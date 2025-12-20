Palpite Juventus x Roma - Serie A - 20/12/2025

A Roma venceu na noite de segunda-feira após duas derrotas consecutivas. Outra vitória sobre a Juve poderia reduzir a diferença de três pontos entre eles e o líder, o Inter.

Melhores palpites para Juventus x Roma:

Nossa análise: momento das equipes

A Juventus venceu apenas dois dos seus últimos cinco jogos, o que a fez ficar atrás das equipes líderes na Série A nesta temporada.

Eles garantiram uma vitória crucial contra um Bologna com dez homens no último fim de semana para se recuperar da frustrante derrota por 2-1 para o Napoli.

Marcar gols tem sido o maior problema para o time de Luciano Spalletti até agora nesta temporada. A Juve tem uma média de apenas 1,27 gols marcados por jogo.

Além disso, eles estão sofrendo 0,93 gols por jogo. Isso explica por que às vezes perdem jogos apertados onde as margens mínimas não estão a seu favor.

Sua principal ameaça de gol nesta temporada tem sido Kenan Yildiz, que surpreendentemente é o artilheiro do clube.

Spalletti pode entrar neste jogo sem Dusan Vlahovic, pois o atacante será avaliado por lesão. Enquanto isso, Teun Koopmeiners está cumprindo suspensão e perderá o jogo de sábado à noite.

Gian Piero Gasperini tem sido bem-sucedido em transformar a Roma em uma equipe genuinamente entre as quatro melhores da Série A.

Após um período de grande sucesso com a Atalanta, Gasperini desenvolveu uma defesa sólida na Roma. Eles sofreram apenas oito gols em 15 partidas até agora nesta temporada.

Sua forte defesa tem se mostrado crucial, pois ainda estão tentando encontrar a melhor solução no terço final.

O empréstimo Evan Ferguson tem lutado para garantir um lugar na equipe, tendo marcado apenas um gol. O argentino Matias Soulé é atualmente o artilheiro do clube nesta temporada com apenas quatro gols marcados.

Prováveis escalações para Juventus x Roma

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Kalulu, Bremer, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceição, Cambiaso, Yildiz, David;

Roma: Svilar, Wesley, Celik, Mancini, Hermoso, Cristante, Kone, Rensch, Soulé, Pellegrini, Ferguson.

Ou empate, ou vitória fora de casa

Vale a pena apostar na Roma com +1 no Handicap 3-Vias com uma probabilidade de 56,50%, já que I Giallorossi nem precisam vencer o jogo para essa aposta ser vencedora.

Um empate já seria suficiente, e isso é altamente provável, já que eles empataram quatro dos seus últimos seis encontros na Série A.

O estilo defensivo e de poucos gols de ambas as equipes nesta temporada indica que um empate é ainda mais provável, pois ambas as equipes têm pouca chance de marcar mais de uma vez neste fim de semana.

No entanto, a Roma venceu três jogos a mais que a Juve nesta temporada e pode subir para o segundo lugar se os resultados forem favoráveis neste fim de semana.

Além disso, vale destacar que o handicap Roma +1 significa que essa aposta será bem-sucedida mesmo se os homens de Gasperini conseguirem uma vitória decisiva em Turim.

Palpite 1 para Juventus x Roma: Roma +1 (Handicap 3-Vias), com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Juventus x Roma nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um começo forte da Roma

Cinco dos gols que a Roma marcou fora de casa aconteceram no primeiro tempo dos jogos. Além disso, quatro dos seis gols sofridos em casa pela Juventus nesta temporada também ocorreram nos primeiros 45 minutos de jogo.

Também é importante notar que a porcentagem da Juve de marcar primeiro em jogos em casa (43%) está abaixo da média da Série A (47%).

Além disso, mais de um terço (38%) dos gols sofridos fora de casa pela Roma ocorreram na janela de 75-90 minutos.

Considerando esses fatos, há valor em apostar que os visitantes marcarão primeiro neste confronto.

Os mercados de apostas sugerem que há apenas 38,17% de chance de a Roma marcar primeiro, em comparação com 58,82% para o time da casa.

Essa diferença de mais de 20% parece grande demais considerando os dados e o forte início de temporada da Roma.

Palpite 2 para Juventus x Roma: Roma (1º gol), com odds de 2.62 na Betano.

Uma aposta de que Yildiz dará vida à Juve

O talento turco da Juventus, Kenan Yildiz, tem sido seu principal jogador criativo até agora nesta temporada. Com nove contribuições para gols em 14 aparições na Série A, o time de Spalletti tem se tornado cada vez mais dependente dele.

Ele está a apenas duas contribuições de gol de superar seu desempenho de 35 jogos na última temporada. Portanto, o jovem de 20 anos está constantemente se desenvolvendo e melhorando.

Yildiz atualmente tem uma taxa de sucesso de 64,29% para contribuições de gol na liga nesta temporada.

Surpreendentemente, os mercados de apostas sugerem que ele tem apenas 40% de chance de marcar ou assistir contra a Roma. Portanto, essa é a melhor aposta de valor do nosso trio de previsões para Juventus x Roma.