate/Aston Villa, com odds de 2.28 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Mo Salah, com odds de 2.31 na bet365.

Palpite de placar: Liverpool 2-2 Aston Villa.

Nossa análise: momento das equipes

O que começou como outra campanha dominante para o Liverpool rapidamente saiu dos trilhos. Os campeões da Premier League entraram em uma má fase, perdendo quatro jogos seguidos na liga.

Arne Slot havia perdido apenas quatro dos seus primeiros 43 jogos no comando dos Reds. Agora, ele perdeu quatro partidas consecutivas da Premier League, após apenas nove jogos na temporada.

No entanto, ainda é muito cedo para descartar os Reds na defesa bem-sucedida do seu 20º título.

A última vez que os Merseysiders perderam cinco partidas seguidas na liga foi em 1953. Uma derrota aqui não só igualaria esse recorde, mas também estabeleceria um novo, indesejado.

O Liverpool se juntaria ao Leicester City como os únicos campeões da Premier League a perder cinco consecutivamente.

Os Reds também foram eliminados da Copa da Liga pelo Crystal Palace durante a semana, o que aumentou a miséria.

Enquanto isso, o Aston Villa teve uma temporada bastante oposta. Após um início lento e desastroso na campanha, os homens de Unai Emery encontraram seu ritmo novamente.

Após a vitória do último fim de semana sobre o Man City, eles têm a chance de fazer um pouco de história por conta própria.

Se vencerem o Liverpool, se tornarão apenas o segundo time - depois do Leicester em sua temporada de título - a vencer ambos os lados em semanas consecutivas.

Prováveis escalações para Liverpool x Aston Villa

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, MacAllister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins.

Um confronto que promete gols

O Liverpool é conhecido pelo seu futebol ofensivo. Os Reds sempre proporcionam entretenimento e gols. Eles marcaram 16 gols em nove jogos da liga até agora, o segundo melhor da liga ao lado de Arsenal e Bournemouth.

No entanto, sua defesa tem lutado nesta temporada. Eles sofreram 14 gols na liga, nove a mais do que no mesmo estágio da temporada passada.

Notavelmente, 78% de seus jogos na liga nesta temporada tiveram gols em ambas as extremidades.

Embora não tenham ficado sem marcar, sofreram pelo menos um gol em cada um dos últimos cinco jogos. O Villa aproveitará isso, especialmente porque marcou pelo menos um gol em seus últimos cinco jogos.

Ambas as equipes marcaram em três dos últimos cinco confrontos, e o mesmo aconteceu em quatro dos cinco jogos mais recentes do Liverpool em todas as competições.

Além disso, quatro das últimas cinco viagens do Villa fora de casa viram ambas as equipes marcarem no dia.

Palpite 1 para Liverpool x Aston Villa: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.63 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um momento oportuno para o Villa

Os anfitriões estão sob pressão no momento, e isso pode ir para dois lados. Ou eles saem lutando e superam o Villa, ou lutam para sair da atual má fase em que estão. Perder quatro jogos seguidos não é fácil, e eles podem cair no hábito de perder.

As tropas de Emery podem capitalizar nisso e talvez registrar sua primeira vitória contra o Liverpool em 10 tentativas.

Os Reds ainda são favoritos para vencer este jogo, tendo feito isso em seis dos seus últimos sete em Anfield. No entanto, apenas dois dos últimos nove jogos da liga do Villa foram vencidos pelos favoritos antes do jogo.

Os campeões ingleses da primeira divisão sofreram sequências de cinco derrotas apenas sete vezes. Três dessas envolveram o Liverpool, então os visitantes podem realmente testar os donos da casa no sábado.

Mesmo que não consigam os três pontos, não se pode deixar de sentir que os Villans podem levar algo desta vez.

Palpite 2 para Liverpool x Aston Villa: Dupla chance: empate/Aston Villa, com odds de 2.28 na bet365.

A seca do Rei Egípcio pode ter acabado

Embora ele tenha passado por um período de calmaria, Mo Salah finalmente marcou no último fim de semana.

Ele está a apenas uma participação de gol do recorde estabelecido por Wayne Rooney para um clube. O egípcio tem 275 participações em gols, e 13 delas foram contra o Villa.

No entanto, seu recorde pessoal contra os visitantes é impressionante. Salah os enfrentou 13 vezes, vencendo nove, marcando nove gols e dando seis assistências.

Os torcedores do Liverpool esperam que sua seca tenha acabado e que a forma geral da equipe tenha melhorado.

No entanto, mesmo que os Reds não vençam, Salah continua sendo uma ameaça e pode muito bem marcar.