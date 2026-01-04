Palpite Leeds x Manchester United - Premier League - 04/01/2025

O Leeds não vence os Red Devils desde 2010, mas podemos vê-los surpreendendo em Elland Road.

Melhores palpites para Leeds x Manchester United:

Nossa análise: momento das equipes

O Leeds United tem enfrentado uma sequência difícil de jogos recentemente. Enfrentaram Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Liverpool duas vezes e Sunderland fora de casa em oito partidas, uma sequência nada invejável.

No entanto, vencer o Chelsea, empatar com o Liverpool e golear o Crystal Palace fez muito bem à equipe.

O clima mudou novamente no Manchester United. Os Red Devils perderam apenas duas de suas últimas 13 partidas, mas uma atuação desastrosa contra o Wolverhampton Wanderers deixou um gosto amargo.

No entanto, eles começam 2026 na sexta posição, a uma curta distância dos lugares da Liga dos Campeões.

Prováveis escalações para Leeds x Manchester United

Leeds: Perri, Gudmundsson, Bijol, Struijk, Bogle, Aaronson, Ampadu, Stach, Tanaka, Calvert-Lewin, Okafor;

Manchester United: Lammens, Yoro, Martinez, Shaw, Casemiro, Ugarte, Dalot, Dorgu, Cunha, Mount, Sesko.

Uma rara vitória na rivalidade das Rosas para Yorkshire

O Leeds United pode se inspirar na atuação do Manchester United contra o Wolverhampton Wanderers no meio da semana.

Os Red Devils pareceram totalmente vencíveis contra o pior time da Premier League no momento, e os Whites têm sido fortes em casa também.

O Leeds não vence seus rivais das Rosas desde 2010, mas podemos ver isso mudando aqui.

Joe Rodon sofreu uma lesão contra o Sunderland e pode ficar de fora, enquanto Sean Longstaff e Daniel James também continuam afastados.

O United tem uma lista ainda maior de ausências. Mason Mount, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt e Harry Maguire são todos dúvidas. Resta saber se algum deles estará disponível em Elland Road.

Com a vantagem de jogar em casa e um pouco de forma, juntamente com os problemas dos Red Devils, podemos ver uma vitória do Leeds no horizonte.

Palpite 1 para Leeds x Manchester United: Vitória do Leeds com odds de 2.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Leeds x Manchester United nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Muita ação em ambos os lados

Nenhum time na Premier League nesta temporada esteve envolvido em mais jogos em que ambas as equipes marcaram do que o United.

Isso aconteceu em 74% de suas partidas e, fora de casa, esse número salta para 89%. 78% das partidas do Leeds em Elland Road nesta temporada viram ambas as equipes marcarem.

Não é difícil imaginar que este jogo terá gols em ambos os lados.

O United tem enfrentado alguns problemas reais na defesa. Seu recorde de 29 gols sofridos é o sétimo pior da divisão. Os Whites são um dos seis que sofreram mais; no entanto, podemos vê-los causando muitos problemas um ao outro no domingo.

Dominic Calvert-Lewin pode ser um desafio. O ex-jogador do Everton está em forma inspirada e já marcou contra o United anteriormente.

Palpite 2 para Leeds x Manchester United: Ambas as equipes marcam com odds de 1.66 na Betano.

Espere alguns gols

Construindo sobre o mercado de Ambas as Equipes Marcam, faz sentido olhar para os gols em geral neste confronto em Yorkshire.

Apenas o Manchester City esteve envolvido em mais jogos com mais de 2.5 gols do que o Leeds nesta temporada. Nenhuma equipe viu uma porcentagem maior de suas partidas em casa com mais de 2.5 gols do que o Leeds.

Houve mais de 4 gols marcados em cada um dos seus últimos três jogos em Elland Road.

Enquanto isso, os jogos fora de casa do United têm sido muito divertidos para os neutros nesta temporada - 89% deles resultaram em mais de 2.5 gols marcados.

Daniel Farke verá muitas maneiras de entrar enquanto busca uma vitória massiva para seu lado. Ruben Amorim estará na mesma situação.