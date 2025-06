Palpite Juventus x Wydad AC - Mundial de Clubes - 22/06/2025

Kolo Muani é destaque ofensivo, enquanto a defesa deve se manter firme. As performances recentes indicam uma Juventus dominante.

Dicas de apostas para Juventus x Wydad AC:

Após a goleada de cinco gols sobre o Al Ain, a Juventus busca repetir o feito contra o Wydad. A equipe marroquina, por outro lado, estreou no Mundial de Clubes com uma derrota por 0-2 contra o Manchester City. Considerando as cotações muito baixas para a vitória dos bianconeri, nossos especialistas exploraram mercados alternativos oferecidos pelos principais sites de apostas online.

A seguir, algumas dicas de apostas para o confronto do grupo G no Mundial de Clubes entre Juventus e Wydad. Aqui estão algumas cotações:

Mercado Palpite Odds na KTO Combo de Gols Juventus marca mais de 1,5 gols e o Wydad não marca 2.10 Artilheiro a qualquer momento Randal Kolo Muani marcando a qualquer momento 2.35 Resultado e Total de Gols Juventus vence + Mais de 1,5 gols e o Wydad não marca 2.10

Para o jogo da Juventus contra o Wydad, nossos especialistas preveem uma vitória da "Velha Senhora" sem sofrer gols, com pelo menos dois gols – um deles marcado por Randal Kolo Muani.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Juventus enfrenta o Wydad três dias após o 5-0 comemorado na estreia no Mundial de Clubes contra o Al Ain. Embora o adversário tenha vindo de uma temporada fraca na UAE Pro League e na Liga dos Campeões da AFC, os bianconeri conquistaram a terceira vitória consecutiva. Após os empates em 1-1 contra o Bologna e a Lazio, garantiram a vaga na Liga dos Campeões com o 2-0 contra o Udinese e o 3-2 em Veneza.

O Wydad, por sua vez, enfrenta a Juventus três dias após o 0-2 contra o Manchester City. Após dois 0-1 em amistosos contra o Sevilla e o Porto, pela terceira vez consecutiva, a equipe de Casablanca limitou os danos contra clubes de importantes campeonatos europeus. Na Botola Pro, o "Castelo Vermelho" terminou a temporada em terceiro lugar – com 16 pontos de diferença para os campeões do Marrocos, o RS Berkane.

Escalações esperadas para Juventus x Wydad AC

Escalação esperada do Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz, Kolo Muani;

Escalação esperada do Wydad AC: Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula.

Juventus-Wydad: a "Velha Senhora" blinda a defesa e marca duas vezes?

O 5-0 contra o Al Ain marcou a quarta partida, nas últimas seis saídas da Juventus, em que os bianconeri marcaram pelo menos dois gols. Além disso, em três dessas partidas, a equipe de Igor Tudor não sofreu gols.

Na Série A, isso aconteceu nas últimas partidas no Stadium, concluídas com dois 2-0 contra o Monza e o Udinese. No meio, a Juventus registrou dois empates em 1-1 nos campos do Bologna e da Lazio. Depois, a "Velha Senhora" conquistou o emocionante 3-2 em Veneza.

Por sua vez, o Wydad se preparou para o Mundial de Clubes com dois amistosos de prestígio realizados no final de maio. Antes do 0-2 na estreia contra o Manchester City, nas primeiras saídas sob o comando de Amine Benhachem, chegaram dois 0-1 contra o Sevilla e o Porto.

No dia 10 de junho, ainda, sofreu o 0-2 contra o Union Touarga nas quartas de final da Copa da Excelência marroquina.

Considerando esses resultados, a combinação Over 1.5 casa + Under 0.5 visitante representa um prognóstico plausível para o confronto entre Juventus e Wydad.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Juventus x Wydad AC nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kolo Muani confirma a forma contra o "Castelo Vermelho"?

No 5-0 contra o Al Ain, tanto Francisco Conceição quanto Randal Kolo Muani estrearam no Mundial de Clubes com um duplo gol. Se o português, contra um representante de um campeonato nitidamente inferior, voltou a marcar após quatro meses, o francês marcou quatro gols nas últimas quatro saídas.

É verdade que o Wydad pode contar com uma defesa mais sólida em comparação à do Al Ain. No entanto, é um fato que Kolo Muani, em maio, marcou dois gols decisivos: primeiro no 3-2 em Veneza, depois o gol da vantagem dos bianconeri no Olímpico contra a Lazio.

À luz desse estado de forma, um gol do francês contra a equipe marroquina não está descartado.

Juventus sólida e cínica também contra o Wydad?

Assim, com o 5-0 contra o Al Ain, a Juventus colecionou a quarta vitória em seis jogos – e nessa fase não venceu apenas em Bologna e no Olímpico contra a Lazio. Ambos os empates em 1-1 ocorreram entre duas vitórias por 2-0 no Stadium contra o Monza e o Udinese.

Posteriormente, a equipe de Tudor comemorou o acesso à Liga dos Campeões graças ao emocionante 3-2 em Veneza: os Lagunari são os únicos que marcaram contra os bianconeri desde meados de maio. Ao mesmo tempo, essa partida interrompeu uma sequência de quatro jogos em que a Juventus abriu o placar primeiro.

O Wydad, por sua vez, sofreu ambos os gols contra o Manchester City no primeiro tempo. É verdade que os Citizens terminaram a partida com dez jogadores, mas a expulsão de Rico Lewis ocorreu apenas aos 88 minutos. Antes do 0-2 contra os terceiros classificados da Premier League 2024/25, a equipe de Amine Benhachem registrou dois 0-1 nos amistosos contra Sevilla e Porto.

Considerando esses dados, nossos especialistas acreditam que a combinação 1 + Over 1.5 + Sem Gol representa um cenário plausível para o confronto entre Juventus e Wydad.

Palpite 3 - Juventus vence, a partida tem mais de 1,5 gols no total e o Wydad não marca com odds de 2.10 na KTO