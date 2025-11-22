Palpite Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana - 22/11/2025

Lanús e Atlético-MG disputam a taça da Copa Sul-Americana, com a briga entre Brasil e Argentina dando um tempero a mais.

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Lanús x Atlético-MG

Em jogo equilibrado, o Atlético-MG vencerá o Lanús por 1 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Lanús e Atlético-MG chegam ao Paraguai para uma final equilibrada e de clima tenso. As duas equipes fizeram campanhas consistentes e mostraram perfis competitivos, com foco em organização e intensidade.

A decisão promete duelo físico, poucas brechas e muita concentração, como costuma acontecer nas finais continentais.

O Lanús vem forte defensivamente. A equipe perdeu apenas uma vez na Sul-Americana e eliminou adversários pesados com atuações seguras. O time é compacto, marca bem por zona e quase não se desorganiza.

No ataque, aposta em transições rápidas e nas bolas aéreas.

O Lanús não cria em grande volume, mas costuma ser eficiente quando chega. Nas últimas fases, controlou bem jogos grandes e mostrou maturidade tática.

O Atlético-MG vive seu melhor momento na temporada. O time evoluiu com Jorge Sampaoli e ganhou equilíbrio entre defesa e ataque. O Galo cresceu nos mata-matas e eliminou rivais fortes, sempre mostrando intensidade e confiança.

A equipe trabalha a posse com paciência e acelera quando encontra espaço pelos lados. O elenco parece mais pronto emocionalmente e chega à final com boa força coletiva. Essa combinação torna o Atlético um dos favoritos ao título.

Prováveis escalações de Lanús x Atlético-MG

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Rodrigo Castillo.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana, Alexsander, Igor Gomes e Bernard, Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk.

Galo chega mais forte para decidir em Assunção

Lanús e Atlético-MG chegam à final da Sul-Americana com perfis distintos, mas ambos competitivos. O Lanús fez campanha consistente, perdeu apenas uma vez no torneio e cresceu justamente contra adversários mais fortes, como Fluminense e Universidad de Chile.

É uma equipe pragmática, compacta, de muita disciplina tática e com jogadores experientes no sistema defensivo. Em finais, o Lanús costuma transformar seu estilo em vantagem, travando o meio-campo e impedindo que o adversário acelere.

O Atlético-MG, porém, vive um momento mais sólido e completo. A equipe evoluiu muito ao longo da competição sob Sampaoli, mostrando repertório para enfrentar diferentes cenários: sabe pressionar, sabe manter posse, sabe acelerar pelos lados e tem intensidade para controlar jogos grandes.

As vitórias sobre Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle reforçaram a maturidade do elenco.

Palpite 1: Atlético-MG vence, com odds de 2.35 na bet365

Final tende a ser travada e de placar curto

Decisões continentais tradicionalmente têm um ritmo mais baixo, com mais duelos físicos, prudência tática e poucos espaços para criação. O Lanús é uma equipe que leva isso ao extremo: marcação compacta, linhas próximas, transições curtas e pouquíssima exposição.

Em jogos eliminatórios, quase sempre reduz o número de finalizações do adversário e força partidas mais “pesadas”.

O Atlético-MG também costuma baixar o ritmo em jogos decisivos. Sampaoli dificilmente desorganiza o time para atacar. O Galo deve ter mais posse, mas com paciência — evitando erros e trabalhando para controlar o emocional da partida.

Com duas equipes fortes defensivamente, que não se expõem e entendem bem o mapa emocional de uma final, a tendência é clara: jogo duro, truncado e com poucos gols.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.44 na bet365

Ritmo de final pode gerar volume de escanteios

Embora a tendência seja de um placar curto, finais desse tipo costumam gerar muitos escanteios. O Lanús força a bola longa, disputa aérea e segunda bola, o que frequentemente termina em defesas desviando, trancos laterais e jogadas de linha de fundo.

A equipe argentina também explora bastante cruzamentos, seja com laterais avançando ou com jogadas de amplitude pelo lado esquerdo.

O Atlético-MG, por sua vez, produz muito por fora com Arana, Igor Gomes, Hulk e Scarpa, e costuma acumular escanteios em jogos de maior dificuldade ofensiva. Em partidas duras, quando o adversário congestiona a entrada da área, o Galo insiste na bola cruzada e gera volume.

Somando estilos que priorizam amplitude, intensidade física típica de final continental, nervosismo natural do jogo, o mercado se torna atraente.

